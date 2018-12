Fünf beeindruckend riesige Gemälde in der russischen Kunst

1. Der Aufruf von Minin an das Volk von Nischni Nowgorod von Konstantin Makowski, 1896

Die Fertigstellung des größten Kunstwerks in unserer Liste dauerte fast 20 Jahre. Makowski, bereits ein erfahrener Maler historischer Leinwände, ließ sich von Repins „Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief“ inspirieren und beschloss, den Meister zu übertreffen.

Kusma Minin ist in der Mitte des Bildes dargestellt - der Held der Befreiung Russlands von der polnischen Intervention 1612. Er ruft die Bürger von Nischni Nowgorod an, um Geld zu sammeln, um das Land von den Polen zu befreien, das Gemälde wurde vom Ministerium des kaiserlichen Hofes gekauft und dann der Stadt Nischni Nowgorod zum Jahrestag der Romanow-Dynastie geschenkt. Jetzt befindet sich das Gemälde im Staatlichen Kunstmuseum Nischni Nowgorod, direkt neben dem Ort, an dem die Ereignisse des Kunstwerks stattfanden.

2. Die Erscheinung Christi vor dem Volk von Alexander Iwanow, 1837-1857

540 cm × 750 см

Iwanow arbeitete 20 Jahre lang in Italien an der Leinwand. Die Königsfamilie bezahlte den Transport des Gemäldes nach Sankt Petersburg, wo es zusammen mit zahlreichen Skizzen ausgestellt wurde. Nach dem Tod des Künstlers wurde das Bild von Kaiser Alexander dem Zweiten gekauft, der es dem Rumjanzew-Museum, dem ersten öffentlichen Museum in Moskau, schenkte. Dafür wurde ein separates Gebäude errichtet, später ein separater Raum in der Tretjakow-Galerie, in den das Bild nach der Revolution von 1917 verlegt wurde.

Als Vorbild für die Figuren von Pilgern, Heiligen und Christus selbst benutzte Iwanow antike Statuen, um ihnen orientalische Züge zu verleihen. Und das Gesicht eines Wanderers mit Stab, rechts neben der Hauptfigur von Johannes dem Täufer, gilt als Selbstporträt des Künstlers.

3. Festsitzung des Staatsrates am 7. Mai 1901, dem hundertsten Jahrestag seit seiner Gründung von Ilja Repin, 1903

400 cm × 877 см

Die größte Leinwand auf unserer Liste wurde von Ilja Repin gemalt. Das Werk im Genre „Gruppenbild“ wurde von Kaiser Nikolaus dem Zweiten persönlich in Auftrag gegeben.

Repin nahm an der feierlichen Sitzung des Rates teil und machte ein Gruppenfoto, das ihm bei seiner Arbeit half. Für die Porträtskizzen saßen die Mitglieder des Rates jedoch für den Künstler oder seine Assistenten - Iwan Kulikow und Boris Kustodijew - getrennt.

Repin sollte Nikolaus dem Zweiten darstellen, der seine formale Ansprache hielt, aber der Künstler entschied sich, Emotionen und Bewegung hinzuzufügen, und stellte dar, wie Medaillen verteilt wurden. Repin ließ alle Skizzen vom Kaiser persönlich genehmigen.

Das Bild wurde zunächst im Mariinski-Palast in Sankt Petersburg, dem ursprünglichen Veranstaltungsort der Ratssitzung, ausgestellt. Später wurde es in das Russische Museum verlegt, wo es zusammen mit den Skizzen einen riesigen Raum einnimmt.

4. Der letzte Tag von Pompeji von Karl Brjullow, 1833

456,5 cm × 651 см

Die Idee einer großen Leinwand über die Zerstörung von Pompeji kam Brjullow während einer Reise nach Neapel. In Rom brauchte er sechs Jahre für die Hauptarbeit auf dem Bild. Der Künstler untersuchte sorgfältig archivalische historische Quellen und natürlich die Ruinen der Stadt selbst.

Das Bild war ein großer Erfolg: Es wurde in Mailand und Paris ausgestellt, dann nach Sankt Petersburg gebracht und Zar Nikolaus dem Ersten geschenkt. Zunächst wurde die Leinwand in der Eremitage ausgestellt, zu der die ganze Stadt strömte, um sie zu sehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es in das Russische Museum verlegt, wo es bis heute zu sehen ist.

5. Christus und die Sünderin von Wassilij Polenow, 1888

325 cm × 611 см

Polenow war einer der wichtigsten russischen religiösen Maler. Er begann seinen Christus und die Sünderin unter dem Einfluss von Iwanows Erscheinung Christi vor dem Volk. Auf der Suche nach Inspiration reiste er in den Nahen Osten und machte auf der Suche nach Authentizität eine Vielzahl von Skizzen von Gebäuden und Einheimischen. Alle Kostüme für die Figuren wurden von Polenows Frau persönlich angefertigt, und der Künstler malte sie aus dem Leben.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Bildes, welches von Kaiser Alexander dem Dritten gekauft wurde, erwarb der Künstler ein Anwesen und ließ ein Haus bauen, welches heute das Polenow-Museum beherbergt. In dem er einen besonderen Raum für eine großformatige Skizze des Gemäldes zur Verfügung stellte. Das Original ist im Russischen Museum in Sankt Petersburg ausgestellt.

6. Bojarynja Morosowa [ Die Bojarin Morosowa ] von Wassilij Surikow, 1884-1887

304 cm × 587,5 см

Ein weiteres großes Meisterwerk in der Tretjakow-Galerie zeigt einen tragischen Moment in der russischen Geschichte - das Kirchenschisma. Die reiche Bojarin, die in Fesseln weggebracht wird, zeigt zwei Finger als Symbol dafür, dass ihr alter Glaube nicht gebrochen werden konnte.

Surikow wurde in Sibirien geboren und wuchs dort auf, wo es viele Altgläubige gab, sodass ihn das Thema des Schismas immer interessierte. Die Charaktere, einschließlich der Adligen, wurden aus zufälligen Begegnungen skizziert. Im Museumsraum neben dem Bild sehen Sie die Skizzen für ihre Portraits.

