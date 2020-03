Scharfe Präsente: Diese Waffen waren Geschenke an russische Führer

Besonders ungewöhnlich ist ein Schwert aus einem Meteoriten, das ein Geschenk der Briten an Zar Alexander I. war.

Zeremonielle Rüstungen für Pferd und Reiter, die vom deutschen Handwerker Lochner im 16. Jahrhundert gefertigt wurden. Ein Geschenk von Stefan Batory, König von Polen, an Zar Fjodor I. von Russland.

Kreml-Waffenkammer Kreml-Waffenkammer

Zeremonielle Musketen, die Zar Michail Fjodorowitsch 1626 anlässlich seiner Hochzeit von den Engländern geschenkt wurden.

Museum des Moskauer Kremls Museum des Moskauer Kremls

Ein edles Set aus Köcher und Bogenkoffer, das 1656 von Kaufleuten aus Istanbul als Geschenk an Zar Alexei Michailowitsch überreicht wurde.

Museum des Moskauer Kremls Museum des Moskauer Kremls

Ein aus reinem Gold gegossener Pernach (eine Art Morgenstern). Ein Geschenk von Schah Abbas II. von Persien an Zar Alexei Michailowitsch im Jahr 1658.

Museum des Moskauer Kremls Museum des Moskauer Kremls

Ein Jagdgewehr, das 1728 von Büchsenmachern aus der Waffenfabrik Tula an Kaiser Peter II. übergeben wurde.

V.Ron/Oruschije, 2009 V.Ron/Oruschije, 2009

Jagdgewehr mit einer Gravur der Jagdgöttin Diana in einem von Hunden gezogenen Streitwagen. Geschenk von Laurent de Lachaise an Kaiserin Anna Ioannowna.

Das Staatliche Historische Museum des Südurals Das Staatliche Historische Museum des Südurals

Zwei Pistolen des Büchsenmachers Nicolas-Noël Boutet, die Napoleon Kaiser Alexander I. zum Abschluss des Vertrags von Tilsit im Jahr 1807 überreichte.

Eremitage Eremitage

Ein Jagdgewehr des Büchsenmachers Nicolas-Noël Boutet, das Napoleon Kaiser Alexander I. zum gleichen Anlass schenkte.

Eremitage Eremitage

Ein Säbel, der Kaiser Alexander I. während seines Englandbesuchs 1814 überreicht wurde. Die Waffe wurde aus einem Meteoriten hergestellt, der Ende des 18. Jahrhunderts in Südafrika gefunden wurde.

Eremitage Eremitage

Als Wladimir Lenin 1923 schwer erkrankte, schickten ihm Arbeiter der Waffenfabrik in Tula ein Jagdgewehr. „Möge diese Waffe, die von hingebungsvollen Händen bis zur letzten Schraube geschmiedet wurde, mit der gleichen Präzision zielen, wie Sie Ihr ganzes Leben lang auf Feinde des Proletariats gezielt haben“, heißt es im Begleitschreiben.

Ww2 - „Antikwarny Ochotnik“ Ww2 - „Antikwarny Ochotnik“

Ein usbekischer Säbel für Josef Stalin. Auf der Säbelscheide sind Zeilen des türkischen Dichters Ali-Shir Nava'i eingraviert: „Wer die Welt vom Bösen reinigen will, tritt auf der Seite des Guten in den Kampf ein. Das Schwert in seinen Händen ist hemmungslos streng und kennt keine Gnade für Feinde.“

Eine Thompson M1A1-Maschinenpistole, die Josef Stalin vom Waffenschmied Russell Maguire geschenkt wurde.

Emil Matwejew/TASS Emil Matwejew/TASS

Die Colt-Revolver, die US-Präsident Gerald Ford 1974 dem sowjetischen Generalsekretär Leonid Breschnew schenkte.

Oleg Lastotschkin/Sputnik Oleg Lastotschkin/Sputnik

Eine spanische 9-mm-Astra-Pistole, die das sowjetische Innenministerium Generalsekretär Leonid Breschnew überreicht hat.

Zentralmuseum der Streitkräfte der Russischen Föderation/Sputnik Zentralmuseum der Streitkräfte der Russischen Föderation/Sputnik

Ein Säbel in einer Säbelscheide mit Schnur zum Aufhängen. Ein Geschenk Saddam Husseins an Leonid Breschnew.

Emil Matwejew/TASS Emil Matwejew/TASS

Ein Säbel mit Säbelscheide. Dieses Geschenk machte Yasser Arafat 1974 Leonid Breschnew. Dazu gibt es einen Begleitbrief.

Emil Matwejew/TASS Emil Matwejew/TASS

Der damalige russische Präsident Boris Jelzin erhält vom französischen Präsidenten Francois Mitterrand (links) zu Ehren des 50. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg bei einem Galaempfang im Kreml 1995 ein antikes französisches Schwert mit Schwertscheide.

Dmitrij Donskoj/Sputnik Dmitrij Donskoj/Sputnik

König Hamad bin Isa Al Chalifa von Bahrain überreicht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Jahr 2016 ein Schwert aus Damaszenerstahl.

Reuters Reuters

Während eines Treffens zwischen Wladimir Putin und Kim Jong-un im Jahr 2019 schenkte dieser dem russischen Führer ein koreanisches Schwert. Dazu sagte er, das Schwert repräsentiere seine Seele und die des nordkoreanischen Volkes.

Alexej Nikolskij/Sputnik Alexej Nikolskij/Sputnik

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.