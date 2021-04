Wie wollte Lenin den Marxismus in Russland einführen?

Wladimir Lenin führte die Bolschewiki in Russland an die Macht. Ihr Erfolg beruhte vor allem auf ausgefeilter Propaganda. Als Anhänger der Lehren von Karl Marx hatte Lenin Pläne für die Entwicklung Russlands nach der Revolution. Was war sein Programm?

Wie der Marxismus die Entwicklung der Gesellschaft betrachtete

Karl Marx, 1875. Public domain Public domain

In seinem wegweisenden Werk „Das Kapital“ ging Karl Marx auf die Theorie sozioökonomischer Formationen ein. Diese Formationen waren Gesellschaftstypen, die sich durch Eigentumsverhältnisse auszeichneten und nach Marx aufeinander aufbauten und den Gesetzen der sozialen und historischen Evolution (wie Marx sie sah) folgten.

Auf die prähistorische Gesellschaft folgte die Sklavenwirtschaft, dann die feudale Gesellschaft, die sich zur kapitalistischen Gesellschaft entwickelte. Die kapitalistische Gesellschaft bildet Klassen - die Bourgeoisie und das Proletariat. Während die Bourgeoisie die Produktionsmittel besitzt und Kapital anhäuft, wird das Proletariat unterdrückt. Wie ging es dann weiter?

Wladimir Lenin in Zakopane, Polen, 1914. Public domain Public domain

Die Theorien von Karl Marx entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts und Wladimir Lenin baute zu Beginn des 20. Jahrhunderts darauf auf, um ein konkretes Ziel zu erreichen: die Machtübernahme in Russland. In seinen Werken schlug Lenin sofortige und gewalttätige Maßnahmen vor, um die proletarische Revolution zu entfachen.

Nach dem Scheitern der französischen Februarrevolution von 1848 wurde Karl Marx ein Befürworter der Idee, dass nur Kooperation und rechtmäßiges Handeln des Proletariats zur Bildung einer wirklich demokratischen Regierung führen können. Im Vorwort zur Neuauflage von Marx‘ „Die Klassenkämpfe in Frankreich, 1848-1850“ von 1895 schrieb Friedrich Engels: „Die Zeit der Revolutionen, die durch die plötzliche Machtergreifung kleiner bewusster Minderheiten an der Spitze der unbewussten Massen verursacht wurde, war vorüber.“

Lenins Version des Marxismus

Wladimir Lenin spricht in Moskau. Getty Images Getty Images

Wladimir Lenin hingegen glaubte, dass die proletarische Revolution die kapitalistische Gesellschaft zerstören müsse. Sie solle von einer kleinen Gruppe von Menschen auf den Weg gebracht werden. Diese Gedanken folgten den russischen Narodniks und insbesondere Pjotr Tkatschow, der schrieb: „Das Volk, das sich selbst überlassen ist, kann keine soziale Revolution anführen. Nur wir, die revolutionäre Minderheit, können dies, und wir müssen es so schnell wie möglich tun.“

„Geben Sie uns eine Organisation von Revolutionären, und wir werden Russland auf den Kopf stellen!“, schrieb Lenin 1902 in seiner Schrift „Was tun?“ 1903, während des 2. Kongresses der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in Brüssel, hatte er bereits über die Errichtung einer Diktatur des Proletariats gesprochen, dem Zustand, wenn die Arbeiterklasse die politische Macht hat. Nach Ansicht Lenins konnte dieses Ziel nur von der Kommunistischen Partei erreicht werden.

Marx ging davon aus, dass die sozialistische Revolution nur in den hochindustrialisierten Ländern erfolgreich sein könne, in denen es organisierte, bewusste Massen von Arbeitern gibt, die mit den Behörden zusammenarbeiten und verhandeln können. Lenin propagierte hartnäckig, dass das Proletariat in allen Ländern um die Macht kämpfen müsse. Im April 1917, während der Turbulenzen der russischen Revolution, kehrte Lenin aus Europa nach Petrograd zurück und veröffentlichte seine „April-Thesen“ – einen Fahrplan für die bolschewistische Partei für unmittelbare Aktionen in Russland.

Lenins Ideologie vor und nach der Revolution

Wladimir Lenin während einer öffentlichen Kundgebung. Getty Images Getty Images

In seinen Thesen behauptete Lenin, dass „Russland in die zweite Phase der Revolution übergeht, in der die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Teile der Bauern gelegt werden muss“. Er forderte auch „eine Republik der Sowjets der Arbeiter-, Landarbeiter- und Bauernabgeordneten im ganzen Land von oben bis unten“. Nach der Machtergreifung forderte Lenin die Auflösung der Armee, der Polizei und des Beamtenapparats.

Sogar die bolschewistische Partei, schrieb Leo Trotzki, „wurde von Lenin überrascht ... es gab keine Debatte, jeder war fassungslos“ über die Radikalität seiner Forderungen. Die sofortige Beendigung des Krieges, die Vergabe von Land an die Bauern und die Verstaatlichung der wichtigsten Industrien standen ebenfalls in Lenins Programm.

Wie wir wissen, haben die Bolschewiki nach der bolschewistischen Revolution von 1917, die am 25. Oktober 1917 stattfand, den alten Staatsapparat liquidiert, das Land, die Fabriken, Minen, Eisenbahnen und andere Produktionsmittel verstaatlicht. Die neue Regierung sollte sich auf die Macht der Sowjets stützen - Arbeiterräte, die den Willen des Volkes repräsentierten. Das oberste Leitungsgremium war der Allrussische Sowjetkongress.

Wladimir Lenin als erster Vorsitzender des Rates der Volkskommissare. Public domain Public domain

In der damaligen Situation konzentrierte sich jedoch alle Macht beim Allrussischen Zentralen Exekutivkomitee - dem kleinen Rat der höchsten Mitglieder der bolschewistischen Partei, der gemäß der Verfassung von 1918 ohne Kontrollorgane tätig werden konnte. Der Rat der Volkskommissare, die neue Regierung, musste sich allen Entscheidungen des Zentralen Exekutivkomitees unterordnen.

Nachdem Wladimir Lenin und seine engsten bolschewistischen Mitarbeiter in Russland die Macht erlangt hatten, bauten sie schnell eine autoritäre Regierungsstruktur auf, um die monarchistische Bewegung zu bekämpfen und die schwächelnde Wirtschaft zu kontrollieren.

Lenin war in seiner Ideologie und seinem Handeln sehr konsequent. Er schuf eine Diktatur des Proletariats mit einem Platz für sich und später für Stalin als Diktator.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Artikel eine vereinfachte und komprimierte Erklärung der leninistischen und marxistischen Philosophie anbieten - keine umfassende Analyse.



