Historische Tonaufnahmen: Hören Sie die Stimmen von Nikolaus II., Lenin und anderen

1 Alexander III. und Maria Fjodorowna (unbestätigt)

Diese seltenste Tonaufnahme ist 2016 in den dänischen Archiven aufgetaucht. Es war ein Wachszylinder, der im Schloss von Fredenborg gefunden wurde. Dort fand im September 1889 die erste Demonstration von Thomas Edisons Phonograph statt. Es ist bekannt, dass Alexander III. und seine Frau Maria Fjodorowna zu dieser Zeit zu Besuch in Dänemark, der Zarin Heimat, waren. Da die Aufzeichnung keine Stimmen anderer Männer und Frauen enthält, die Russisch sprechen, gehören sie höchstwahrscheinlich Alexander und Maria.

Es ist bekannt, dass der Zar, ein Amateurmusiker, großes Interesse an Phonographen zeigte und 1889 einen für sich und seine Familie bei Edisons Firma bestellte.

2 Nikolaus II.

Es gibt zwei Tonaufzeichnungen, die dem letzten russischen Zaren zugeschrieben werden. Im ersten Fall spricht er Französisch und hält eine Ansprache an den französischen Präsidenten Émile Loubet bei dessen Ankunft in St. Petersburg im Jahr 1902.

Auf der zweiten Tonaufnahme hört man seine Stimme nur für ein paar Sekunden und diesmal spricht er Russisch. Er dankt den Truppen des Grenadierkorps seiner kaiserlichen Majestät für die Parade während der Feier zu seinem Geburtstag im Jahr 1910. Seine Stimme ist um 1:49 und 2:09 zu hören.

3 Alexander Kerenski

Der Ministerpräsident der Provisorischen Regierung und Ministerpräsident der Russischen Republik von September bis November 1917, Alexander Kerenski stand nur für kurze Zeit an der Spitze Russlands. Er hatte später die Gelegenheit, aus dem Land zu fliehen. Dieses Interview wurde am 31. Dezember 1931 aufgezeichnet.

4 Wladimir Lenin

Diese Studio-Tonaufnahme wurde am 29. März 1919 gemacht, als in Russland der Bürgerkrieg herrschte. Mit seiner Rede wendet sich Lenin an die Roten Armee und ermutigt die Truppen, gegen die „Macht der Kapitalisten“ zu kämpfen.

Ein koloriertes Stummvideo mit Archivfotos von Lenin ist ebenfalls verfügbar:

5 Josef Stalin

In diesem Video hält Stalin eine Rede in der Station Majakowskaja der Moskauer Metro. An diesem Tag - dem 6. November 1941 - wurde Moskau aus der Luft angegriffen und Menschen und Institutionen wurden evakuiert oder in den Untergrund gebracht. Deshalb hält Stalin seine Rede in einer U-Bahnstation, die während des Zweiten Krieges als Schutzbunker für die Stadtbewohner diente.

