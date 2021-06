10 sowjetische Flusshäfen (FOTOS)

1 - Das Nordfluss-Terminal in Moskau

Das Terminal im Jahr 1938. Arkadij Schajchet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Als eines der ersten Gebäude im stalinistischen Stil war das Nordfluss-Terminal das Tor zu den Flüssen Wolga und Don und zum Schwarzen und Kaspischen Meer. Aus der Ferne sieht es aus wie ein riesiges Schiff, gekrönt von einem 27 Meter hohen Turm. Das Terminal war von einem wunderschönen Park mit Denkmälern und Cafés im Marinestil umgeben. Es ist noch immer in Betrieb!

2 - Der Flusshafen in Wolgograd

Das Terminal im Jahr 1966. Dmitri Wosdwischenski, Nina Swiridowa/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Kreuzfahrten entlang der Wolga führten zu historischen Städten wie Jaroslawl, Kostroma, Nischni Nowgorod, Kasan, Samara und schließlich bis nach Wolgograd oder Astrachan im Süden des Landes. Eine Reise von Moskau nach Wolgograd dauerte mehr als eine Woche, aber der malerische Fluss und der Anblick der pittoresken Städte am Ufer werden niemals langweilig.

3 - Das Flussterminal in Nischni Nowgorod

Das Terminal im Jahr 1974. Mark Redkin/Sputnik Mark Redkin/Sputnik

Wenn Sie von oben auf das Terminal in Nischni Nowgorod schauen, werden Sie feststellen, dass es einem Schiff ähnelt. Es wurde 1964 am Zusammenfluss der Flüsse Oka und Wolga erbaut und war zu Sowjetzeiten eines der am stärksten frequentierten Flussterminals der Route. Hier kamen täglich Hunderte von Touristen an. Neben Kreuzfahrten können Sie auch kürzere Fahrten in die benachbarten Bezirke entlang des Flusses unternehmen.

4 – Flussterminal Twer

Ein Flussterminal in Twer, 1990er Jahre. Wjatscheslaw Runow/Sputnik Wjatscheslaw Runow/Sputnik

Auch das Flussterminal Twer wurde im stalinistischen Empire-Stil gebaut. Sowjetische Architekten entwarfen das Terminal 1938. Es fügt sich in die umliegenden Gebäude des 19. Jahrhunderts ein. In der Nähe des Stadtzentrums gelegen, war es nicht nur ein großer Knotenpunkt (es kann bis zu 500 Passagiere gleichzeitig aufnehmen), sondern auch eine beliebte Attraktion der Stadt.

5 - Flusshafen in Uglitsch

Flussterminal und Kirche in Uglitsch, 1965. Georgij Petrusow/Sputnik Georgij Petrusow/Sputnik

Uglitsch ist der nächstgelegene Hafen zu Moskau (es liegen nur 160 Meilen zwischen den Städten) und die meistbesuchte Stadt der berühmten Touristenroute Goldener Ring. Fast alle Schiffe, die von Moskau die Wolga hinunterfahren, machen hier Halt. Diese historische Stadt, ein Zentrum der traditionellen russischen Architektur, begrüßt jedes Jahr mehr als 1.000 Kreuzfahrtschiffe.

6 - Flusshafen Krasnojarsk

Ansicht eines Flussterminals in Krasnojarsk, Ostsibirien, 1965. Walerij Schustow/Sputnik Walerij Schustow/Sputnik

In Sibirien ist es möglich, den Jenissei hinunterzufahren. In der Sowjetzeit wurden Dutzende von Flussterminals für Flusskreuzer und kleinere Schiffe gebaut. Eines der größten Drehkreuze befand sich in der sibirischen Stadt Krasnojarsk. Die Anlegestelle ähnelt dem Nordfluss-Terminal in Moskau. 1958 gewann dieser Bau auf der Weltausstellung in Brüssel die Silbermedaille.

7 - Flussterminal in Salechard

Das Passagierterminal des Flusses in Salechard, 1964. Olga Lander/Sputnik Olga Lander/Sputnik

Die einzige Stadt direkt am Polarkreis, der Heimat der Mammuts und des Nordlichts, hatte auch ein Flussterminal für Passagierlinien. Die Navigationssaison war eher kurz. Reisende konnten jedoch Omsk, Surgut, Nischnewartowsk und andere große sibirische Städte besuchen.

8 - Omsker Flussterminal

Die Menschen besuchen ein Restaurant in einem Flussterminal in der Stadt Omsk am Zusammenfluss der Flüsse Om und Irtysch, 1968. Musa Selimchanow/Sputnik Musa Selimchanow/Sputnik

Im Terminal befinden sich nicht nur Buchungsbüros und eine Wartelounge, sondern auch Cafés und Geschäfte. Dies ist ein Blick von oben auf das Hauptrestaurant im Terminal der sibirischen Stadt Omsk! In der Halle stehen Palmen.

9 - Flussterminal in Chabarowsk

Boote in Chabarowsk, 1979. I. Sotin/Sputnik I. Sotin/Sputnik

In der Sowjetunion war Chabarowsk der zentrale Knotenpunkt für Flusskreuzer im Fernen Osten und bot Reisen entlang des Amur an. In der Stadt leben neben den Einheimischen auch viele Menschen aus Japan und China.

10 - Sotschi Seeterminal

Die Piloten-Kosmonauten Andrian Nikolajev (v.l) und Pawel Popovitsch gehen in 1962 mit seiner Ehegatten-Pilotin Marina Lawrentjewa nach Sotschi. Snegirew Igor/Sputnik Snegirew Igor/Sputnik

Obwohl dieses Terminal streng genommen kein Flusshafen ist, legen hier Flusskreuzer an, die den Fluss Sotschi hinauffahren. Sein riesiger Turm ist das bekannteste Wahrzeichen des Schwarzmeer-Ferienortes Sotschi. Eine Besichtigung dieses Gebäudes gehörte zum Standardprogramm für inländische und ausländische Touristen in der Sowjetunion. Erbaut im Jahr 1955, ist es immer noch ein beliebter Ort bei Urlaubern auf ihrem abendlichen Spaziergang.

