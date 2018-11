Mehr als nur Tetris – fünf russische Spielzeuge, die Sie kennen müssen

1. Newaljaschka

Newaljaschka war für viele Generationen sowjetischer Kinder das erste Spielzeug, das sie überhaupt in Händen hielten. Sein Trick war die Selbststabilisierung. Die kleine Puppe kommt dank eines Gewichts in ihrem Inneren immer wieder in die aufrechte Position.

Überraschenderweise wurde Newaljaschka 1959 ursprünglich als Teil einer zivilen Produktion in einer Militärfabrik in der Nähe der Stadt Tambow, 500 Kilometer südöstlich von Moskau, entwickelt und hergestellt.

Unmittelbar nach seinem Erscheinen errang das Spielzeug sehr schnell hohe Popularität in der gesamten Sowjetunion. Fast alle Kinder, die in der Sowjetunion und später Russland aufgewachsen sind, besaßen dieses Spielzeug und für viele war es das erste überhaupt.

2. Tetris

Dieses legendäre Spiel wurde von einem sowjetischen Programmierer entwickelt und später von amerikanischen und japanischen Unternehmen vermarktet, die daran Millionen von Dollar verdienten. Es geht darum, einen Stein auf den nächsten zu setzen und auf diese Weise Punkte zu sammeln.

Sowohl in der Sowjetunion als auch später im modernen Russland wurde das Spiel immer weiter verbreitet und hypnotisierte ganze Generationen von Fans von Videospielen.

3. Kaleidoskop

Obwohl es keine russische Erfindung ist, war Kaleidoskop unter den sowjetischen Kindern und auch späteren Generationen sehr beliebt. So gut wie in jedem russischen Haushalt muss es dieses Spielzeug in irgendeiner Variante gegeben haben. Heute haben die Smartphones die ursprüngliche Ausführung natürlich verdrängt, Kaleidoskop-Apps stehen aber bis heute zum Download zur Verfügung.

4. Matrjoschka

Diese Puppe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das meist exportierte russische Produkt. Touristen kaufen die Matrjoschkas, die Russland so einzigartig symbolisieren, massenweise als Geschenk. Natürlich haben auch alle russischen Kinder mit dieser Puppe gespielt.

Der Name der Matrjoschkas hat seinen Ursprung in Matrijona, was ein weit verbreiteter Name im zaristischen Russland war. Dieser wiederum stammte vom russischen Wort Mutter ab, einem Symbol für Fruchtbarkeit. Die Idee der Matrjoschkas besteht darin, dass eine größere Puppe mehrere kleinere in ihrem „Bauch“ hat.

5. Soldatenspielzeug

Jedes Kind in Russland und auch im Ausland hat mit diesen überall auf der Welt beliebten Spielzeugen gespielt. Natürlich hat nicht jedes Kind mit Soldaten gespielt, die der sowjetischen oder russischen Armee nachempfunden waren. Es gibt eine Vielzahl von thematischen Serien, die von wichtigen Etappen in der russischen Geschichte inspiriert sind: die beiden Weltkriege, der Krieg gegen Napoleon, die Oktoberrevolution und viele andere Ereignisse.

