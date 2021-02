Die Uschanka: Die Geschichte der legendären russischen Kopfbedeckung

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an eine Uschanka denken? Lasst uns überlegen!

Vielleicht denken Sie an Arnold Schwarzenegger im Film „Red Heat“?

Oder an den betrunkenen Kosmonauten Lew Andropow in „Armageddon“?

Nun, es ist eine Ehrensache für einen stereotypen russischen Charakter in einem Hollywood-Film, eine Uschanka zu tragen, besonders wenn es sich um einen KGB-Agenten handelt.

Auf diese Weise wurde die Uschanka zu einem typisch russischen Symbol wie Matrjoschka und Balalaika. Und als Ergebnis ein äußerst beliebtes Souvenir.

Und wenn Sie eine Party im sowjetischen Stil veranstalten, werden Sie natürlich nicht auf eine Uschanka verzichten wollen!

Was sind die Ursprünge der Uschanka?

Wenn Sie dachten, dass Russen schon seit Anbeginn der Zeit die Uschanka tragen, müssen wir Sie enttäuschen! Die Uschanka erschien erst im 20. Jahrhundert.

Im Laufe ihrer Geschichte hatten die Russen viele Variationen an Wintermützen. Männlich und weiblich, edel und bäuerlich - jede Region hatte auch ihre eigene Variation, den Kopf vor Schnee und Wind zu schützen. Hier zeigen wir nur einige historische Beispiele:

Keiner dieser Hüte ist tatsächlich eine Uschanka. Das Einzige, das ähnlich aussieht, ist das obere Beispiel in der mittleren Spalte.

In der Tat heißt der Vorfahr der Uschanka Treuch. Der Name stammt von den russischen Wörtern „три уха“ oder „tri ucha“ („drei Ohren“). Diese Kopfbedeckung bestand aus einer runden Kappe und drei Pelzohrklappen, die die Ohren, den Nacken und die Stirn bedeckten.

Ein St. Petersburger Kaufmann mit Treuch, 1872 Fjodor Solnzew Fjodor Solnzew

Diese Hüte sind in Russland seit dem 17. Jahrhundert bekannt und sogar die Zarinnen hatten einige prächtig verzierte Treuchs im Schrank. Gleichzeitig waren Treuchs im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts unter russischen Bauern sehr verbreitet.

Es wird angenommen, dass sie aus Zentralasien stammen und die Russen sie wahrscheinlich nach der mongolischen Invasion oder durch den Handel mit benachbarten asiatischen Ländern übernommen haben. Eine andere Variation der Treuch unter den zentralasiatischen Völkern ist der Malachai, eine hohe Mütze mit langen Klappen.

Eines der ersten erklärenden Wörterbücher der russischen Sprache beschreibt ein Malachai als „Hut mit großen Ohren“. Gleichzeitig ist ein Treuch auch eine warme Winterpelzmütze mit Ohrenklappen, die hochgebunden oder über den Ohren getragen werden können.

Seit wann gibt es die Uschanka?

Diese erste Wörterbuch-Erwähnung von „Uschanka“ bezeichnet es als Dialektform für einen Hut mit Ohrenklappen. Es wird angenommen, dass die ersten Hüte namens Uschanka während des Bürgerkriegs von 1918 bis 1919 in Russland aufgetaucht sind. Sie waren unter den Gegnern der Bolschewiki, der Weißen Armee von Alexander Koltschak, weit verbreitet. Es gab sogar eine „Sommerversion“ mit einem Schirm.

Koltschak-Soldaten mit Uschankas und Schirmmützen gemeinfrei gemeinfrei

In den 1930er Jahren erschien die Uschanka in einigen Marineabteilungen der Roten Armee. In den 1940er Jahren wurde es die wichtigste Wintermütze für die Armee und sie ist es bis heute. Die Ohrklappen waren normalerweise oben zusammengebunden, während sie vorne an der Stirnseite mit dem roten Stern verziert war. Heute wird der Hut meist aus Kunstfell gefertigt, aber in der Sowjetzeit wurde er aus Schaffell hergestellt.

Die Uschanka war jedoch nicht nur ein Teil militärischer Uniformen, sondern hielt auch Einzug in den russischen Alltag. Weil sie sehr warm hielt, war sie besonders in den nördlichen Regionen sehr beliebt.

Der berühmteste sowjetische Film, „Ironie des Schicksals“, zeigt beide männlichen Hauptdarsteller in Uschankas. Eine (links) wirkt billig und aus minderwertigem Material, während die andere sehr repräsentabel aussieht. Die Uschanka kann, wie der Film beweist, auch unter der Dusche getragen werden.

Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1975 Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1975

Alle Sowjetbürger trugen solche Hüte - oder träumten von einem ähnlichen.

Ausländer, die in die UdSSR reisten, haben auch gerne eine Uschanka angezogen.

Wie Sie sehen, trug Breschnew keine Uschanka, denn Generäle, Befehlshaber der Armee und die Führer des Landes trugen bevorzugt eine Papacha, einen Hut ohne Ohrenklappen.

Alter Hut in modernen Zeiten

Jetzt sind Uschanka-Hüte modische Streetstyle-Accessoires, die sehr häufig von Frauen getragen werden. Auch Prominente von Rihanna bis Kim Kardashian wurden damit bereits gesichtet.

Modedesigner auf der ganzen Welt zeigen die ihrer Meinung nach trendigste Kombination eines Winteroutfits mit diesem unverzichtbaren Accessoire für kalte Tage.

