7 große sowjetische Künstler, die man kennen sollte

Alexandra Scharitonowa ist die Kuratorin einer aktuellen Ausstellung zum sowjetischen Realismus in der Neuen Tretjakow-Galerie in Moskau. Sie hat dafür die Werke von Künstlern ausgewählt, in deren Werk sie mehr sieht als Propagandakunst.

1 Alexander Labas (1900-1983)

Metro, 1935 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Der Morgen nach der Schlacht, 1929. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Labas war ein Künstler, der sich in seiner Karriere mit sämtlichen sowjetischen Kunststilen auseinandersetzte. Von der Vereinigung der Staffelei-Maler (OST), die die neue sowjetische Realität mit Methoden deutscher Expressionisten darstellte, bis hin zur figurativen Kunst mit starken avantgardistischen Elementen. Sein Gemälde „Metro“ spiegelt einerseits sein Interesse an futuristischen Industriethemen wider und ist andererseits absolut avantgardistisch ausgeführt.

2 Ilja Maschkow (1881-1944)

Selbstporträt mit Pjotr Konchalowski. Russian Museum Russian Museum

Sowjetische Brote. Ilya Mashkov Museum of Fine Arts, Volgograd Ilya Mashkov Museum of Fine Arts, Volgograd

Von der Avantgarde mit einigen radikalen Werken und der Mitgliedschaft in der legendären Künstlergruppe Karo-Bube bis hin zur Rückkehr zum Stil der alten Meister und zur Wahrung des physiologischen Aspekts ist Maschkows Kunst unglaublich vielfältig und aufregend. Er ist der Maler der absurden und ironischen Version des sowjetischen Stilllebens.

3 Aleksandr Deineka (1899-1969)

Der Lenin-Ausflug mit Kindern, 1938. Central Armed Forces Museum Central Armed Forces Museum

Deineka ist einer der bedeutendsten und berühmtesten sowjetischen Meister. Als Künstler war er sehr vielfältig - in den 1920er und 1930er Jahren konnte man fast von zwei „verschiedenen“ Männern und Künstlern sprechen. Zugleich kreierte er seinen eigenen unverwechselbaren Stil. Seine Kunst passt nicht in das allgemein akzeptierte Konzept des sozialistischen Realismus, weil er mit jedem seiner großformatigen Werke eine völlig neue Avantgarde-Lösung gefunden hat. Trotz Verbindungen zu höchsten Ebenen der sowjetischen Nomenklatura gelang es ihm, er selbst zu bleiben.

4 Dmitri Nalbandian (1906-1993)

Die große Freundschaft, 1950. ROSIZO ROSIZO

Herbstmorgen am Lagerfeuer. Entspannung, 1959. The Museum of Russian Impressionism The Museum of Russian Impressionism

Nalbandian war eine komplexe und widersprüchliche Figur, aber gleichzeitig ein sehr ironischer Künstler. Er scherzte, dass sich seine Karriere „von Iljitsch bis Iljitsch“ erstreckt habe, womit er die Zeit zwischen den Regierungen Wladimir Iljitsch Lenin bis Leonid Iljitsch Breschnew meinte. Seine Kunst war wie ein Lackmuspapier: Er war es, der den ästhetischen Kanon jeder Periode in der Kunstgeschichte festlegte. Als Künstler, der unter Joseph Stalin arbeitete, hielt er die Liebe des sowjetischen Führers zum schweren Minimalismus fest, während er unter Nikita Chruschtschow effektiv einen weiteren Kanon schuf, der fast als sowjetischer Impressionismus bezeichnet werden könnte.

5 Jekaterina Sernowa (1900-1995)

Kollektivbauern begrüßen die Panzerbesatzung während der Manöver, 1937. ROSIZO ROSIZO

Selmaschstroj Plakat, 1930. Public domain Public domain

Sernowa war eine der herausragendsten Künstlerinnen der Sowjetzeit, die Alexander Deineka ebenbürtig war. Sie war vielleicht die versierteste Künstlerin, die sich auf das Thema Militarismus spezialisierte und Bilder der Roten Armee der Arbeiter und Bauern schuf. In ihren Gemälden wurde sogar ein Panzer zu einem Helden.

6 Georgi Nisski (1903-1987)

Puschkin-Platz, 1966-1967. The Institute of Russian Realist Art The Institute of Russian Realist Art

Über dem Schnee, 1964. The Institute of Russian Realist Art The Institute of Russian Realist Art

Nisskis Karriere hatte mehrere Perioden voller künstlerischer Blüte. Er begann mit ziemlich brutalen Kampfszenen, wurde dann aber zu einer Ikone für Künstler der 1960er-Generation. Es gelang ihm, seinen eigenen Stil zu kreieren, der in all seinen Elementen absolut unnachahmlich und unverwechselbar war. Zugleich blieb er selbst eine bescheidene und zugängliche Person. In einer berühmten Anekdote trifft Nisski auf eine Gruppe junger Künstler, die sich zu einem Bier verabredet hatte. Der bereits berühmte und etablierte Maler rannte ihnen nach und rief: „Wartet, Jungs! Nehmt mich mit!“

7 Tatjana Jablonska (1917-2005)

Morgen, 1954. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Sommer, 1967. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Jablonska hat zwei sehr bedeutende Gemälde geschaffen und hat womöglich den höchsten Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Ihre Bilder „Morgen“ und „Getreide“ wurden in jedem Schulbuch der Sowjetzeit abgebildet ebenso in Zeitschriften und auf zahlreichen Plakaten. „Getreide“ wurde zum Symbol für das Thema des Überflusses in der Kunst der Stalin-Ära, während „Morgen“ den Beginn des Chruschtschow-Tauwetters markierte. Gleichzeitig blieb Jablonska immer eine sehr starke und vielseitige Künstlerin, änderte ihren Stil und entwickelte ihre eigene Version des Primitivismus im Geiste von Henri Rousseau.

Die vom staatlichen Museum und Ausstellungszentrum ROSIZO organisierte Ausstellung „Sozialistischer Realismus. Metamorphosen. Sowjetische Kunst von 1927-1987“ ist bis zum 6. Juni 2021 in der Neuen Tretjakow-Galerie in Moskau zu sehen.

