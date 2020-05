Warum und wo kämpften die Nazis nach der Kapitulation noch weiter?

Was hat die Deutschen dazu gebracht, weiter zu kämpfen, als schon alles vorbei war? In erster Linie war es die Angst vor der Rache der Sowjets. Sie wollten sich lieber den Briten oder den Amerikanern ergeben und versuchten, nach Westen zu gelangen.

Bornholm

Am Tag nach der Kapitulation der Deutschen am 8. Mai 1945 landete eine kleine sowjetische Einheit von bis zu 200 Mann auf der dänischen Insel Bornholm, die noch von über 11.000 Wehrmachtssoldaten besetzt war. Die Deutschen erklärten, dass sie sich nur westlichen Verbündeten ergeben würden. Die Sowjets hätten die Wahl: Rückzug oder Untergang.

Archivfoto Archivfoto

Die sowjetischen Soldaten eroberten den Hafen der Insel und es gelang ihnen, die Kommunikation auf der Insel lahmzulegen. Dem deutschen Befehlshaber General Rolf Wuthmann stellten sie ein Ultimatum: Entweder Waffen niederlegen oder Bombardement der Insel durch sowjetische Flugzeuge. Die Deutschen kapitulierten einige Stunden später.

Die Befreiung Bornholms hat 30 sowjetischen Soldaten das Leben gekostet. Am 9. Mai wurden noch Luft- und Seeschlachten um die Insel ausgetragen. Deutsche Konvois wollten unbedingt nach Westen durchbrechen. Insgesamt wurden zehn deutsche Schiffe versenkt und 16 Flugzeuge abgeschossen.

Alexander Kapustjanskij/Sputnik Alexander Kapustjanskij/Sputnik

Prag

Nach dem Plan von Feldmarschall Ferdinand Schörner sollte Böhmen, wo die Überreste der deutschen Truppen zusammengekommen waren, ein „zweites Berlin“ werden. Die Aufgabe der Deutschen war es, lange genug durchzuhalten, um die Offensive der Roten Armee abzuwehren und sich den herannahenden westlichen Alliierten zu ergeben.

Der Kampf um die tschechoslowakische Hauptstadt begann am 5. Mai - aber nicht gegen die Rote Armee. Die Prager hatten sich selbst gegen die deutsche Garnison erhoben und wurden später von der 1. Infanteriedivision der kollaborativen russischen Befreiungsarmee (RLA) unterstützt, in der Hoffnung, dass sich die Alliierten milde zeigen würden.

Petrow/Sputnik Petrow/Sputnik

Als sich die 1. Ukrainische Front am 8. Mai der Stadt näherte, gaben RLA-Soldaten ihre Positionen auf und stürmten nach Westen zu den US-amerikanischen Truppen. Fast alle deutschen Einheiten, gegen die die Kollaborateure seit Tagen gekämpft hatten, taten dies ebenfalls.

Die Aufgabe, Prag gegen die Rote Armee zu verteidigen, wurde den Wehrmachtseinheiten und SS-Divisionen (Wallenstein, Das Reich, Viking) überlassen, die keine Gelegenheit bekamen, sich zurückzuziehen. Die Schlacht um Prag dauerte vom frühen Morgen bis 16 Uhr am 9. Mai, bevor der Feind schließlich kapitulierte.

Die geschätzten Verluste der Roten Armee variieren stark: von mehr als 1.000 (nach sowjetischer Version) bis zu nur wenigen Dutzend (nach Angaben einiger tschechischer Historiker). Nachdem die sowjetischen Truppen die Stadt befreit hatten, rückten sie nach Westen vor und stellten bis Mitternacht des 11. Mai eine Kontaktlinie mit den Amerikanern her.

Leonid Dorenskij/TASS Leonid Dorenskij/TASS

Am selben Tag unterstützten Einheiten der Roten Armee in der Nähe des Dorfes Slivice und tschechoslowakische Partisanen die 3. US-Armee, die einen Angriff auf die Positionen der letzten organisierten Formation der deutschen Armee in Mitteleuropa gestartet hatte: die 7.000 Mann starke Gruppe unter SS-Gruppenführer Carl Friedrich von Pückler-Burghauss, zu der auch die Überreste der SS-Divisionen „Wallenstein“ und „Das Reich“ gehörten.

Infolge der fast eintägigen Schlacht verloren die Deutschen mehr als 1.000 Soldaten, die Rote Armee und Partisanen um die 70. Die restlichen deutschen 6.000 Soldaten wurden gefangen genommen. Pückler-Burghauss erschoss sich, nachdem er die Kapitulation erklärt hatte.

Kurland

Mitte Oktober 1944 wurde während der Großoffensive der Roten Armee an der Ostsee die deutsche Heeresgruppe Nord in Kurland (Westlettland) abgeschnitten. Ungefähr 400.000 Soldaten landeten im sogenannten Kurlandkessel, den die Sowjets scherzhaft als „Lager bewaffneter Kriegsgefangener“ bezeichneten.

Vollständig eingekesselt waren die Deutschen jedoch nicht. Noch immer hatten sie die Kontrolle über den großen Hafen von Lyva (heute Liepaja) und versuchten, einige Truppen über den Seeweg zu evakuieren.

Daraufhin verlegten die Sowjets ihre Reserven Anfang 1945 von Kurland nach Pommern an der Ostseeküste, was die 1. Weißrussische Front im Februar weitgehend daran hinderte, eine Offensive gegen Berlin zu starten. Die heftigen Kämpfe gegen die Heeresgruppe Nord, die Anfang Mai noch rund 250.000 Mann zählte, dauerten bis zur endgültigen Kapitulation Deutschlands.

„Der gesamte Kurlandkessel war mit Grabenlinien übersät. Wir würden einen Graben erobern, und eine weitere Linie folgte sofort, es schien kein Ende zu geben“, erinnerte sich der Soldat Jakob Karasin vom 140. Reserve Artillerieregiment.

Bundesarchiv Bundesarchiv

Obwohl sich die Deutschen am Abend des 8. Mai massenhaft zu ergeben begannen (mehr als 60.000), leisteten viele weiter Widerstand. Verzweifelte Soldaten klammerten sich an die letzten Konvois, die nach Westen abfuhren. Andere versuchten, auf dem Landweg nach Ostpreußen vorzudringen.

Die letzte große Schlacht in Kurland fand am 22. Mai statt, als die Überreste des 6. SS-Armeekorps (300 Mann) versuchten, durchzubrechen. Als der Versuch scheiterte, erschoss sich der Kommandant Walter Krueger. Isolierte deutsche Brigaden widersetzten sich der Roten Armee noch bis Juli 1945.

Nachdem der Kurlandkessel neutralisiert worden war, schlossen sich Tausende von Kollaborateuren den sogenannten Waldbrüdern in den baltischen Staaten an, die seit mehr als fünf Jahren einen Guerillakrieg gegen die Sowjetregierung führten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.