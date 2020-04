Wie sowjetische Bürger ihre Zeit zu Hause verbrachten (FOTOS)

Russia Beyond

Sowjetische Fotografen haben den Alltag der einfachen Leute in deren Zuhause festgehalten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner zweiten Fernsehansprache die arbeitsfreie Zeit in Russland bis zum 30. April verlängert. Um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen, fordern die Behörden die Menschen zur häuslichen Isolation auf. Dies hat uns veranlasst zurückzublicken, wie gerne man in der UdSSR seine Freizeit zu Hause verbrachte.

1 Morgenübungen

2 Familienfrühstück

3 Das Putzen der Wohnung, normalerweise am Wochenende

4 Zeitungen lesen

5 Kochen

6 Dem Hobby nachgehen

7 Studieren

8 Die Lieblingsbeschäftigung genießen

9 Säen, Waschen, Bügeln, …

10 Jemanden besuchen oder Gäste empfangen

11 Musik hören

12 Abends fernsehen

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.