Frühe Farbaufnahmen des Russischen Reiches

Das Nowodewitschi-Kloster, Moskau, um 1890 Pyotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Die ersten Farbfotos des Russischen Reiches erschienen Ende des 19. Jahrhunderts. Meistens wurden sie manuell eingefärbt. Leider sind bis heute nur noch eine Handvoll solcher Aufnahmen erhalten.

Roter Platz, 1900er Jahre Pyotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Alle diese einzigartigen Archivbilder zeigen das Leben in verschiedenen Regionen des Landes um die Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts.

Malorossija, 1900er Jahre /MAMM/MDF/russiainphoto

Mit der Zeit wurden Schwarzweißaufnahmen gelblich und die Einfärbung schützte sie davor.

Newski-Prospekt, Die Aussicht vom Restaurant Leschen, 1900-1907 MAMM/MDF/russiainphoto

Das Papier wurde je nach gewünschtem Effekt grün oder rosa getönt und mit Anilinfarbstoffen eingefärbt.

Das Wladimir-Tor der Stadtmauer von Kitai-Gorod (16. Jahrhundert) und die Kapelle des Heiligen Panteleimon (19. Jahrhundert) zwischen der heutigen Nikolskaja-Straße und dem Lubjanka-Platz wurden 1934 abgerissen. Das Foto wurde Ende der 1900er Jahre aufgenommen. Pyotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Der Fotograf Pjotr Pawlow nahm ungefähr ein Dutzend Archivfotos des Moskauer Stadtzentrums mit Gebäuden auf. die heute nicht mehr existieren.

Malaja-Dmitrowka-Straße. 1890er Jahre. Eine Straßenbahn verkehrte hier bis 1953. Pyotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Seine Kamera hielt auch wichtige Ereignisse des Moskauer Lebens fest, wie die Krönung von Nikolaus II., die Eröffnung des Denkmals für Alexander II. und auch einige Volksfeste.

Kosakows Kinder. Anwesen Nikolskoje in der Region Simbirsk (heute Uljanowsk). 1910 Pyotr Vedenisov/MAMM/MDF/russiainphoto

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts began man, in Farbe zu fotografieren. Einige Fotografen verwendeten das von den Gebrüdern Auguste und Louis Lumière entwickelte Autochromverfahren.

Den bedeutendsten Beitrag zur Entwicklung der russischen Farbfotografie leistete der Chemiker und Fotograf Sergej Prokudin-Gorskij. 1905 ließ er sein komplexes Verfahren für die Farbfotografie patentieren. Dank Prokudin-Gorskij entstand die größte Sammlung von Farbfotos des Russischen Reiches.

Selbstporträt. Der Wasserfall Kiwatsch. 1915 Library of Congress Library of Congress

Prokudin-Gorskij nahm Leo Tolstoi, Fjodor Schaljapin und andere Berühmtheiten seiner Zeit auf. Er machte auch mehrere Selbstporträts.

Krim. 1900er Jahre Sergey Prokudin-Gorsky/MAMM/MDF/russiainphoto

In den Jahren 1909-1915 reiste er durch das Land und fotografierte alte Kirchen, Städte, Naturlandschaften und alltägliche Szenen. Nach der Revolution verließ er Russland und nahm die meisten seiner Fotos mit. Sie werden jetzt in der „Library of Congress“ in Washington aufbewahrt.

