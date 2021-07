TOP 10 der russischen Spielzeuge, die heute von Rüstungsfabriken hergestellt werden (FOTOS)

Diese Spielzeuge gab es schon in der Sowjetunion. Die Besonderheit ist, dass sie von den Produzenten von Waffen und Militärausrüstung gefertigt werden.

1) Die Traktorenfabrik von Lipezk produzierte seit den 1960er Jahren neben den Fahrgestellen für Flugabwehrraketensysteme auch Spielzeugautos, die durch einen hohen Grad an Realismus gekennzeichnet waren. Insbesondere hat das Unternehmen die Produktion von Muldenkippern mit liegendem Aufbau etabliert, die äußerlich den Fahrzeugmodellen der Autos ZIL-151 und ZiL-130 ähnelten. Sie fand man in nahezu jedem sowjetischen Sandkasten. Viele sind noch heute in gutem Zustand erhalten.

2) Die beliebtesten Metallsoldaten zu Sowjetzeiten wurden von der Tulaer Patronenfabrik produziert, einer der größten Munitionshersteller Russlands.

3) Ostaschkowskoje FSUE „Swesda“ (heute Teil von „Rostec“) beschäftigte sich mit der Produktion von Stofftieren, die mit Plüschsägemehl ausgestopft waren. Das häufigste von „Swesda“ produzierte Spielzeug war ein elektromechanischer Hund.

4) Das Brjansker Automobilwerk (heute Teil des Almaz-Antey-Konzerns, der die Luftabwehrsysteme S-400 und S-500 herstellt) produzierte gepanzerte Fahrzeuge und Schiffe, die fast jeder sowjetische Junge besaß.

5) Das Flugzeugwerk Woronesch (VASO, jetzt Teil der United Aircraft Corporation der staatlichen Korporation „Rostec“) produzierte Zelluloidspielzeug, darunter Tiere und Märchenfiguren. Die beliebtesten Figuren stammten aus russischen Volksmärchen.

6) Die Tscheboksarjer Produktionsvereinigung „Technodinamika“ (ebenfalls Teil von „Rostec“) produziert seit 1960 Schallschutz für einheimische U-Boote und außerdem Spielzeugbälle. Zu verschiedenen Zeiten exportierte das Werk seine Produkte nach Großbritannien, Deutschland, Australien, Saudi-Arabien, Kuwait und in die Mongolei.

7) Ein weiteres großes Unternehmen der Rüstungsindustrie - Uralwagonsawod (auch Teil von „Rostec“) - ist für seine Panzer und gepanzerten Fahrzeuge bekannt. In seinen Anlagen werden die modernsten inländischen Panzer T-90 und T-14 „Armata“ hergestellt. Umso überraschender ist es, dass das dazugehörige Woltschanski-Metallwerk auch Puppenhäuser aus Holz, Spielbretter und Kindermöbel herstellt.

Woltschansk Mechanische Anlage - eine Filiale der JSC "Wissenschafts- und Produktionsgesellschaft Uralwagonsawod benannt nach F.E.Dserschinski. https://twitter.com/vmznews https://twitter.com/vmznews

8) Die Tambow-Schießpulverfabrik produziert seit den 1960er Jahren bis zum heutigen Tag fantastische Stehauf-Figuren. Ein besonderer Mechanismus sorgt für Musik und dafür, dass die Figur nicht umfallen kann.

Herstellung von Stehaufmännchen in der Pulverfabrik in Kotowsk. Alexander Rjumin / TASS Alexander Rjumin / TASS

9) In Tambow werden Stehauf-Figuren als Hasen und Schneemänner, Eichhörnchen, Bären, Krokodile, Tigerjunge und Entenküken produziert. Einige haben sogar blinkende Augen. Einige Sondereditionen sind von Hand mit Mustern im traditionellen russischen Chochloma-, Gschel- oder Uralsibirischen-Stil bemalt.

Stehaufmännchen, die in der Schießpulverfabrik hergestellt wurden. Ilja Pitalew / Sputnik Ilja Pitalew / Sputnik

10) Es gab auch eine „Wolf Sabiwaka“-Stehauf-Figur anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und eine in grüner Tarnfarbe mit einem Aufdruck in Form eines Sterns der russischen Armee und Chevrons.

Stehaufmännchen „Höfliche Mascha“, hergestellt unter der Marke „Streitkräfte Russlands“ in der Pulverfabrik Tambow. Ilja Pitalew / Sputnik Ilja Pitalew / Sputnik

