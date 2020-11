Geheimnisse einer Nationaltracht: Was trugen Kaukasier und Kosaken im Brustbereich? (FOTOS)

Spezielle, kleine Brusttaschen waren ein charakteristisches Merkmal der Nationaltracht vieler Völker des Kaukasus sowie der Kosaken. Was beinhalteten sie?

Ein Mann aus einem Dorf in Dagestan Kunstkamera/russiainphoto.ru

Dieses Element der Nationaltracht heißt eigentlich Gasiren. Viele Völker des Kaukasus - von Georgiern, Tschetschenen und Osseten bis zu Kabarden und Adygejern - ließen es sich auf die Brust ihrer Mäntel nähen.

Ein Tscherkesse (links) und ein Kabardiner Grigory Gagarin Grigory Gagarin

Das erste Mal, dass Russen mit einem solchen Kleidungsstil in Berührung kamen, war die Begegnung mit den Tscherkessen. Daher wird ein Kaftan mit solchen Taschen historisch gesehen auf Russisch als „tscherkesska“ bezeichnet.

Anführer in der Gebirgsrepublik Nordkaukasus, 1917-1920 Tapa Charmoyev Tapa Charmoyev

Gasiren kamen im 18. Jahrhundert mit dem Aufkommen von Schusswaffen in Mode. Kugeln und eine bestimmte Menge Pulver wurden in kleine Stoff- oder Lederschlaufen gesteckt. Es war eine Art Patronengürtel. Dank solchen Gasiren-Taschen blieb das Pulver trocken.

Ein Gasiren-Beutel aus dem 19. Jahrhundert aus Dagestan shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

In den Taschen, die den Achselhöhlen am nächsten lagen, wurde Zunder zum Feuer machen und später ein Feuerzeug aufbewahrt. Auf jeder Seite könnten sich zwischen vier und 18 Gasiren befinden. Übrigens wurden sie zunächst nicht auf die Brust genäht. Stattdessen trug man einen speziellen Gasiren-Beutel über der Schulter oder befestigte ihn am Gürtel.

Ein Mann posiert mit einem Pferd zum Verkauf, 1900er Jahre MAMM/MDF

Viele kaukasische Männer kämpften hoch zu Ross, daher bestand die Hauptfunktion der Gasiren darin, es dem Reiter zu ermöglichen, unterwegs eine Waffe zu laden.

Ein Kosake aus der persönlichen Garde des Zaren, 1910er Jahre Peter Vedenisov/Alexander Odinokov archive

Im 19. Jahrhundert begann das russische Reich, den Kaukasus zu erobern. Die berittenen Kosakentruppen übernahmen viele Elemente der kaukasischen Tracht - Schaffellhüte, Filzmäntel, gebogene Säbel und mit Gasiren ausgestattete Kleidung.

Nikolaus II. in der Uniform des Husarenregiments russiainphoto.ru

Gasiren mit silbernen Spitzen galten als besonderer Luxus. Übrigens trug Nikolaus II. gerne eine mit Gasiren geschmückte Kleidung, obwohl sie nur ein dekoratives Detail darstellten.

Pjotr Wrangel Public domain Public domain

Der berühmteste Kosake, der dafür bekannt war, eine mit Gasiren geschmückte Tscherkeska zu tragen, war Baron Wrangel, General der russischen kaiserlichen Armee und später einer der Anführer der anti-bolschewistischen Weißen Bewegung, in der die Kosaken eine herausragende Rolle spielten. Wrangels Alltagsuniform war ein schwarzer Kaftan mit aufgenähten Gasiren. Für dieses ungewöhnliche Outfit wurde er sogar als „Schwarzer Baron“ bezeichnet. Er besaß auch eine weiße Zeremonie-Uniform mit Gasiren für repräsentative Zwecke.

Kosaken aus dem Kubangebiet auf dem Roten Platz während der Siegesparade vom 24. Juni 1945 Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0) Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0)

Kosaken versahen auch in der Sowjetzeit ihren Dienst. Ihre traditionelle Uniform wurde respektiert.

Das Volkslied- und Tanzensemble Abchasiens Tomas Tkhaitsuk/Sputnik Tomas Tkhaitsuk/Sputnik

Heutzutage kann man eine mit Gasiren geschmückte Tscherkeska oft bei Mitgliedern nationaler Tanzgruppen sehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.