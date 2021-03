Die Flut von 1908: Als Moskau sich in Venedig verwandelte (FOTOS)

Moskau litt nicht so oft unter Überschwemmungen wie St. Petersburg, und keine von ihnen war verheerend. Doch sind Erinnerungen an eine solche Flut dank einzigartiger Fotos von mit Wasser überfluteten Moskauer Straßen erhalten geblieben.

Mitte April im Jahr 1908, am Vorabend des orthodoxen Osterfestes, erlitt Moskau eine der schwersten Überschwemmungen in seiner Geschichte und die schwerste Überschwemmung, die die Stadt im 20. Jahrhundert erlebte.

„Die Flut der Moskwa (Moskau-Fluss), die sehr spät in diesem Jahr stattfand, nahm ungeheure Ausmaße an, die alle Erwartungen übertrafen (...) Fünf Bezirke am rechten Ufer der Moskwa waren besonders betroffen. Insgesamt hat die Flut in diesem Jahr ein Fünftel der Stadt erfasst“, so ein Abschlussbericht der Moskauer Stadtduma.

Die Zeitung Birschewyje Wedomosti schrieb: „Natürlich ist es schwierig, den Schaden zu berechnen. In den Feiertagen war dafür keine Zeit gewesen. Bisher ist nur bekannt, dass in Samoskworetschje mehr als 1.500 Häuser durch Überschwemmungen beschädigt wurden. Allein in einem Gebiet wurde eine Fläche von etwa 4 Millionen Quadratmetern (fast 2.000 Hektar) überflutet. „Später stellte sich heraus, dass tatsächlich etwa 25.000 Gebäude beschädigt wurden und die überflutete Fläche 16 Quadratkilometer betrug.“

Die Zeitung „Russkoje Slowo“ bot eine eher poetische Interpretation der Flut: „Jede Minute legen hier Boote mit Passagieren an, die mit brennenden Kerzen aus Kirchen zurückkehren. Genau wie der Canal Grande in Venedig. Nur dass es keine Serenaden gab.“ Menschen, die sich nicht bewegen konnten, wurden von Bootsfahrern gerettet, die später auf vielen Postkarten abgebildet waren.

„Der Blick auf den Fluss zwischen den Brücken Moskworezki und Kamennyj war besonders beeindruckend. Auf der einen Seite standen die Wände des Kremls, hell beleuchtet von den elektrischen Lampen beider Brücken unter Wasser und auf der anderen Seite standen schöne Häuser. Sie spiegelten die Villen des Sofijskaja-Dammes wider “, berichtet Russkoe Slowo.

Wohlhabende Kaufleute richteten schnell einen Hochwasserhilfefonds ein und organisierten Spendenaktionen. Da es Ostern war, spendeten die Leute bereitwillig Geld, und es gab viele Gemeindemitglieder beim Gottesdienst, so dass das Geld sehr schnell eingesammelt werden konnte.

Eine weitere Postkarte, die nach der Flut herausgegeben wurde, zeigte Bewohner der Usсhakowskij Gasse (im heutigen Bezirk Chamowniki), die sich während der Flut auf dem Dach versammelten und dort Ostern feierten.

Augenzeugen berichteten, dass das Wasser in der Moskwa aufgrund der Überflutung einer Chemiefabrik und der Auflösung einer großen Menge gelber Farbe im Wasser sich gelb verfärbte. Als das Wasser wieder sank blieben die Fundamente einiger Gebäude gelb.

Mehr als 100 km Straßen wurden überflutet. Das Foto oben zeigt eine Straße im Moskauer Stadtteil Samoskworetschje. Der Hochwasserschaden war enorm. Zum Beispiel wurde Gepners Zuckerfabrik beschädigt und mehr als 5.000 Tonnen Zucker landeten im Moskauer Fluss.

An einigen Stellen stieg das Wasser um mehr als neun Meter. Der beliebte Ort für Spaziergänge im Freien, Worobjowy Gory, wurde ebenfalls überflutet. Wie Sie auf diesem Bild sehen können, wurden die Holzhäuser bis zu den Dächern überflutet. Das Foto wurde von der Seite des Nowodewitschi-Klosters aufgenommen.

Dies sind überflutete Straßen in der Region Jakimanka, nicht weit vom Kreml entfernt. Die nahe gelegene Tretjakow-Galerie hat dank der um sie herum errichteten Mauer überlebt.

„Am ersten Ostertag stürzte Moskau in die Dunkelheit. Das Kraftwerk wurde überflutet, und erst am zweiten Tag des Feiertages wurde ein Kabel vom Stadtbahnhof verlegt, so dass die Beleuchtung der Twerskaja-Straße und der drei Theater - das Korscha-Theater, das Theater International und das Neue Theater - wieder funktionierte“, berichtet die Zeitung Russkoje Slowo.

Diese Ansicht der Bolschaja-Dorogomilowskaja-Straße ist auf einer Postkarte aus der Serie „Historisches Moskau. Geschichten aus dem Leben in Moskau “.

