5 entscheidende Siege der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg

1 Die Schlacht um Moskau

Sowjetische Artillerie bei Moskau im November 1941. Sputnik Sputnik

Im Oktober 1941 stand die UdSSR vor einer Katastrophe. In Wjasma, nur 200 Kilometer östlich von Moskau, verlor die Rote Armee bis zu eine Million Männer, die getötet, verwundet oder gefangen genommen wurden. Der Weg in die sowjetische Hauptstadt stand der Wehrmacht offen.

Bis zur Ankunft neuer Divisionen aus Sibirien, dem Ural und dem russischen Fernen Osten tat das sowjetische Kommando, was es konnte, um den Feind zurückzuhalten. Trotzdem besetzten die deutschen Einheiten der 2. Panzerdivision das Dorf Krasnaja Poljana, nur 30 Kilometer vom Kreml entfernt.

Das deutsche Kommando war überzeugt, dass die Rote Armee bald zusammenbrechen würde. Aber es ignorierte die Tatsache, dass die ständigen sowjetischen Gegenangriffe die deutschen Truppen zermürbten, während Panzer- und motorisierte Divisionen darum kämpften, die zahlreichen Minenfelder zu überwinden.

Am 5. Dezember starteten die sowjetischen Truppen an der Westfront eine massive Gegenoffensive. Das traf den Feind völlig unvorbereitet. Die bereits erschöpften Invasoren wurden aus der Hauptstadt verdrängt. An einigen Stellungen gab es keine Alternative mehr zum Rückzug. Erst Anfang Januar 1942 gelang es den Deutschen, die Front wieder zu stabilisieren.

„Die Moskauer Offensive lief auf Grund. Alle Opfer und Bemühungen unserer tapferen Truppen waren vergebens“, schrieb General Heinz Guderian in seinen „Erinnerungen eines Soldaten“. Die „Blitzkrieg“-Strategie war gescheitert. Die deutschen Truppen, die 100 bis 250 Kilometer zurückgedrängt worden waren, stellten keine ernsthafte Bedrohung für die sowjetische Hauptstadt mehr dar.

2 Die Schlacht von Stalingrad

Sowjetische Infanterie in Stalingrad. Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

Nach einer vernichtenden sowjetischen Niederlage in der Nähe von Charkow im Mai 1942 nutzte die Wehrmacht die Gelegenheit, um eine Großoffensive auf den Ölfeldern des Kaukasus und der Stadt Stalingrad, einem großen Industriezentrum und wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Wolga, zu starten. Eine Niederlage dort hätte das Ende für die Rote Armee bedeuten können.

Umfangreiche Bombenangriffe und heftige Straßenschlachten verwüsteten die Stadt vollständig. Der verzweifelte Widerstand gegen den deutschen Angriff kam von der 62. Armee, die gezwungen war, sich in den Fluss zurückzuziehen, wo sie erbittert und entschlossen kämpfte, um die so bedeutenden Fabriken Krasni Oktjabr und Titan-Barrikdai zu halten.

Am 19. November 1942, als die 6. deutsche Armee völlig festgefahren war, starteten die Sowjets groß angelegte Angriffe auf ihre Flanken, die von schlecht bewaffneten rumänischen Truppen verteidigt wurden. Nachdem die Rote Armee die Verteidigung durchbrochen hatte, kesselte sie die 330.000 Mann starken feindlichen Streitkräfte in Stalingrad ein. Anfang Februar 1943 hatten sie sie vernichtet. Der Preis war hoch. Die vielleicht blutigste Schlacht in der Geschichte forderte bis zu zwei Millionen Tote und Verwundete auf beiden Seiten.

3 Die Schlacht von Kursk

Angriff der sowjetischen Panzerarmee 5. Garde während der Schlacht von Kursk. Iwan Schagin/Sputnik Iwan Schagin/Sputnik

Im Sommer 1943 bereiteten sich die Deutschen auf eine Großoffensive im zentralen Teil der sowjetisch-deutschen Front in der Region Kursk vor. Durch den Sieg über die Rote Armee hoffte die Wehrmacht, die nach Stalingrad verlorene strategische Initiative wiederzugewinnen.

Die deutschen Pläne für einen Überraschungsangriff wurden jedoch vereitelt. Der sowjetische Militärgeheimdienst wusste im Voraus von der Operation Zitadelle und kannte sogar das genaue Datum, an dem sie beginnen sollte: 5. Juli.

Bis zu zwei Millionen Soldaten, 4.000 Flugzeuge und 6.000 Panzer auf beiden Seiten nahmen an der Schlacht von Kursk teil und machten sie unter anderem zur größten Panzerschlacht der Geschichte.

Die wichtigsten deutschen Schläge stießen bei den sowjetischen Verteidigern auf heftigen Widerstand, und eine Woche später war der Feind noch immer nur ein Dutzend Kilometer vorgerückt.

Nachdem die Rote Armee dem deutschen Angriff standgehalten hatte, löste sie eine groß angelegte Gegenoffensive aus, die zur Niederlage des zermürbten Feindes führte. Diesmal verlor die Wehrmacht die Initiative im Krieg gegen die UdSSR endgültig. Es blieb nur noch der Rückzug. „Es gab keine ruhigen Tage mehr an der Ostfront“, bemerkte Heinz Guderian in seinen Memoiren.

4 Operation Bagration

Sowjetische Partisanen in Minsk, 1944. W.Meschewitsch and W.Schuba/TASS W.Meschewitsch and W.Schuba/TASS

Im Sommer 1944 verwendete die Rote Armee die Blitzkriegsstrategie der Wehrmacht gegen die Deutschen. Es hatte sich gezeigt, dass ein gut koordinierter Einsatz von Panzer- und Flugzeugformationen die zahlenmäßig überlegenen feindlichen Verteidigungen überwältigen konnte. Jetzt nutzten die Sowjets die Taktik, um große Verbände deutscher Truppen einzukesseln und schnell zu zerstören.

Die groß angelegte Offensive gegen das Heeresgruppenzentrum in Weißrussland, die am 23. Juni 1944 begann, war für das deutsche Kommando eine böse Überraschung. Die Deutschen glaubten, dass die Rote Armee die Ukraine weiterhin als Zentrum ihrer Angriffe priorisieren würde, um die Ölfelder Rumäniens zu erreichen.

Die Operation Bagration, benannt nach Pjotr Bagration, einem russischen Kommandanten während des Vaterländischen Krieges von 1812 gegen Napoleon, dauerte etwas mehr als zwei Monate. Die sowjetischen Truppen befreiten das Gebiet von Belarus und einen Teil Ostpolens.

Die belarussischen Partisanen wiesen nicht nur auf die am meisten gefährdeten Gebiete der feindlichen Verteidigung hin, sondern griffen auch von hinten an und unterstützten die Offensivtruppen in den entscheidenden Momenten der Schlacht. „Der Eisenbahnbetrieb im nationalsozialistischen Rücken war praktisch lahmgelegt. Auf den Autobahnen war es für sie nicht einfacher. Die Partisanen gaben hier weder Tag noch Nacht eine Pause“, schrieb Marschall Iwan Baghramyan in seinen Memoiren „Unser Weg zum Sieg“.

Am 17. Juli 1944 wurde eine Kolonne deutscher Kriegsgefangener, die während der Kämpfe in Belarus gefangen genommen worden war, durch die Straßen Moskaus geführt. Insgesamt 57.000 deutsche Soldaten und Offiziere, darunter mehrere Dutzend Generäle, nahmen an der sogenannten „Parade der Besiegten“ in der sowjetischen Hauptstadt teil.

5 Die Schlacht um Berlin

Sowjetische Truppen stürmen den Reichstag. Sputnik Sputnik

Für den Angriff auf die Hauptstadt des Dritten Reiches versammelte das sowjetische Kommando eine mehr als zwei Millionen Mann starke Truppe. Ihr gegenüber standen 800.000 Soldaten der Wehrmacht, der SS und des Volkssturms. Die deutschen Verteidiger verwandelten ihre Stadt in eine uneinnehmbare Festung mit mehreren Verteidigungslinien.

Am 20. April 1945 „gratulierte“ die Langstreckenartillerie des 79. Gewehrkorps dem Führer zu seinem Geburtstag, indem sie Berlin den ersten Artillerieschlag versetzte. Fünf Tage später wurde die Stadt von der Roten Armee eingekreist.

Fast eine Woche lang wurde in den Straßen Berlins heftig gekämpft. Am 30. April begann die Schlacht um den Reichstag. Obwohl bereits am frühen Morgen des 1. Mai die rote Fahne darüber gehisst wurde, dauerten die Scharmützel noch den ganzen Tag.

Nach Hitlers Selbstmord am selben Tag, dem 30. April, schlug die neue deutsche Führung dem sowjetischen Kommando einen Waffenstillstand vor, auf den die UdSSR antwortete, sie würde nichts weniger als bedingungslose Kapitulation akzeptieren. Die Deutschen lehnten ab und die Kämpfe wurden fortgesetzt. Aber nicht mehr lange. Am 2. Mai kapitulierte die Berliner Garnison.

