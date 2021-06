Alles, was Sie über die sowjetische Flagge wissen müssen

Warum war die Flagge rot?

Rote Fahnen und Banner wurden seit der Antike von Aufrührern, Protestlern und Aufständischen verwendet. Besonders bekannt wurden sie nach der Französischen Revolution von 1789.

Mobile Nationalgarde, 18. Bataillon (Juni 1848). Henri Félix Emmanuel Philippoteaux Henri Félix Emmanuel Philippoteaux

Nach einem französischen Gesetz vom 21. Oktober 1789 mussten „die Beamten der Stadtverwaltung, wenn es den Anschein hat, dass der öffentliche Frieden in Gefahr ist, erklären, dass militärische Gewalt zur Wiederherstellung des Friedens notwendig ist.“ Wenn ein solcher öffentlicher Notstand vorlag, musste die Stadtverwaltung laut Gesetz rote Banner aus den Fenstern des Stadtmagistrats und in die Straßen hängen. „Wenn das rote Banner gezeigt wird, werden alle Versammlungen, bewaffnet oder unbewaffnet, für kriminell erklärt und mit militärischer Gewalt aufgelöst", so das Gesetz weiter.

Die Prozession der streikenden Bergleute aus Pas-de-Calais durch die Siedlungen. Le Petit Journal Le Petit Journal

Am 17. Juli 1791 versammelten sich über 50.000 Pariser auf dem Champ de Mars, um die Petition für die Absetzung des Königs Ludwig XVI. zu unterzeichnen. Die Versammlung verlief ohne größere Ausschreitungen, aber dennoch bat die Konstituierende Nationalversammlung die Nationalgarde, die Menge zu zerstreuen. Jean Sylvain Bailly, Bürgermeister von Paris, nutzte daraufhin das Gesetz von 1789 und es wurden rote Fahnen geschwenkt, um den Ausnahmezustand auszurufen. Aber die Menge weigerte sich, auseinanderzugehen. Daraufhin kam es zu einem Konflikt, Die Wachen schossen in die Menge, wobei über 50 Menschen getötet und Hunderte verwundet wurden.

Seit dieser Zeit wurde die rote Fahne, „befleckt mit dem Blut der Märtyrer“, zum Symbol für ein unterdrücktes Volk, der revolutionären Bewegung und des Kampfes der arbeitenden Menschen für ihre Rechte. Die roten Pileus (oder Phrygischen) Mützen und rote Schals waren ebenfalls ein revolutionäres Symbol.

17. Oktober 1905. Künstler Repin. Russisches Museum Russisches Museum

Im 19. Jahrhundert wurde Rot zur typischen Revolutionsfarbe. Da die wichtigsten Revolutionäre der Epoche Sozialisten und Anarchisten waren, beanspruchten sie die rote Flagge für sich und hissten sie überall dort, wo sie Aufstände gegen die Regierung initiierten.

Das scharlachrote Banner mit der Aufschrift „Freiheit oder Tod“ wurde zum Symbol der Republikaner in den französischen Revolutionen von 1832 und 1848. In Russland wurde das rote Banner zum ersten Mal 1861 im Gebiet Penza bei Aufständen gegen die Bauernreform verwendet. Im Jahr 1905 kam die rote Fahne auch bei der russischen Revolution zum Einsatz.

Was symbolisiert die rote Fahne in Sowjetrussland?

Nach dem Fall des Russischen Reiches wurde rechteckiges rotes Tuch zur Staatsflagge, ohne Inschriften oder Embleme. Am 8. April 1918 schlug Jakow Swerdlow auf einer Sitzung der bolschewistischen Fraktion des Allunions-Zentralexekutivkomitees vor, „unsere Kampfflagge zur Nationalflagge zu machen.“ Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen, und am 14. April 1918 wurde ein Dekret über die Fahne der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) unterzeichnet. Offiziell sollte die rote Farbe der Fahne den heldenhaften Kampf des Sowjetvolkes, angeführt von der Kommunistischen Partei, für den Aufbau des Sozialismus und Kommunismus darstellen.

Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Im Jahr 1922 wurde die rote Fahne zur Staatsflagge der neu gegründeten UdSSR. Am 18. April 1924 wurde das neue Design für die sowjetische rote Fahne festgelegt, die zudem Hammer und Sichel und den fünfzackigen Stern zeigt.

Was bedeuten Hammer und Sichel?

Public domain Public domain

Hammer und Sichel waren das Hauptemblem der Sowjetunion. Sie repräsentieren die Vereinigung der Arbeiterklasse und der Bauernschaft. Der Künstler Eugene Kamsolkin (1885-1957) war der erste, der vorschlug, den gekreuzten Hammer und die Sichel zur Feier des 1. Mai (Tag der Arbeit) 1918 in einem Moskauer Stadtteil zu verwenden.

Zuvor war ein anderes Emblem verwendet worden, um die Einheit von Arbeitern und Bauern zu kennzeichnen - ein Hammer und ein Pflug, aber das setzte sich nicht durch. Das Hammer-und-Sichel-Emblem war viel lakonischer, grafischer und symbolischer. Die sowjetische Verfassung von 1924 schrieb Hammer und Sichel als Teil des Staatswappens der Sowjetunion fest.

Lenins Rede. Künstler Sidorow A.E. Art-Balaji Art-Balaji

Was bedeutet der fünfzackige Stern?

Der rote fünfzackige Stern auf der Flagge der UdSSR ist ein Symbol für den endgültigen Triumph des Kommunismus auf den fünf (bewohnten, ohne Antarktis) Kontinenten der Erde.

Dmitri Baranowski Dmitri Baranowski

In Sowjetrussland symbolisierte der fünfzackige Stern den Schutz der Friedensarbeit durch die Rote Armee (wiederum, wie im antiken Rom, wo Mars auch der Beschützer der Landarbeiter war).

Festliche Demonstration auf dem Roten Platz zum Tag der internationalen Arbeitersolidarität. Lew Polikaschin / Sputnik Lew Polikaschin / Sputnik

Im Jahr 1918 wurde für die Soldaten der Roten Armee als Abzeichen ein roter Stern mit einem goldenen Pflug und einem Hammer in der Mitte genehmigt. Der Stern symbolisierte den Schutz, während der Pflug und der Hammer als Vereinigung von Arbeitern und Bauern verstanden wurden. In den 1920er Jahren begann der rote Stern, als offizielles Symbol des Staates verwendet zu werden, und schließlich wurde er 1924 Teil der sowjetischen Flagge und das offizielle Emblem der Sowjetunion.

