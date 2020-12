Kreative Neujahrskostüme aus sowjetischer Zeit (FOTOS)

Vor den langen Neujahrsferien freute sich jedes sowjetische Kind auf viele Partys, für die es natürlich Kostüme benötigte. Zwar war es damals nicht möglich, sie in einem Geschäft oder wie heute üblich online zu kaufen. Daher war das Design jedes Kostüms abhängig von der Kreativität und natürlich der Geduld der Eltern. Hasen, Schneeflocken, Piraten - es gab Dutzende von ihnen auf jeder Neujahrsparty. Aber der Fantasie einiger Eltern kannte keine Grenzen. Schauen Sie sich diese sowjetischen Archivbilder an.

State Archives of the Perm Territory State Archives of the Perm Territory

Im Laufe ihrer Geschichte wurde die sowjetische Verfassung mehrmals umgeschrieben. Die Verfassung von 1936, an der der „Vater der Nationen“ Josef Stalin beteiligt war, kam beim Volk gut an. So gut, dass jemand beschloss, daraus ein Kinderkostüm für das neue Jahr zu kreieren!

Archive photo Archive photo

Einige kleideten ihre Kinder in Kostüme, die mit sowjetischen Symbolen geschmückt waren.

Archive photo Archive photo

Dieser Junge wollte eindeutig die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder.

Archive photo Archive photo

Einige Eltern hielten es für eine gute Idee, dass sich ihre Töchter als Blumenkorb verkleiden können.

Wer hat gesagt, dass eine “Snegurotschka” (zu Deutsch Schneemädchen oder auch Schneeflöckchen) unbedingt ein Mädchen sein muss?

Archive photo Archive photo

Nicht alle von den Eltern gefertigten Kostüme erwiesen sich als großartig, selbst traditionelle Hasen. Dieser sieht ein bisschen gruselig aus.

Archive photo Archive photo

Dieses Mädchen verkleidete sich als Neujahrsbaum und ließ sich vor einem echten Hintergrund fotografieren.

Sergei Mitin's archive Sergei Mitin's archive

Masken wurden aus Papier gebastelt.

Archive photo Archive photo

Die Erforschung des Weltraums war damals wohl schon ein populäres Thema.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.