Verkehrskollaps und meterhohe Verwehungen: Moskau erlebt den heftigsten Schneefall seit 1973

In der Nacht vom Freitag, 12. Februar, zum Samstag, 13. Februar, begann in der russischen Hauptstadt ein starker Schneesturm, der drei Tage andauerte. Seit 1973 hat es in Moskau nicht mehr so viel Schnee gegeben. Die Schneedecke erreichte 59 Zentimeter. Für einen absoluten Rekord in der gesamten Geschichte der meteorologischen Beobachtungen in Moskau fehlte nur ein Zentimeter.