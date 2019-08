Zweiter Weltkrieg: Wie die Rote Armee Europa von Nazis befreite (FOTOS)

Nachdem die sowjetischen Truppen das eigene Land von den Nazis befreit hatten, stellten sie zusammen mit den Verbündeten die Freiheit in den europäischen Städten wieder her.

Minsk (3. Juli 1944)

Diese große sowjetische Offensive in Belarus, bekannt als Operation Bagration, wurde Ende Juni 1944 gestartet. Die deutsche Wehrmacht erlebte ihre bisher größte militärische Niederlage. Bis zu einer halben Million feindlicher Soldaten wurde getötet, und die gesamte Heeresgruppe Mitte dabei zerstört. Bis zum 3. Juli befreite die Rote Armee Minsk vollständig.

Vilnius (13. Juli 1944)

Die Hauptstadt des sowjetischen Litauens war ein strategisch wichtiger Punkt auf dem Weg nach Ostpreußen. Die Stadt wurde am 9. Juli eingekreist und nach heftigen Straßenkämpfen am 13. Juli befreit. Litauische Partisaneneinheiten, die die Stadt von Süden her angriffen, leisteten sowjetischen Truppen erhebliche Hilfe.

Kaunas (1. August 1944)

Während der Besetzung wurde die zweitgrößte litauische Stadt von den Deutschen in eine mächtige Festung verwandelt. Trotzdem dauerte es nur einige Tage, bis die sowjetischen Truppen die Stadt befreit hatten.

Ab dem 29. Juli wurde die deutsche Garnison dank zwei Angriffen der Roten Armee in zwei Teile gespalten und vernichtet. Dann tauchte ein weiteres Problem auf - Kaunas wurde mit Minen gespickt. Über 5.500 von ihnen wurden gefunden und aus der Stadt und ihren Außenbezirken entfernt.

Chisinau (24. August 1944)

Die Befreiung Moldawiens und dessen Hauptstadt gilt als eine der erfolgreichsten Operationen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und zählt damit zu den sogenannten „ zehn Schlägen Stalins “. Als Folge der Operation wurde die Armeegruppe Südukraine, der sowohl deutsche als auch rumänische Truppen angehörten, vollständig zerstört und Rumänien selbst verließ die Achse.

Bukarest (31. August 1944)

Sowjets nutzten das unter den deutschen Truppen herrschende Chaos, verursacht durch die Niederlagen in Moldawien und den Staatsstreich in Rumänien, effektiv aus und marschierten schnell und ohne Widerstand in Bukarest ein, wo sie von den Bürgern herzlich begrüßt wurden.

Tallinn (22. September 1944)

Im September 1944 erkannte das deutsche Kommando, dass es Estland nicht kontrollieren konnte, und ordnete eine Massenevakuierung an. Über 60.000 Soldaten wurden aus Tallinn fortgeschafft, während sich die wichtigsten deutschen Truppen nach Kurland zurückzogen. Am 22. September marschierten die sowjetischen Truppen in die nahezu ungeschützte Stadt ein.

Riga (15. Oktober 1944)

Mit der Einnahme von Riga planten die sowjetischen Truppen, den Rückzug der deutschen Truppen aus Estland zu verhindern. Der heftige Widerstand der lettischen SS-Einheiten am Stadtrand verzögerte den sowjetischen Angriff jedoch um fast zwei Wochen und ermöglichte den Nazis, ihre Truppen erfolgreich nach Kurland zu verlegen. Die Rote Armee befreite die Stadt schließlich am 15. Oktober.

Belgrad (20. Oktober 1944)

Die aktive Unterstützung bei der Befreiung von Jugoslawien und Belgrad wurde der Roten Armee von jugoslawischen Partisanen und der bulgarischen Volksarmee gewährt. Eine Reihe schneller und wirksamer Angriffe hat die Nazis vollständig aus dem Land vertrieben, die Heeresgruppe Serbien vernichtet und die deutsche Evakuierung aus Griechenland erheblich erschwert.

Warschau (17. Januar 1945)

Die polnische Hauptstadt wurde schließlich nach dreitägigen Zusammenstößen befreit. Der plötzliche und erfolgreiche Angriff der sowjetischen Truppen ermöglichte es ihnen, die Weichsel zu überqueren und in die Stadt einzumarschieren. Die alliierte 1. polnische Armee führte unter Begleitung der polnischen Nationalhymne einen Vormarsch an. Der letzte Schlag wurde von der 2. sowjetischen Gardepanzerarmee ausgeführt, die in den feindlichen Rücken eindrang und der deutschen Garnison alle Rückzugswege abschnitt.

Budapest (13. Februar 1945)

13 Panzerdivisionen der Wehrmacht sollten die Stadt verteidigen. Eine solche Konzentration von Panzerkräften war selbst für die Ostfront selten. Obwohl die deutschen und ungarischen Truppen am 29. Dezember in Budapest eingekreist waren, weigerten sie sich, sich dem Feind zu ergeben und kämpften mehr als 1,5 Monate lang weiter.

Bratislava (4. April 1945)

Die Einnahme von Bratislava eröffnete der Roten Armee einen direkten Weg nach Prag. Das deutsche Kommando plante, die Stadt als langfristigen Stützpunkt zu nutzen. Die sowjetischen Truppen vermieden jedoch einen direkten Angriff und griffen die Stadt von Nordwesten nach einem Manöver an. Die Befreiung der slowakischen Hauptstadt dauerte zwei Tage.

Wien (13. April 1945)

Die Rote Armee griff Wien von Osten und Süden an und versuchte gleichzeitig, die Stadt von Westen aus zu umgehen. Die Soldaten kämpften um jedes Gebäude, das die Deutschen in befestigte Stellungen verwandelt hatten. Die sowjetischen Ingenieure entminten unter heftigem feindlichen Beschuss die wichtigste Brücke der Stadt, die Reichsbrücke. Die österreichische Hauptstadt wurde erst nach einer Woche Kampf befreit.

Berlin (2. Mai 1945)

In diesem Kampf im Herzen des Dritten Reiches kämpften die Deutschen zusammen mit den französischen, skandinavischen und lettischen SS-Soldaten um jeden Quadratmeter, um jede Straße, jeden Platz und jedes Haus. Es dauerte über eine Woche, bis die von der polnischen Volksarmee unterstützten sowjetischen Truppen die Stadt eroberten. Die Auseinandersetzungen um den Reichstag gingen auch nach dem Selbstmord Hitlers am 30. April weiter. Die letzten großen Widerstände wurden bis zum 2. Mai unterdrückt, aber selbst am 7. Mai kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen.

Prag (9. Mai 1945)

Auch nach dem Fall Berlins und der Kapitulation des Dritten Reiches kämpfte Prag weiter. Die verbliebenen deutschen Truppen konzentrierten sich dort in der Hoffnung, nach Westen durchzubrechen und sich den Amerikanern zu ergeben.

Am 5. Mai begannen die Stadtbewohner einen Aufstand. Kollaborateure der 1. Infanteriedivision der russischen Befreiungsarmee unterstützten sie. Durch einen Seitenwechsel hofften sie, verschont zu bleiben. Mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen flohen die Kollaborateure in den Westen und am 9. Mai ergab sich die Garnison der Stadt der Roten Armee.

