Die „Mutter Heimat ruft!“: Sechs bemerkenswerte russische Kriegerdenkmäler

Die Erinnerungskultur des Zweiten Weltkriegs spielte immer eine große Rolle in der Sowjetunion, wie auch im heutigen Russland. Zahlreiche riesige und grandiose Monumente wurden über das ganze Land hinweg errichtet, um an den Sieg über Nazi-Deutschland zu erinnern.

1 Die Mutter-Heimat-Statue (Wolgograd)

Dies ist wohl das berühmteste Denkmal des Zweiten Weltkriegs in Russland. Die 85 Meter hohe Statue „Mutter Heimat ruft“ in Wolgograd (ehemals Stalingrad) ist die größte in Europa und eine der höchsten der Welt.

Die Statue steht auf dem Gipfel des Mamajew-Hügels und ist Teil einer riesigen Gedenkstätte. Während der Schlacht bei Stalingrad kam es hier zu den blutigen Zusammenstößen zwischen Hitlers Truppen und der Roten Armee, die den Verlauf des gesamten Krieges veränderten. Die Überreste von mehr als 35 000 sowjetischen Soldaten sind hier in einem Massengrab beerdigt.

2 Die Panfilow-Helden (Region Moskau)

Auf einem offenen Feld in der Nähe des Dorfes Dubossekowo (60 Kilometer von Moskau entfernt) befindet sich ein Komplex, der den sogenannten 28 Helden von Panfilow gewidmet ist. Sechs zehn Meter hohe Skulpturen verherrlichen die Taten der Rotarmisten aus der 316. Schützendivision, die unter Befehl des Generalmajors Iwan Panfilow gegen die Nazis kämpften.

Während der deutschen Offensive bei Moskau am 16. November 1941 zerstörten die 28 Soldaten dieser Einheit, die Panfilowzy, in vier Stunden intensiven Kampfes 18 feindliche Panzer.

3 Aljoscha (Murmansk)

Vor dem riesigen Denkmal der Verteidiger der sowjetischen Arktis im Großen Vaterländischen Krieg, auch als Aljoscha bekannt, brennt eine ewige Flamme.

Während der langen und heftigen Kämpfe in den Jahren 1941 bis 1942, verteidigten die sowjetischen Truppen diese wichtige sowjetische Hafenstadt im Norden des Landes gegen deutsch-finnische Armeen.

4 Siegesdenkmal (Moskau)

Das Denkmal auf dem Poklonnaja-Hügel in Moskau ist das höchste in Russland. Die vertikale Ausdehnung von 141,8 Metern hat symbolischen Wert, weil der Große Vaterländische Krieg zwischen der Sowjetunion und dem Nazi-Deutschland 1.418 Tage dauerte. Der Obelisk ist mit einer Skulptur von Nike, der griechischen Siegesgöttin, verziert.

Das Siegesdenkmal ist ein Teil des riesigen Komplexes, der dem sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg gewidmet ist. Er besteht aus einer Kirche, einer Moschee, einer Synagoge, einem Museum, einem Brunnen und zahlreichen Monumenten.

5 Denkmal für den Soldaten und Seemann (Sewastopol)

Das Projekt über die Errichtung dieses Monuments dauerte fast 35 Jahre und war geprägt von vielen Revisionen. Es gab sogar den Vorschlag, das Vorhaben gänzlich zu unterbinden. Erst am 8. Mai 2007, kurz vor dem Tag des Sieges, wurde das 40 Meter hohe Monument feierlich eröffnet.

Das Denkmal ist der Befreiung Sewastopols und der Halbinsel Krim von deutschen und rumänischen Truppen im Jahr 1944 gewidmet.

6 Heldendenkmal “Hinterland der Front” (Magnitogorsk)

Die Stadt Magnitogorsk im südlichen Ural war im Zweiten Weltkrieg weit von der Front entfernt, aber sein industrielles Potenzial trug wesentlich zum Sieg bei. Das 50 Meter hohe Monument ist den Menschen gewidmet, die hinter der Frontlinie den Sieg ermöglichten.

Der Blick des Arbeiters richtet sich auf die Eisen- und Stahlwerke von Magnitogorsk, während sich der Soldat, der ein Schwert in seinen Händen hält, dem Feind im Westen zuwendet.

