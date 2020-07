Falsche Vorstellungen: Wir räumen mit Vorurteilen über die Kosaken auf

Woher kommen die Kosaken?

Das Wort Kosake (казак) ist türkisch und bedeutet so viel wie freier Mann, Vagabund, Glückssucher. Die ersten Kosaken waren Menschen, die am Rande der russischen Herzogtümer lebten, hauptsächlich im Süden Russlands - ungefähr vom 14. bis 15. Jahrhundert. Sie lebten in befestigten Siedlungen, die errichtet wurden, um die Fürstentümer vor den Nomadenstämmen zu schützen.

Dort waren Menschen, die Freiheit und Gefahr gegenüber dem relativ sicheren, aber abhängigen Leben in Zentralrussland bevorzugten. Als Leibeigenschaft, Steuern und die zentralisierte Regierung in Russland auftauchten, akzeptierten die Kosakengemeinschaften abtrünnige Leibeigene, Kriminelle und auch jeden anderen, der fliehen wollte.

Ab wann dienten die Kosaken dem Russischen Reich?

Als die erste zentralisierte Regierung im Moskauer Staat entstand (um das 15. Jahrhundert), versuchten die ersten Großfürsten von Moskau, die Kosaken für den Dienst zu gewinnen. Unter Iwan dem Schrecklichen wurden die Kosaken teilweise von Prikasen (staatlichen Institutionen, den Vorläufern der Ministerien) regiert. Die Kosaken hielten die Feinde des Moskauer Staates in den Grenzstädten im Zaum, die von offiziellen Nicht-Kosaken-Militärs aus der Zentralregion befehligt wurden.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts behielten die Kosakenarmeen ihren relativ freien Status. Die Don-Kosaken-Siedlung (auf dem Gebiet der heutigen Ukraine) war die größte und älteste. Was sie von der regulären Armee unterschied, war, dass sie sich in Friedenszeiten auflösten und jeder Kosake zu seinem freien Leben zurückkehrte. Die Kosaken mussten keinerlei Steuern zahlen, jedoch mussten sie allzeit zum Dienst bereit sein und nach dem Aufruf der Zentralverwaltung umgehend bewaffnet und zu Pferde antreten.

Wie wurden die Kosaken ihrer Autonomie beraubt?

Die Hinrichtung von Jemeljan Pugatschow Sergei Kirillow Sergei Kirillow

Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die traditionell von den Kosaken bewohnten Gebiete zu russischem Territorium. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden die Don-Kosaken von Peter dem Großen unterworfen und ihr Land wurde Teil des Reiches.

Während der Regierungszeit von Katharina der Großen, als das russische Reich begann, die Gebiete von Malorossia (die heutige Ukraine und Weißrussland) zu erobern, fand 1773 bis 1775 der Pugatschow-Aufstand statt. Jemeljan Pugatschow, ebenfalls ein Kosake, führte seine Männer nach Zentralrussland. Dort wurde der Aufstand von der Kaiserlichen Russischen Armee niedergeschlagen. Danach waren die Don-Kosaken verpflichtet, dem Staat zu dienen. Kosaken wurden zu einer besonderen Vereinigung innerhalb des russischen Volkes. Sie hatten bestimmte Privilegien, aber auch Verpflichtungen.

Welchen Nationalitäten und Glaubensrichtungen gehörten die Kosaken an?

„Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief“ Ilja Repin Ilja Repin

Die Kosaken gehörten keiner bestimmten Nationalität an. Die meisten Kosaken vom Don hatten gemischte Vorfahren - teils aus Zentralrussland, teils aus dem Süden, mit starken tatarischen und polnischen Einflüssen, so dass sie ethnisch nicht bestimmt werden können. Die meisten Kosaken waren russisch-orthodox und russische Altgläubige

Was war das Besondere am Lebensstil der Kosaken?

Ein Kosakenjungen lernte mit zehn Jahren zu reiten, das Schwert zu führen und eine Waffe abzufeuern. Die Kinder arbeiteten mit den Müttern und Vätern auf den Feldern, und selbst ihre Spiele waren militärisch. Singen und Tanzen war ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Erziehung von Jungen und Mädchen, denn ein Kosake ist nicht nur furchtlos, sondern auch gesellig.

Seit der Antike waren die Kosaken immer in der Lage, einem plötzlichen Angriff nomadischer Stämme standzuhalten. Deshalb tolerierte die russische Regierung ihre Freiheit so lange. Bis die eigene Armee soweit war, die südlichen Grenzen zu schützen, brauchte die Regierung die Kosaken als Beschützer.

Wie viele Kosaken gab es?

Das ist wirklich schwer zu sagen, da die Kosaken keine Steuern gezahlt und nicht an der Volkszählung teilgenommen haben. Es liegen lediglich Schätzungen für Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts vor.

Die Volkszählung von 1897, die erste, die auch die Kosaken erfasste, ergab eine Zahl von ungefähr drei Millionen Kosaken (1.448.382 Männer und 1.480.460 Frauen). Doch tatsächlich waren es wohl eher um die fünf Millionen im gesamten Imperium.

Wie lebten die Kosaken in der Sowjetunion?

Während der Sowjetzeit wurden viele Kosaken unterdrückt, weil die meisten gegen die Bolschewiki waren. Die bolschewistische Regierung verfolgte eine Politik der Dekosakifizierung (расказачивание). In den Jahren 1918 bis 1924 wurden viele Kosaken hingerichtet und gewaltsam umgesiedelt. Um 1917 lebten im angestammten Gebiet der Don Kosaken rund 4,5 Millionen Menschen, davon die Hälfte Kosaken. Im Jahr 1921 waren es insgesamt nur noch 2,2 Millionen Einwohner.

Wie leben die Kosaken heute?

Gegenwärtig leben Menschen, die sich als Kosaken bezeichnen, in Gebieten Russlands, Kasachstans, der Ukraine und in verschiedenen Teilen der Welt (viele Kosaken sind nach der bolschewistischen Revolution von 1917 aus Russland ausgewandert).

1989 erkannte der Oberste Sowjet der Sowjetunion offiziell an, dass die Repressionen gegen die Kosaken ungerecht waren und bestätigte ihr Recht auf formelle politische Rehabilitation. 1994 erklärte die Regierung der Russischen Föderation: „Die Wiederbelebung des traditionellen russischen Staatsdienstes der Kosaken ist eines der Elemente der Bildung eines neuen russischen Staates.“

