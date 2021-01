Warum Italien im Zweiten Weltkrieg gegen die UdSSR kämpfte (FOTOS)

Getty Images Getty Images

Trotz Italiens Kriegserklärung an die Sowjetunion am 22. Juni 1941 - dem Tag, an dem die Operation Barbarossa gestartet wurde - befanden sich damals keine italienischen Soldaten in der Invasionsarmee. Adolf Hitler hatte zunächst nicht die Absicht, seinen Hauptverbündeten in den „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ einzubeziehen. Nach Ansicht des Führers hatte Rom bereits genug zu tun: Es musste Besatzungstruppen in Albanien, Griechenland und Jugoslawien halten. Trotzdem überredete Benito Mussolini den Führer des Dritten Reiches, seinen Truppen die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie im Krieg gegen die Russen ausrichten könnten.

Die ersten italienischen Soldaten kamen im August 1941 an der Ostfront an. Das sogenannte italienische Expeditionskorps in Russland (Corpo di Spedizione Italiano in Russland oder CSIR) zählte über 62.000 Mann, darunter 600 italienische „SS-Männer“ - Schwarzhemden der Freiwilligen Miliz für nationale Sicherheit (Milizia Volontaria Per La Sicurezza Nationale), die dem Regime treu ergeben war. Die Luftunterstützung erfolgte durch 51 Macchi C.200 Saetta-Kampfflugzeuge der italienischen Luftwaffe.

Die ersten Wochen der Operationen des CSIR in der Sowjetunion zeigten, dass Italien auf den Krieg völlig unvorbereitet war. Die Versorgung mit Proviant, Kampfkleidung und Munition war miserabel organisiert. Die Situation beim Straßentransport war noch schlimmer - italienische Lastwagen konnten auf den russischen Straßen nicht überleben.

Die Bewaffnung des Korps war ein besonderes Problem - ihre 47-mm-Panzerabwehrkanonen erwiesen sich als wirkungslos gegen sowjetische T-34-Panzer. Sie konnten nicht mehr ausrichten, als ein paar Beulen zu verursachen oder sie prallten einfach ab. Die Italiener verfügten lediglich über die Panzer L3/33 und L3/35, die den Panzern der Roten Armee unterlegen waren. Als der Frost einsetzte, versagten auch die italienischen Kampfflugzeuge. Die Macchi C.200 waren ursprünglich für den Einsatz im Mittelmeerraum und nicht im russischen Winter gedacht.

Alle diese genannten Faktoren führten dazu, dass die Kommandeure der Heeresgruppe Süd mit dem italienischen Korps ständig unzufrieden waren. Trotz einiger erfolgreicher lokaler Operationen der Italiener hatten die Deutschen eine geringe Meinung über ihre soldatischen Fähigkeiten.

Bei der italienischen Marine, die von den Deutschen hoch gelobt wurde, war das anders. Eine der effektivsten Spezialeinheiten des Zweiten Weltkriegs, die 10. Sturmflotte, war im Schwarzen Meer aktiv, wo ihre torpedobewaffneten Motorboote, Kleinst-U-Boote und Sabotageeinheiten erfolgreich gegen sowjetische Truppen und Seestreitkräfte kämpften. Sogar in die Ostsee wurden italienische Boote entsandt.

In Bezug auf den Umgang mit der lokalen Bevölkerung und den Kriegsgefangenen der Roten Armee waren die Italiener viel humaner als die Deutschen, Ungarn oder Rumänen. Trotz der Tatsache, dass die Italiener versuchten, sich von den brutalen Methoden ihrer Verbündeten zu distanzieren, war der Weg des CSIR durch sowjetisches Territorium auch von einer Reihe von Kriegsverbrechen geprägt: Morde an Zivilisten, Vergewaltigungen, Plünderungen und Zerstörung der Infrastruktur.

Bis zum Sommer 1942 hatte das Expeditionskorps rund 15.000 Mann verloren, etwa ein Viertel. Mussolini beschloss, mehr Militär in der UdSSR einzusetzen. Im Juli wurde die 8. Armee, auch bekannt als die italienische Armee in Russland (Armata Italiana in Russland oder ARMIR), gebildet.

Das wertvollste Kapital der Italiener an der Ostfront waren die verschiedenen Divisionen der Elite-Berginfanterie, die das sogenannte Alpenkorps bildeten. Sie waren an die Kälte gewöhnt und gut bewaffnet, ausgerüstet und ausgebildet. Sie galten als die zuverlässigsten Einheiten der Streitkräfte des Königreichs Italien. Sie unterstützten die ARMIR sehr oft in schwierigen Situationen.

Kurz nachdem die 6. Armee der Wehrmacht im November 1942 in Stalingrad eingekesselt war, konzentrierten sich die sowjetischen Truppen auf die italienische 8. Armee am Don. Bei mehreren Offensivoperationen im Dezember und Januar wurden die Italiener völlig zerschlagen.

Der Rückzug der besiegten ARMIR vom Don nach Westen erinnerte an die Flucht von Napoleons Grande Armée aus Russland im Jahr 1812. Nur die alpine Infanterie, die den Rückzug ihrer Kameraden abdeckte, leistete regelmäßig organisierten Widerstand.

Die italienische 8. Armee verlor mehr als 114.000 Männer, die getötet, gefangen genommen oder vermisst wurden. Nachdem die Truppen nichts erreicht hatten, wurden sie im Frühjahr 1943 nach Hause geholt. Das Russland-Desaster der italienischen Armee war einer der Hauptgründe für den bald darauf folgenden schnellen Sturz von Mussolinis faschistischem Regime.

