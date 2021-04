Die 10 größten Hafenstädte in Russland

Es gibt 67 Seehäfen in Russland an zwölf Meeren, vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee, vom Pazifik bis zum Nordmeer. Diese zehn Häfen sind die wichtigsten Umschlagplätze für russisches Öl, Kohle und andere Güter.

Noworossijsk

Noworossijsk liegt in der eisfreien Tsemes-Bucht des Schwarzen Meeres. Die Stadt gehörte mehrere Jahrhunderte lang zum Osmanischen Reich, wurde jedoch nach den russisch-türkischen Kriegen von 1829 im Rahmen eines Friedensvertrages an Russland übergeben. Es ist der größte Hafen in Russland mit einem Umsatz von mehr als 140 Millionen Tonnen pro Jahr. Dort findet sich auch eine russische Marinebasis.

St. Petersburg

Den ersten Hafen gab es hier bereits im Jahr 1703, dem Gründungsjahr der Stadt. In der Nähe von St. Petersburg hat der Finnische Meerbusen jedoch eine schmale und gewundene Küste, und im Laufe der Zeit wurde dies zu einem Problem für große Handelsschiffe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde daher ein Kanal gebaut, der die Eröffnung eines neuen Hafens ermöglichte. Der große Hafen von St. Petersburg erstreckt sich über 31 Kilometer entlang der Küste und hat etwa 200 Liegeplätze.

Wladiwostok

Wladiwostok ist einer der größten Häfen im russischen Fernen Osten und die Hauptbasis der Pazifikflotte des Landes. Die Stadt wurde 1860 als Militärhafen gegründet. Ihr Name leitet sich vom Ausdruck „besitze den Osten“ („wladet' wostokom“) ab. Im späten 19. Jahrhundert, als die Stadt zum endgültigen Zielpunkt der Transsibirischen Eisenbahn wurde, zogen die Menschen aus dem gesamten russischen Reich massenhaft hierher. In der Sowjetzeit war die Stadt ein bescheidener Hafen mit beschränktem Zugang, der für die Behörden in Moskau nicht im Mittelpunkt stand. In den 1990er Jahren wurde jedoch der Status des eingeschränkten Zugangs aufgehoben. Ausländer durften fortan die Stadt besuchen. Nach dem APEC-Gipfel im Jahr 2012 wurde sie vollständig umgestaltet. Jetzt ist der Hafen von Wladiwostok eine Freihandelszone.

Nachodka

„Was für eine Entdeckung!“ rief ein Seemann an Bord der Corvette „America“, als sie sich im Sommer 1859 einer unbekannten Bucht näherte, so die Legende. Auf jeden Fall wurde dieser neue Punkt auf der Karte so genannt: Nachodka, was auf Russisch so viel wie „Entdeckung“ bedeutet. Anfangs gab es hier nur ein Dorf, aber in den 1930er und 1940er Jahren wurde hier durch Gulag-Häftlinge ein Hafen errichtet und eine Stadt entstand. Heutzutage ist sie nach Wladiwostok und Ussurijsk die drittgrößte Stadt in der russischen Region Primorje.

Petropawlowsk-Kamtschatski

In Petropawlowsk wurde die erste Siedlung im späten 17. Jahrhundert gegründet. Im 19. Jahrhundert entstand in der eisfreien Awatscha-Bucht ein Hafen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein neuer großer Hafen gebaut, der im Laufe des 20. Jahrhunderts erweitert wurde und sich noch immer aktiv weiterentwickelt. Der Hafen von Petropawlowsk-Kamtschatski ist ein wichtiger Punkt auf der Nordseeroute, der kürzesten Verbindung des europäischen Teils Russlands nach Fernost.

Murmansk

Die größte Stadt der Welt jenseits des Polarkreises beherbergt einen wichtigen eisfreien Hafen im Norden. Er wurde 1915 im Ersten Weltkrieg erbaut, danach wurde auch hier eine Stadt gegründet. In der Sowjetzeit wurde Murmansk als Versorgungs- und Reparaturbasis für die Nordflotte genutzt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt durch Luftangriffe schwer beschädigt, aber der deutschen Wehrmacht gelang es nicht, sie auf dem Landweg zu erobern. Heutzutage hat der Hafen von Murmansk eine wichtige Bedeutung als Basis für die Entwicklung der Arktis und als Außenposten der russischen Atomflotte.

Sotschi

Das 1955 im Stil des stalinistischen Imperial-Stils erbaute Seehafenterminal in Sotschi ist eines der Markenzeichen der Stadt. Der Hafen von Sotschi ist in erster Linie auf den Personenverkehr ausgerichtet und nicht auf gewerbliche und industrielle Aktivitäten. Darüber hinaus ist es Öltankern verboten, den Hafen von Sotschi anzusteuern. Große Kreuzfahrtschiffe legen hier dagegen regelmäßig an. Die Geschichte der russischen Präsenz an dieser Küste reicht bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück, als hier das erste Fort gebaut wurde. Seit 1909 ist Sotschi Russlands wichtigster Ferienort an der Kaukasusküste des Schwarzen Meeres.

Kaliningrad

Bis 1945 hieß die Stadt Königsberg und war die Hauptstadt Ostpreußens. Der erste Handelshafen wurde hier bereits im 14. Jahrhundert gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der nördliche Teil dieser Provinz und die Stadt selbst in die UdSSR überführt. Der Hafen wurde während des Krieges schwer beschädigt, daher baute die Sowjetregierung einen neuen. Es entstand der westlichste Hafen Russlands und der einzige eisfreie Hafen an der russischen Ostseeküste. Der Hafen von Kaliningrad ist vor allem ein Handels- und Fischereihafen, letzteres erst, nachdem die Region Teil der UdSSR wurde.

Machatschkala

Die Hauptstadt der Republik Dagestan ist die größte Stadt im russischen Nordkaukasus und Russlands einziger eisfreier Hafen am Kaspischen Meer. Der Hafen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Es verfügt über einen großen Trockenfrachthafen, einen Bahnanschluss und einen modernen Hightech-Ölhafen. Darüber hinaus befindet sich in Machatschkala einer der Stützpunkte der Kaspischen Flottille der russischen Marine.

Sewastopol

Das moderne Sewastopol wurde 1783 durch Dekret Katharinas der Großen gegründet, unmittelbar nachdem die Krim Teil des russischen Reiches geworden war. Im frühen 19. Jahrhundert wurde Sewastopol zum wichtigsten Schwarzmeerhafen des Russischen Reiches. Diese Stadt des militärischen Ruhms, die in mehreren Kriegen Schauplatz von Schlachten war, ist heute der wichtigste Marinestützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Neben der Militärbasis verfügt die eisfreie Bucht von Sewastopol über einen großen Industriehafen, über den Fisch, Öl, Metalle und verschiedene andere Produkte verschifft werden.

