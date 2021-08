Hatten die Deutschen nach Stalingrad noch eine Chance gegen die Rote Armee?

Polarstern

Russland, Kesselschlacht von Demjansk.

Am 10. Februar 1943 begann im Nordwesten der UdSSR eine groß angelegte Operation mit dem Codenamen Polarstern. Ihr Ziel war es, die deutsche Heeresgruppe Nord von Leningrad wegzudrängen und vollständig zu vernichten.

Eine ebenso wichtige Aufgabe war es, den so genannten Demjansker Vorposten zu beseitigen, der einen tiefen Keil in die sowjetischen Stellungen getrieben hatte und die sowjetische Nachhut bedrohen konnte. Die Rote Armee verbrachte ein ganzes Jahr mit erfolglosen Angriffen auf diesen gefährlichen Brückenkopf.

Die Offensive der sowjetischen Truppen zeigte bald, dass die Hoffnung, schnell die Grenzen Estlands zu erreichen, zu optimistisch war. Ohne richtige Ausbildung und Aufklärung stießen die sowjetischen Truppen auf erbitterten Widerstand.

Beginn der Offensive an der Leningrader Front, 1943. Wsewolod Tarasewitsch/Sputnik Wsewolod Tarasewitsch/Sputnik

Obwohl der Demjansker Vorposten schließlich ausgeschaltet wurde, gelang es den Deutschen, ihre Truppen erfolgreich in vorbereitete Verteidigungsstellungen zu bringen.

Die Operation Polarstern kostete die Rote Armee 280.000 Mann, die fielen oder verwundet wurden. Die deutschen Verluste beliefen sich auf über 78.000. Im April mussten die sowjetischen Truppen, nachdem sie nur wenige Kilometer vorgerückt waren, die Offensive beenden.

„Nach den glänzenden Siegen am Don und an der Wolga waren die Misserfolge an dieser Front deprimierend", schrieb Marschall Nikolai Woronow. „Es war klar, dass eine große Operation hier nicht hätte gestartet werden dürfen. Unsere mächtige militärische Ausrüstung braucht offenen Raum, während sie hier in Sümpfen versunken ist. Wieder einmal wuchs in mir die Verärgerung über diejenigen, die sich schöne Pläne für die Operation ausgedacht hatten, ohne sich die Mühe zu machen, das Terrain, die Kommunikationswege oder das Klima zu studieren. Wir verdammten unsere Ausrüstung zum Untergang, verloren viele Menschen und eine unzählige Menge an Munition bei einer Aufgabe, die offensichtlich keine Erfolgsaussichten hatte."

Dritte Schlacht um Charkow

Befreiung von Charkow. Sowjetische Infanterie neben Gosprom-Gebäude. Arkadij Schaihet / russiainphoto.ru

Am 16. Februar 1943, nachdem sie den Feind aus der Stadt verdrängt hatte, rückte die Rote Armee nach Charkow vor, einem Industriezentrum der sowjetischen Ukraine. Doch am 4. März starteten die Deutschen eine groß angelegte Gegenoffensive, nachdem sie ihre Kräfte neu gruppiert hatten. Die sowjetischen Truppen, die zu diesem Zeitpunkt bereits stark erschöpft waren, begannen, ihre Stellung schnell aufzugeben. Am 11. März drangen Einheiten des 2. SS-Panzerkorps in das Stadtzentrum ein.

General Pawel Rybalko, der die Verteidigung von Charkow anführte, berichtete: „Die Lage ist kritisch. Mit den Kräften der 19. Schützendivision und der 17. Brigade des NKWD, die nicht besonders schlagkräftig sind, werde ich die Stadt nicht halten können. Es gibt keine Reserven. Der Feind kann alle Fluchtwege abschneiden. Die Munition geht zur Neige, es gibt keinen Treibstoff. Ich habe über 3.000 Verwundete in der Stadt. Ich kann sie nicht abtransportieren ... der Feind zieht seine Kräfte zusammen, um die Stadt zu erobern."

Russland, Charkow, Waffen-SS mit Panzer IV. Bundesarchiv Bundesarchiv

Am 13. März näherten sich deutsche Panzer der 3. sowjetischen Panzerarmee von hinten und drohten, sie einzukesseln. „Das Wort Charkow war wie ein Magnet für die Soldaten und die mittlere Führungsebene des Heeres“, erinnerte sich Feldmarschall Erich von Manstein, Befehlshaber der Heeresgruppe Süd. Das SS-Panzerkorps wollte die neu eroberte Hauptstadt der Ukraine (die Stadt war bis 1934 die Hauptstadt der Ukrainischen SSR) ‚ihrem Führer‘ als Zeichen des Sieges präsentieren und machte sich auf dem kürzesten Weg in die Stadt."

Die Deutschen erlangten die Kontrolle über Charkow und Belgorod zurück, doch da die Straßen durch das Tauwetter im Frühjahr unpassierbar geworden waren und sowjetische Verstärkung eintraf, konnten sie ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen. Erst am 5. Juli, mit dem Beginn der deutschen Operation Zitadelle, wurden die Kämpfe an diesem Frontabschnitt wieder aufgenommen.

Schlacht bei Bautzen

Im April 1945 feierten die Deutschen in Sachsen ihren letzten Erfolg im Zweiten Weltkrieg.

Die Offensive der sowjetischen und polnischen Truppen war zunächst recht erfolgreich. Nachdem sie am 16. April die Neiße überquert und die feindlichen Verteidigungslinien durchbrochen hatten, begannen sie drei Tage später mit dem Angriff auf die strategisch wichtige Stadt Bautzen.

General Karol Świerczewski Archive photo Archive photo

Der Befehlshaber der Zweiten Polnischen Armee, General Karol Świerczewski, war so erpicht darauf, dass die Polen die alte deutsche Stadt einnahmen, dass er die Schwierigkeiten, auf die seine Truppen gestoßen waren, nicht bemerkte: Ihre Kommunikationslinien waren zu stark gedehnt, und Panzer wie gepanzerte Fahrzeuge, die an dem Durchbruch beteiligt waren, entfernten sich zu weit von den nachrückenden Einheiten.

Die Deutschen nutzten diesen Fehler sofort aus. Nachdem sie den geschwächten Flanken der vorrückenden Truppen unerwartete Schläge zugefügt hatten, umzingelten sie bis zum 21. April die Hauptkräfte der Zweiten Polnischen Armee und einige sowjetische Einheiten.

Polnischer IS-2 von Deutschen gefangen genommen. Archive photo Archive photo

Das Ausmaß der drohenden Katastrophe nicht sofort erkennend, rückte Świerczewski weiter in Richtung Dresden vor. Marschall Iwan Konjew musste persönlich eingreifen und die Truppen aufhalten. Einer der polnischen Offiziere nahm später kein Blatt vor den Mund, um die Ereignisse zu kommentieren: „Świerczewski muss betrunken gewesen sein, als er das Kommando hatte."

Die eingekesselten polnischen und sowjetischen Truppen kämpften hart, um nach Osten durchzubrechen. Das Ergebnis: Über 18.000 Soldaten der Zweiten Polnischen Armee, also ein Fünftel, wurden getötet, verwundet oder galten als vermisst. Die Verluste der sowjetischen und deutschen Truppen sind unbekannt.

Den Deutschen gelang es nicht, an ihren Erfolg anzuknüpfen, da sie durch eine neu ankommende Verstärkung aufgehalten wurden. Allerdings musste die Rote Armee die Einnahme Dresdens für eine Weile aussetzen. Die Stadt fiel erst ganz am Ende des Krieges, am 8. Mai, in ihre Hände.

