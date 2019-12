Urzeitriesen: Sieben Dinosaurier, die einst in Russland lebten

„Russische Dinosaurier sind, ebenso wie Schlangen in Irland, nur deshalb bemerkenswert, weil sie nicht existierten“, schrieb der berühmte US-Paläontologe Othniel Charles Marsh Ende des 19. Jahrhunderts. Lange Zeit gab es tatsächlich keine Dinosaurierfunde auf dem Gebiet des heutigen Russlands. Doch bedeutet das auch, dass die Urzeitriesen dort nie gelebt haben? Nein. Nur Fossilien sind tatsächlich schwer zu finden. Das hat viele Gründe.

In der Zeit des Mesozoikums, dem Zeitalter der Dinosaurier, war ein Drittel des heutigen Territoriums Russlands von Wasser bedeckt und Dinosaurier waren Landtiere.

Zudem waren die Bodenbeschaffenheiten so, dass es wenige Seen, Sümpfe und Küsten gab, wo die Dinosaurierknochen von Sedimenten bedeckt und somit durch die Zerstörung durch andere Tiere, Bakterien und Klimaeinflüsse geschützt worden wären.

Das heißt, die Chancen, dass Fossilien überhaupt entstehen konnten, waren gering. Gebiete, in denen Dinosaurier möglicherweise hätten leben können, sind heute mit dichten undurchdringlichen Wäldern bedeckt, so dass es kaum möglich ist, dort auf die Suche zu gehen.

Außerdem gibt es in Russland nur wenige Experten auf dem Gebiet. Dinosaurierforscher waren schon immer ein exklusiver Club. Aktuell gibt es in Russland jedoch weniger als zehn (!) aktive Paläontologen.

Dennoch gibt es gelegentliche Fossilienfunde, welche die Existenz von Dinosauriern in Russland beweisen. Nicht alle konnten identifiziert werden, aber die folgenden sieben prähistorischen Riesen haben einmal in Russland gelebt.

1. Nipponosaurus (Insel Sachalin)

Überreste des Nipponosaurus, eines pflanzenfressenden Entenschnabeldinosauriers, der in der Oberkreidezeit (vor 85 bis 70 Millionen Jahren) lebte, wurden 1934 im Süden der Insel Sachalin entdeckt, als das Gebiet noch zu Japan gehörte. Japanische Wissenschaftler dokumentierten den Fund.

Seit die Insel russisches Gebiet ist, hat es keine neuen Entdeckungen mehr gegeben.

2. Amurosaurus (Blagoweschtschensk, Amur Region)

Ein weiterer Entenschnabeldinosaurier, der vor etwa 70 bis 66 Millionen Jahren auf heutigem russischen Gebiet lebte, wurde 1991 erstmals urkundlich erwähnt und erhielt nach seinem Fundort (der Fluss Amur) den Namen Amurosaurus. Die ersten Knochen dieses Dinosauriers wurden im frühen 20. Jahrhundert von russischen Wissenschaftlern entdeckt, aber sie hatten lange Zeit Mühe, das Aussehen der prähistorischen Kreatur zu rekonstruieren.

Es soll ein mehr als drei Meter hoher Pflanzenfresser gewesen sein, mit einem Kamm auf dem Kopf und über tausend Zähnen, die jede Nahrung zermahlen konnten.

3. Kulindadromeus (Kulinda, Region Transbaikalien)

Der pflanzenfressende Kulindadromeus lebte vor etwa 150 Millionen Jahren in der Region Transbaikalien. Er wurde 2010 von russischen Wissenschaftlern entdeckt. Das fast vollständige Skelett mit Überresten von Haut und Federn war einer der sensationellen Funde in Russland.

Es war ein zweibeiniger Dinosaurier mit einer Länge von anderthalb Metern und unterschiedlicher Haut an verschiedenen Körperteilen. Drei verschiedene Schuppenarten wurden an Hinterbeinen, am Schwanz, am Kopf und an der Brust gefunden. An Oberarm, Oberschenkel und Schienbeinen wurden drei verschiedene Sorten Federn entdeckt.

Der Fund war nicht nur für die Wissenschaft bedeutend. Das Bild des ersten gefiederten Dinosauriers schmückt auch das Wappen der Region Tschernyschewsk.

4. Stegosaurus (Scharypowo, Region Krasnojarsk)

Dies ist eines der vollständigsten Skelette, die jemals in Russland gefunden wurden, und das älteste Stegosaurus-Skelett der Welt. Der Stegosaurus erreichte allgemein eine Höhe von etwa vier Metern und eine Länge von neun Metern. Er wog bis zu 4,5 Tonnen.

Sein Gehirn hatte daran einen Anteil von gerade einmal 80 Gramm. Der sibirische Stegosaurus hatte jedoch geringere Ausmaße, in etwa die einer Kuh.

5. Riabininohadros (Krim)

Auf der Krim gab es mehrere Funde. Im Jahr 1934 wurden die ersten Dinosaurierreste in der Nähe der Stadt Bachtschissarai entdeckt. Später stellte der berühmte Geologe Anatoli Rjabinin fest, dass die Knochen zu einer unbekannten Art von Entenschnabeldinosauriern gehörten, die vor 68 bis 66 Millionen Jahren lebten.

Laut Wissenschaftlern war die Krim möglicherweise ein Zufluchtsort für die in ihrer Existenz bedrohten Dinosaurier. Der Riabininohadros war relativ klein, etwa zweieinhalb Meter hoch und bis zu sieben Meter lang.

6. Tengrisaurus (Gussinoosjorsk, Burjatien)

Vom Tengri, dem nach der Hauptgottheit der mongolisch-türkischen Mythologie benannten pflanzenfressenden Riesen aus der Kreidezeit (vor 120 bis 100 Millionen Jahren), fanden russische Wissenschaftler 2017 drei Schwanzwirbel. Der Tengri wurde bis zu zwölf Meter lang und wog rund 20 Tonnen.

7. Sibirotitan (Schestakowo, Region Kemerowo)

Sibirotitan, ein weiterer Sauropode von beeindruckender Größe, der 2017 offiziell anerkannt wurde, lebte vor etwa 120 Millionen Jahren auf dem Territorium des heutigen Russland.

Von diesem wurden Zähne, Wirbel und ein etwa halber Meter langer Knochen vom Kreuzbein gefunden. Diese Überbleibsel wurden in der Nähe des Dorfes Schestakowo in der Region Kemerowo entdeckt, wo es häufiger solche Funde gibt.

Es war nicht besonders groß, erreichte aber mit seinem langen, kräftigen Schwanz und dem ebenfalls langen Hals dennoch zwölf Meter und wog bis zu zehn Tonnen. Der Vierbeiner war ein Pflanzenfresser und hatte nur wenige natürliche Feinde.

