7 Meisterwerke in der Tretjakow-Galerie, die man gesehen haben muss 

Die Staatliche Tretjakow Galerie ist Russlands führendes Kunstmuseum. Schauen Sie sich diese sieben herausragenden Werke russischer Kunst an.

Andrei Rubljow: Dreifaltigkeitsikone

Die Ikonensammlung von Pawel Tretjakow ist bemerkenswert und umfasst einige der besten Beispiele der Kunst der Kiewer Rus aus dem 12. Jahrhundert. Eine der wichtigsten ist die Dreifaltigkeitsikone (1425-1427) von Andrei Rubljow, dem berühmtesten religiösen Künstler der russischen Geschichte.

Walentin Serow: Mädchen mit Pfirsichen

Serow war ein Meister der Porträtmalerei. Russische Kaiser und Mitglieder der kaiserlichen Familie posierten für ihn, ebenso wie berühmte Zeitgenossen, Komponisten, Schriftsteller und Künstler. Eines seiner bekanntesten Kunstwerke ist jedoch das Porträt eines gewöhnlichen 12-jährigen Mädchens, „Wera Mamontowa - Mädchen mit Pfirsichen“ (1887).

Der Künstler hielt den Moment zufällig fest: Vera hatte gerade Platz genommen, als er in ihrem Haus ankam. Ihr Vater war Savva Mamontow, der mächtige Unternehmer und Kunstmäzen. Serow wollte die Frische des Mädchens und das Licht, das sie ausstrahlte, einfangen.

Alexander Iwanow: Die Offenbarung des Christus gegenüber den Menschen

Pavel Tretjakow konnte nur die Skizzen für dieses riesige Gemälde erwerben, an dem der Künstler zwanzig Jahre (1837—1857) gearbeitet hat. Iwanows Magnum Opus wurde von Kaiser Alexander II. erworben und erschien erst im 20. Jahrhundert in der Tretjakow-Galerie. Das Werk bekam einen eigenen Saal.

Sie können stundenlang auf die Erscheinung Christi vor dem Volk schauen und werden trotzdem nicht alle Details, Symbole und Figuren entdecken können.

Iwan Schischkin: Morgen in einem Kiefernwald

Dieser Maler ist unverwechselbar. Schischkin ist der bekannteste russische Wald-Maler. Ursprünglich enthielt „Morgen in einem Kiefernwald“ (1889) keine Bären. Sie wurden später von einem anderen Künstler, Konstantin Sawizki, hinzugefügt. Aus irgendeinem Grund entfernte Pawel Tretjakow jedoch Sawizkis Namen aus der Bildunterschrift.

Wiktor Wasnezow: Bogatyrs

Wasnezow widmete sein ganzes Leben der Folklorekunst, und die meisten Russen stellen sich die Figuren der berühmten Geschichten so vor, wie er sie dargestellt hat. „Bogatyrs“ (1898) ist eines der wichtigsten Kunstwerke von Wasnezow, an dem er zwei Jahrzehnte gearbeitet hat. Es zeigt die beliebtesten slawischen Helden: Dobrynja Nikititsch, Ilja Muromets und Aljoscha Popowitsch (von links nach rechts abgebildet).

Wassili Surikow: Die Bojarin Morosowa

Dieser Künstler schuf mehrere massive historische Gemälde, die den Geist und die Landschaften Russlands widerspiegeln. „Die Bojarin Morosowa“ (1884-1887) ist eines der beeindruckendsten und emotionalsten Werke der russischen Kunst. Für ihre religiöse Zugehörigkeit als Altgläubige wurde diese mittelalterliche Adlige in ein Kloster verbannt, was damals einer Inhaftierung gleichkam.

Die dramatische Geschichte hinter diesem Gemälde spiegelt eines der wichtigsten Themen im Russland des 17. Jahrhunderts wider: Die Reform der orthodoxen Kirche führte zu einer Spaltung des Landes. Diejenigen, die dem alten Glauben treu blieben, wurden später als Altgläubige bezeichnet und vom Staat verfolgt.

Ilja Repin: Iwan der Schreckliche und sein Sohn

Repins berühmteste Meisterwerke „Die Wolgatreidler“ und „Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief“ hängen im Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg. Die Tretjakow Galerie besitzt die Leinwand „Iwan der Schreckliche und sein Sohn“ (1885).

Repin war fasziniert von der Geschichte, dass der impulsive Iwan der Schreckliche (in genau diesem Moment) seinen einzigen Erben während eines Streits getötet hatte. Sehen Sie die Angst und den Schrecken in Iwans Augen? Repin arbeitete intensiv an diesem Bild und versuchte, den richtigen Gesichtsausdruck zu finden.

