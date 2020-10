Traum aller Abenteurer: Die Ruine einer Torpedo-Fabrik übt eine besondere Faszination aus

Diese alte verlassene sowjetische Fabrikanlage gehörte zur Dagdisel-Fabrik, in der Torpedos hergestellt wurden. Sie liegt mitten im Kaspischen Meer, ist von allen Seiten von Wasser umgeben und zieht immer wieder Fotografen, Parcours-Enthusiasten und Abenteuersuchende an.

Наконец-то закрыл гештальт 8 летней давности и доплыл до заброшенного цеха завода Дагдизель, где с 1938 по 1966 год... Опубликовано Vitaliy Raskalov Воскресенье, 20 сентября 2020 г.

Genau wie das berühmte Bundesgefängnis Alcatraz in den USA ist diese sowjetische Anlage vollständig von Wasser umgeben. Im Gegensatz zu Alcatraz wurde die Anlage jedoch nicht auf einer Insel gebaut.

Die Idee, eine Torpedofabrik auf See zu bauen, entstand 1934. Es war geplant, eine Zementbasis an der Küste zu errichten und diese dann an einen bestimmten Ort auf dem Meer zu ziehen und an künstlichen Steinen auf dem Meeresgrund zu befestigen.

Im folgenden Jahr war die Zementbasis bereits fertig. Die Ingenieure erkannten jedoch, dass die Kunststeine auf dem Grund nicht zuverlässig genug sein könnten. Also bohrten sie einen zusätzlichen 19-Meter-Hohlraum in den Meeresboden und verstärkten ihn mit Steinen.

Die Zementbasis konnte erfolgreich im Meeresboden verankert werden. Nun konnte mit dem Bau der Fabrik begonnen werden. 1939 waren die Bauarbeiten abgeschlossen und die Produktion von Torpedos wurde aufgenommen.

Da die neue Fabrik vom Festland abgeschnitten war, mussten die Arbeiter auf dem Werksgelände wohnen. So entstanden an diesem ungewöhnlichen Platz Unterkünfte, eine Kantine und sogar eine Bibliothek.

Als die Nazis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auf das sowjetische Territorium vordrangen, wurden Torpedos in Kasachstan produziert. Erst ab 1944, ein Jahr vor Kriegsende, wurde die Produktion zurück nach Dagestan verlagert

Leider war dies nicht von langer Dauer. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung war die Anlage nicht mehr für den Torpedobau und deren Tests geeignet. Das Wasser um sie herum war zu flach.

1966 wurde dieses spezielle Werk von Dagdisel geschlossen und die wertvolle Ausrüstung abgebaut. Die einzigartige Konstruktion wurde auf See aufgegeben und verfiel allmählich.

Heute ist das heruntergekommene Gebäude längst eine Industrieruine, zieht aber dennoch Abenteuersuchende, Parcours-Enthusiasten, Fotografen und Extremtouristen an. Es ist möglich, die Fabrik mit dem Boot zu erreichen. Es erfordert einiges Klettergeschick, ins Gebäude zu gelangen, da auch die Zugänge in einem schlechten Zustand sind.

Diese kleine Hürde hält jedoch neugierige Besucher nicht auf und die verlassene sowjetische Torpedofabrik bleibt ein beliebtes Ziel in Dagestan in Russland.

