Wie oft haben russische Truppen Berlin eingenommen?

1760

Die Eroberung Berlins am 28. September 1760.

Zum ersten Mal in der Geschichte sahen die Berliner am 9. Oktober 1760, während des so genannten Siebenjährigen Krieges (1756 - 1763), russische Soldaten in ihre Stadt eindringen. In diesem Konflikt stand das Königreich Preußen, dessen Hauptstadt Berlin war, den vereinten Kräften Österreichs und Russlands gegenüber.

Wien und St. Petersburg waren äußerst besorgt über die aggressive Politik des Preußenkönigs Friedrich II., der über eine der besten Armeen des Kontinents verfügte und der durch die Ausdehnung seines Territoriums hartnäckig auf dem Weg war, Preußen von einem kleinen Königreich in einen mächtigen Staat zu verwandeln. Der Krieg war unausweichlich.

Die erste Einnahme der preußischen Hauptstadt hätte bereits 1759 stattfinden können. Am 12. August besiegten die alliierten Truppen die Armee des „Alten Fritz’“ in der Schlacht von Kunersdorf. Doch statt in das ungeschützte Berlin einzumarschieren, schwenkten die gegnerischen Truppen in eine ganz andere Richtung – nach Cottbus. Der erstaunte und erfreute preußische Monarch bezeichnete den Vorfall als „Mirakel des Hauses Brandenburg“.

Im folgenden Jahr war die Stadt jedoch nicht mehr zu retten. Anfang Oktober rückten das zwanzigtausend Mann starke Korps des russischen Generals Sachar Tschernyschew und die fünfzehntausend Mann starken Truppen des österreichischen Generals Franz Maurice von Lassi nach Berlin vor.

Den Deutschen gelang es, den ersten Ansturm der heranrückenden russischen Truppen abzuwehren, doch schon bald erschienen die Österreicher in den südlichen Vorstädten. Die preußischen Truppen zogen sich kampflos zurück, und am 9. Oktober rückten die Alliierten in die Stadt ein.

Gottlieb Tottleben, ein russischer General sächsischer Herkunft, verlangte von der Stadt eine saftige Kontribution in Höhe von 1,5 Millionen Talern und nahm als Beute auch alle königlichen Manufakturen und die Schätze des Zeughauses mit. Er ließ jedoch nicht zu, dass die Stadt geplündert wurde, wie es die Österreicher in ihrer Wut auf die Preußen zu tun versucht hatten. Dank den Russen, so wird Friedrich II. später sagen, sei Berlin vor den Schrecken bewahrt worden, mit denen die Österreicher die Hauptstadt bedrohten.

Die Besetzung von Berlin durch russische und österreichische Truppen dauerte nur drei Tage. Als sie erfuhren, dass die 70.000 Mann starke Armee des Preußenkönigs auf sie zu rückte, verließen sie am 12. Oktober eilig die Stadt.

1813

Anton Hoffmann

Nachdem der Russlandfeldzug von Napoleons „Grande Armée“ gescheitert war, trieben die russischen Truppen die Reste der französischen Armee in deren Heimat zurück, um Europa vom „korsischen Unhold“ zu befreien.

Einer der ersten Staaten, die sich ihnen in den Weg stellten, war das Königreich Preußen. Nachdem es 1806 eine Reihe schwerer Niederlagen erlitten hatte, verlor es fast die Hälfte seiner Territorien und musste sich seitdem dem französischen Diktat unterwerfen. Als Napoleon in Russland einmarschierte, befanden sich mehrere zehntausend Preußen in der kaiserlichen Armee.

Als jedoch im Januar 1813 russische Soldaten an der Grenze zu Ostpreußen auftauchten, erkannte König Friedrich Wilhelm III., dass es an der Zeit war, die Seite zu wechseln. Preußische Truppen schlossen sich sofort der vorrückenden russischen Armee an und begannen, sich aktiv an den Kämpfen zu beteiligen, um die Franzosen aus ihrem Gebiet zu vertreiben.

Im Februar war zwar der größte Teil des Königreichs vom Feind befreit, doch dieser hatte noch einige Großstädte, darunter Berlin, unter seiner Kontrolle. Die Truppen der Generäle Nikolai Repnin-Wolkonski und Alexander Tschernyschew führten den Angriff auf die preußische Hauptstadt. Letzterer war ein Verwandter von Sachar Tschernyschew und setzte damit die Familientradition der Einnahme dieser deutschen Stadt fort.

Am 20. Februar, bevor sich die Hauptstreitkräfte Berlin näherten, drangen plötzlich mehrere hundert Kosaken in Berlin ein. „Es begann damit, dass Kosaken mittags durch das Brandenburger Tor stürmten, die Wachen am Tor zerstreuten und teilweise überwältigten und mit unerhörtem Mut allein oder in kleinen Gruppen von einem Ende der Stadt zum anderen stürmten“, erinnerte sich einer der Bürger. Die Kräfte waren jedoch ungleich und die russischen Truppen mussten sich zurückziehen.

Da es den Franzosen an Kavallerie mangelte, konnten sie nicht verhindern, dass die fliegenden Kosakenabteilungen deren Nachhut überfielen und ihre Kommunikation abschnitten. Nachdem es den russischen Truppen gelungen war, einen Übergang über die Oder zu errichten, beschloss Marschall Laurent de Gouvion Saint-Cyr, der die Garnison befehligte, Berlin zu verlassen.

Kaum war der Feind weg, drangen die russischen Truppen am 4. März in die Stadt ein und wurden von den Einheimischen herzlich begrüßt. General Pjotr zu Sayn-Wittgenstein berichtete, dass „aus hunderttausend Mündern der stumme Ausruf erklang: Es lebe Alexander, unser Befreier! – Ein Gefühl der lebhaftesten Freude und Zuneigung war auf jedem Gesicht zu sehen, kein Pinsel könnte dieses entzückende Bild auszudrücken...“

1945

Sowjetische Truppen während der Siegesparade der Alliierten in Berlin.

Am 25. April schlossen die sowjetischen Truppen den Kessel um Berlin und gingen am nächsten Tag zum entscheidenden Angriff auf die „Höhle der Bestie“ über. Etwa 400.000 Soldaten der Roten Armee nahmen an den Straßenkämpfen in der Stadt teil, die ihrerseits von bis zu 200.000 Soldaten der Wehrmacht, der SS und des „Volkssturms“ verteidigt wurde.

Die Deutschen taten alles, um ihre Hauptstadt in eine uneinnehmbare Festung zu verwandeln. Jede Straße wurde zu einer Verteidigungslinie, vollgestopft mit Barrikaden, Unterständen, Schützengräben und Maschinengewehrnestern. Zur Tarnung und schnellen Verlegung der Truppen nutzte der Feind die Berliner U-Bahn. Dort versteckten sich die Soldaten vor dem Artilleriebeschuss und den Luftangriffen.

Je näher die sowjetischen Soldaten in das Zentrum der Stadt vordrangen, desto heftiger wurde der Widerstand. „Als wir uns den zentralen Bezirken näherten, wo es hohe Häuser mit Granitfundamenten gab, begannen die Probleme“, erinnerte sich Unteroffizier Pawel Winnik. „Wenn zum Beispiel in einer Straße an einer Kreuzung ein Haus stand, in dessen unteren Stockwerke sich die Deutschen verschanzt hatten, konnten diese die ganze Straße unter Beschuss halten – da kam kein Panzer durch!“

Am 30. April begannen die blutige Schlacht um den Reichstag. „Die Aktionen der Männer in dem riesigen Gebäude zerfielen in einzelne Scharmützel“, schrieb Generalmajor Wassili Schatilow in seinen Memoiren: „Die Gruppen, oft unzusammenhängend und sich schlecht im Labyrinth der Korridore und Hallen orientierend, begannen sich ihren Weg in den zweiten Stock zu bahnen. Die Initiative dieser Gruppen und jedes einzelnen Soldaten war entscheidend.“ Obwohl am 1. Mai die rote Fahne über dem Reichstag gehisst wurde, dauerten die Scharmützel noch den ganzen Tag lang an.

Nach Hitlers Selbstmord am 30. April traf der Generalstabschef der deutschen Landstreitkräfte, General Hans Krebs, am Standort des sowjetischen Kommandos ein. Auf seinen Vorschlag für einen Waffenstillstand wurde ihm geantwortet, dass die UdSSR nur eine bedingungslose Kapitulation akzeptieren würde. Nach Ablehnung dieser Forderung durch die neue deutsche Führung wurden die Kämpfe mit neuer Kraft wieder aufgenommen.

Der Widerstand der Verteidiger der Stadt währte jedoch nicht lange – bereits am 2. Mai kapitulierte die Berliner Garnison. Dieser Erfolg kostete mehr als 75.000 sowjetischen Soldaten das Leben.

