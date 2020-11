„Onkel Jaschas Gruppe“: Ein sowjetischer Meisterspion lehrte Europa das Fürchten

In den frühen 1930er Jahren gab es eine sowjetische Geheimdienstzelle in Europa, Asien und den USA, die Insidern als „Onkel Jaschas Gruppe“ bekannt war. Von allen gefürchtet, führte sie eine Reihe hochkarätiger Operationen durch - von der Entführung eines zaristischen Generals bis zur Sprengung von Schiffen.

Einmal Persien und zurück

Jakow „Jascha“ Serebrjanski wurde 1891 in Minsk in einer jüdischen Familie geboren. Wie viele Juden, die im russischen Reich nur sehr wenige Rechte hatten, schloss er sich den Revolutionären an und verbüßte eine Gefängnisstrafe wegen Besitzes von „Dokumenten mit illegalem Inhalt“.

Nach seiner Freilassung kämpfte er im Ersten Weltkrieg und wurde schwer verwundet. Anschließend schloss er sich der revolutionären Bewegung im Nordkaukasus an. Während des russischen Bürgerkriegs landete er schließlich in Persien, als bolschewistische Aktivisten von den Weißen beschlagnahmte Schiffe zurückholen wollten. Vor Ort schlossen sie sich mit lokalen Rebellen zusammen und gründeten die Persische Sozialistische Sowjetrepublik Gilan.

Die Unterzeichnung des russisch-persischen Freundschaftsvertrags am 26. Februar 1921 gemeinfrei gemeinfrei

Nachdem Serebrjanski in Persien auf Seiten der Bolschewiki gekämpft hatte, wurde er mit der Aufklärung in der neuen „Sonderabteilung“ der Roten Armee betraut. Bald jedoch schlossen Moskau und Teheran einen Waffenstillstand, die Republik wurde aufgelöst und die Armee und somit auch Serebrjanski kehrten nach Hause zurück.

Undercover Zionist

Jakow reiste nach Moskau, wo er sich den Tschekisten anschloss. Er blieb jedoch nicht lange in seiner Heimat und reiste 1923 nach Palästina, wo die sowjetische Regierung Geheimdienstoffiziere stationiert hatte. Die Hauptaufgabe bestand darin, die Pläne der Briten in der Region herauszufinden sowie die Stimmung in der Region.

Hier bekam der sowjetische Tschekist wegen seiner jüdischen Herkunft viel Unterstützung. Als überzeugter Zionist und Kämpfer für die Gründung eines jüdischen Staates getarnt, rekrutierte er viele russische Emigranten und baute ein ganzes Netzwerk von Agenten auf, zuerst in Palästina, dann unter Zionisten in anderen Ländern.

Jakow Serebrjanski Archivfoto Archivfoto

Neben Russisch sprach Serebrjanski fließend Französisch, Englisch und Hebräisch, daher wurde er von den sowjetischen Geheimdienstchefs weltweit auf Rekrutierungs-Missionen geschickt, darunter nach Belgien, Frankreich, China, Japan und in die USA. Er gründete eine spezielle Gruppe, die nicht für Aufklärung, sondern für Sabotage im Ausland verantwortlich war. Serebrjanski persönlich rekrutierte mehr als 200 Agenten, von denen viele später selbst zu Geheimdienstlegenden wurden.

Drei besondere Spezialeinsätze

Eine der bekanntesten Operationen von „Onkel Jaschas Gruppe“ ist die Entführung des Generals der Weißen Garde, Alexander Kutepow. In den Jahren 1928-30 leitete er die Russische Allmilitärunion, eine in Frankreich gegründete Kampforganisation. Die Tschekisten bekamen Wind, dass die Gewerkschaft Terrorakte in Sowjetrussland vorbereitete, und so musste ihr Führer neutralisiert und an die UdSSR ausgeliefert werden.

Alexander Kutepow gemeinfrei gemeinfrei

1930 ergriffen Serebrjanskis Agenten Kutepow mitten im Zentrum von Paris und versuchten, ihn in ein wartendes Auto zu zerren. Der tapfere General widersetzte sich jedoch. Am Ende wurde er von einem rekrutierten französischen Kommunisten, der als Polizist verkleidet war, in den Rücken gestochen. Kutepow war sofort tot.

Während des spanischen Bürgerkriegs führte Serebrjanski Operationen von unglaublicher Komplexität durch, für die er den angesehenen Lenin-Orden erhielt. Er beschaffte Waffen und schickte sie an die spanischen Republikaner, die gegen General Franco waren und von den Sowjets unterstützt wurden. Eine der schwierigsten Operationen war die Lieferung von zwölf Militärflugzeugen, die Serebrjanski als Lieferung von Testgeräten tarnte.

Soldaten der republikanischen Armee während des Bürgerkrieges in Spanien gemeinfrei gemeinfrei

1936 führte die Gruppe eine weitere hochkarätige Operation in Paris durch. Serebrjanski schleuste einen Agenten in das Gefolge von Lew Sedow ein, dem Sohn von Stalins größtem Feind Leo Trotzki.

Der sowjetische Geheimdienst wusste, dass Trotzki, der mit Stalin einen internen Machtkampf in der Partei führte und ein führender Kopf der russischen Revolution gewesen war, auf der Flucht aus dem Land ein riesiges Korrespondenzarchiv mitgenommen hatte, darunter Briefe an Lenin, in denen er Stalin kritisierte, und andere wichtige Dokumente, die der Diktator unbedingt zerstört sehen wollte. Unter der Führung von Serebrjanski gelang es den Agenten, einen Teil dieses riesigen Archivs zu stehlen und nach Moskau zu schicken.

Leo Trotzki (l) und Lew Sedow Archivfoto Archivfoto

Die nächste Mission war es, Lew Sedow selbst zu entführen. Sedow bereitete sich darauf vor, auf dem bevorstehenden Kongress der Kommunistischen Internationale zu sprechen, und die Sowjetregierung befürchtete, er würde subversive Aktivitäten oder sogar eine Machtübernahme fordern. Der Entführungsplan stand, doch dann starb Trotzkis Sohn plötzlich.

Fakt oder Fiktion

„Es wird angenommen, dass mein Vater so sauber gearbeitet hat, dass es bis vor kurzem sowohl in Russland als auch im Ausland praktisch keine genauen Informationen über ihn gab“, zitiert Nikolai Dolgopolow Serebrjanskis Sohn Anatoli in seinem Buch über legendäre Geheimagenten.

Jakow Serebrjanski mit seinem Sohn Anatoli Aus dem persönlichen Archiv Aus dem persönlichen Archiv

Selbst Anatoli weiß nicht genau, was sein Vater zum Beispiel in China oder den USA getan hat: „Es gibt so viele Legenden über die Arbeit meines Vaters in den USA. Als Serebrjanski beispielsweise in den USA war, wurde er von der Spionageabwehr aufgespürt. Aber der US-Präsident befahl, ihn nicht ins Gefängnis zu stecken, um die Beziehungen zu Sowjetrussland nicht zu beeinträchtigen.“ Er betrachtet diese Geschichte als Mythos. „Wenn die Amerikaner damals gewusst hätten, dass Serebrjanski ein sowjetischer Geheimdienstoffizier war, wäre er dort drüben im Gefängnis gestorben.“

Bei anderen Begebenheiten ist sich Anatoli dagegen sicher. So sollte sich Serebrjanski 1932 in den USA einer Blinddarmentzündung unterziehen. Er überredete den Arzt, ihm eine Lokalanästhesie zu geben, weil er sich unter einer allgemeinen Betäubung möglicherweise durch sein Russisch verraten hätte. Die Ärzte machten jedoch einen Fehler und gaben ihm schließlich eine Vollnarkose. Danach sagte die Krankenschwester, dass er seine Kiefer so fest aufeinandergepresst habe, dass sie befürchteten, er könne seine Zunge verschlucken.

„Wenn mein Vater ein einziges nicht englisches Wort ausgesprochen hätte, wäre das das Ende der Tarnung gewesen. Selbst in einem solchen Zustand hat er es geschafft, sich nicht zu verraten“, berichtet Anatoli.

Untergang

Das berüchtigte Lubjanka-Gebäude, das Hauptquartier der sowjetischen Geheimpolizei urikkala/pastvu.com urikkala/pastvu.com

Für seine Geheimdienstarbeit erhielt Serebrjanski wiederholt verschiedene Auszeichnungen der UdSSR. Er war einer der wenigen zweifachen Empfänger des Abzeichens „Ehrenarbeiter der Tscheka-GPU“ (im Volksmund als „Ehren-Tschekist“ bekannt).

1938, auf dem Höhepunkt des großen Terrors, wurde Serebrjanski nach Moskau zurückgerufen und direkt aus dem Flugzeug ins Gefängnis gebracht, wo er solange gefoltert wurde, bis er gestand, angeblich für Großbritannien und Frankreich spioniert und Terroranschläge in der UdSSR verübt zu haben, was nicht den Tatsachen entsprach. Das Urteil wurde jedoch nicht vollstreckt - der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür, und Offiziere von Serebrjanskis Kaliber waren Mangelware. Er wurde rehabilitiert und kehrte in den Dienst zurück.

Jakow Serebrjanski im Jahr 1941 Archivfoto Archivfoto

Während des Krieges spezialisierte sich Serebrjanski auf Sabotageoperationen in ganz Europa. Doch 1953, nach Stalins Tod, wurde er erneut festgenommen und diesmal unter den gleichen Anklagen wie zuvor zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Drei Jahre später starb der inzwischen 65-jährige Agent bei einem weiteren Verhör an einem Herzinfarkt.

