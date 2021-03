Warum kämpften Deutsche im Zweiten Weltkrieg für die UdSSR?

Sowjetische Deutsche

Zu Beginn des Krieges lebten fast eineinhalb Millionen ethnische Deutsche in der UdSSR. Meist waren es die Nachkommen von Kolonisten, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf Einladung von Kaiserin Katharina II. im Russischen Reich niedergelassen hatten. Sie waren besonders in der Wolga-Region vertreten. Im Jahr 1923 war sogar eine autonome Republik für sie gegründet worden.

Streckerau im Jahr 1920 (heute das Dorf Nowokamenka) in der Region Saratow Bundesarchiv Bundesarchiv

Zum Zeitpunkt des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in das Land dienten über 33.000 ethnische Deutsche in der Roten Armee. In den ersten Kriegsmonaten betonte die sowjetische Propaganda demonstrativ den Unterschied zwischen den Nazis und „unseren Deutschen“ und veröffentlichte zahlreiche Artikel über deren Heldentaten, von denen es viele gab.

Dutzende sowjetischer Deutscher kämpften in der Festung Brest, die am 22. Juni 1941 Ziel eines Angriffs wurde. Darunter waren zum Beispiel Major Alexander Dulkait, Kommandeur des 125. Gewehrregiments, Oberstleutnant Erich Krol vom Sanitätsdienst und Major Wjatscheslaw Meyer. Sie waren auch am erfolgreichen Gegenangriff beim Sturm der Deutschen auf die Zitadelle beteiligt.

Alexander Dulkait; Wjatscheslaw Meyer Archivfoto Archivfoto

Am 28. August 1941 wurde jedoch ein Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR „Über die Umsiedlung von in der Wolga-Region lebenden Deutschen“ erlassen. Das hat das Schicksal der deutschen ethnischen Minderheit auf tragische Weise gewendet.

Nicht vertrauenswürdig

Die Haltung der Behörden gegenüber den Sowjetdeutschen änderte sich allmählich, als die deutsche Armee immer weiter in das Gebiet der Sowjetunion vordrang. Trotz der Tatsache, dass Tausende deutscher Freiwilliger die Rekrutierungsbüros belagerten, in der Hoffnung, an die Front geschickt zu werden, und trotz des weit verbreiteten Heldentums derer, die bereits gegen den Feind kämpften, wurden die Sowjetdeutschen als fünfte Kolonne betrachtet - als potenzielle Nazi-Kollaborateure.

Mit dem Dekret „Über die Neuansiedlung von Deutschen“ wurde die Deutsche Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Wolga abgeschafft. In kürzester Zeit wurden Hunderttausende Menschen nach Sibirien, in die Altai-Region und nach Kasachstan umgesiedelt. An ihren neuen Standorten wurden die Umgesiedelten in sogenannte Arbeitsarmeen mobilisiert, die sich mit der Gewinnung von Bodenschätzen, der Holzbeschaffung und Bauarbeiten befassten.

Umsiedlung der Deutschen Legion Media Legion Media

Ethnische Deutsche wurden aktiv von der Front abgezogen. Am 8. September wurde die Richtlinie Nr. 35105 (rus) des Volkskommissariats für Verteidigung erlassen, in der festgelegt wurde, dass alle einfachen Soldaten und Offiziersränge deutscher Nationalität aus Einheiten der Roten Armee und Militärakademien sowie anderen Ausbildungsinstitutionen entfernt werden, sowohl an der Front als auch im Hinterland und stattdessen in Baueinheiten eingesetzt werden.

Entschlossenheit zum Kampf

Nicht alle Sowjetdeutschen waren damit zufrieden. Einige haben es geschafft, gemäß der Richtlinie Nr. 35105 bei den Streitkräften zu bleiben. Es erlaubte Kommandanten und Kommissaren, beim Volksverteidigungskommissariat die Erlaubnis zu beantragen, ihre ethnisch deutschen Untergebenen in ihren Einheiten zu behalten, wenn dies als wesentlich erachtet wurde.

Sergei Wolkenstein Archivfoto Archivfoto

Oberst Sergei Wolkenstein bat immer wieder beharrlich darum, an die Front zurückkehren zu können. Erst 1942 war er erfolgreich. In der Tschechoslowakei kämpfte er im Rang eines Generalmajors der Artillerie und wurde sogar zum Helden der Sowjetunion ernannt.

1941 setzte sich Paul Schmidt von der Eisenbahnbaustelle ab, auf der er arbeitete, und meldete sich unter dem Namen eines aserbaidschanischen Freundes als Ali Achmedow zum Frontdienst. Er verbrachte den ganzen Krieg als Mörserschütze und erlebte das Kriegsende im Rang eines Unteroffiziers in Berlin. Erst zu diesem Zeitpunkt offenbarte er seine wahre Identität, doch dank der persönlichen Intervention von Marschall Schukow wurden keine Sanktionen gegen ihn verhängt.

Sowjetische Partisanen Iwan Schagin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Eine ganze Reihe von Sowjetdeutschen schloss sich Partisaneneinheiten an. Ihre Kenntnisse der deutschen Sprache machten sie sehr wertvoll. Einer der erfolgreichsten Partisanenkommandanten des Zweiten Weltkrieges war der Held der Sowjetunion Alexander German, der 1943 fiel.

Überläufer

Die Zahl der Wehrmachtssoldaten, die während des Krieges auf die sowjetische Seite wechselten, lag nur bei einigen Hundert. Die UdSSR vertraute ihnen nicht besonders, verdächtigte sie der Spionage und hielt sie von der Front fern.

Fritz Schmenkel Archivfoto Archivfoto

Der bekannteste Bürger des Dritten Reiches, der sich entschied, auf der Seite der UdSSR zu kämpfen, war der Unteroffizier Fritz Schmenkel. Als überzeugter Kommunist desertierte er von seiner Einheit und schloss sich den sowjetischen Partisanen an, an deren Seite er mehrere Jahre erfolgreich kämpfte. 1944 wurde Schmenkel von den Deutschen gefangen genommen und hingerichtet. 20 Jahre später wurde ihm posthum der Titel eines Helden der Sowjetunion verliehen.

Viele Nazis waren überzeugt, dass die Rote Armee Einheiten aus deutschen Kriegsgefangenen hatte, die von den Russen eingesetzt wurden, um gegen die Deutschen zu kämpfen. In Deutschland waren sie nach dem deutschen General Walther von Seydlitz-Kurzbach, der in Stalingrad gefangen genommen worden war und beschlossen hatte, mit den sowjetischen Behörden zu kooperieren, als sogenannte „Seydlitz-Truppen“ bekannt.

Walther von Seydlitz-Kurzbach (in der Mitte) TASS TASS

„In unserem Frontbereich gibt es neben den Russen auch einige Seydlitz-Truppen, die deutsche Uniformen mit Verzierungen und roten Armbändern an den Ärmeln tragen. Es ist schwer zu ertragen - Deutsche gegen Deutsche!“ erinnerte sich (rus) der deutsche Soldat Helmut Altner.

Die Wahrheit war jedoch, dass diese Einheiten nicht existierten, weil Stalin von dieser Idee nichts hielt. Ihm fehlte das Vertrauen in die deutschen Überläufer.

