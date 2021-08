Der sowjetische Marschall, der die Nazis vertrieb (FOTOS)

1. „An Ausdauer und Willenskraft stand Iwan Konew Marschall Georgi Schukow am nächsten. Konew hatte ein gutes Gespür und verstand es, die Macht der Artillerie und der Luftwaffe mit der Geschwindigkeit, dem Angriff und der Überraschung eines Angriffs zu verbinden. Konew versuchte, sich selbst ein Bild von jedem Schlachtfeld zu machen“, schrieb Marschall Alexander Wassilewski über einen der besten sowjetischen Militärführer des Zweiten Weltkriegs.

Zur Gruppe der Schriftsteller gehören Alexander Fadeew und Michail Scholochow. Links: Kommandeur der 19. Armee, Generalleutnant Iwan Konew. Georgi Petrusow / MAMM / MDF / russiainphoto.ru

2. Konews militärische Laufbahn begann auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, als er als junger Unteroffizier bei der Artillerie diente. Während des anschließenden Russischen Bürgerkriegs kämpfte Iwan Konew in den Reihen der Roten Armee gegen den „Obersten Herrscher Russlands“, Alexander Koltschak, in Sibirien und gegen japanische Invasoren im Fernen Osten. Nach dem Krieg beschloss er, bei der Armee zu bleiben.

Iwan Konew, 1910er Jahre. Public domain Public domain

3. Zu Beginn des Krieges gegen Nazideutschland war Generalleutnant Konew Kommandeur der 19. Armee, die im Westen des Landes stationiert war. Seine Truppen gehörten zu den ersten, die den verheerenden Schlag der Wehrmacht zu spüren bekamen. Am 12. Juli 1941 berichtete Konew dem Hauptquartier an der Front: „… Ich habe nicht eine einzige vollwertige und kampfbereite Formation. Ich halte die Front nur Dank einzelner gut organisierter Einheiten. Seit vier Tagen habe ich keine Unterstützung durch unsere Luftstreitkräfte. Die Truppen kämpfen hart gegen die Bodenkräfte."

Frontkommandant Generaloberst Iwan Konew (v.r) und der Kommandant der 31. Kalinin-Front. Nikolai Nowak/Sputnik Nikolai Nowak/Sputnik

4. Am 11. September 1941 wird Konew zum Kommandeur der Westfront ernannt, was ihm beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Anfang Oktober erlitten seine Truppen bei Wjasma eine schreckliche Niederlage: mehr als 380.000 Soldaten wurden getötet oder verwundet, etwa 600.000 gerieten in Gefangenschaft. Der Weg nach Moskau war für die Deutschen praktisch frei. Iwan Konew drohten ein Militärtribunal und die Hinrichtung (einer seiner Vorgänger im Amt, General Dmitri Pawlow, der ebenfalls besiegt worden war, wurde am 22. Juli erschossen). Dank der persönlichen Intervention von Georgi Schukow gelang es Konew jedoch, ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden. Er wurde zum Befehlshaber der Kalinin-Front ernannt, deren Truppen am 5. Dezember 1941 als erste eine groß angelegte Gegenoffensive starteten und den Feind 150 Kilometer von der Hauptstadt zurückdrängten.

Stellvertretender Oberbefehlshaber des Oberbefehlshabers der Sowjetunion G.K. Schukow und der Kommandant der Steppenfront, Generaloberst I.S. Konew während der Schlacht von Kursk. Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

5. Wjasma war jedoch nicht die letzte Niederlage in seiner Karriere. Die beiden Offensivoperationen Rshew-Sytschewski, Schizdrinskaja und Starorusskaja, die Ende 1942 und Anfang 1943 unter Konews Kommando durchgeführt wurden, erreichten ihre Ziele nicht und endeten mit hohen Verlusten für die sowjetischen Truppen.

Kommandant des 2. Ukrainischen Frontmarschalls der Sowjetunion Iwan Konew (v.r) und Kommandant der 5. Garde-Panzerarmee Marschall Pawel Rotmistrow an einem Beobachtungsposten während des Großen Vaterländischen Krieges. Jakow Rjumkin / Sputnik Jakow Rjumkin / Sputnik

6. Die entscheidende Schlacht bei Kursk im Sommer 1943 war der Beginn einer Reihe glänzender Siege für Iwan Konew. Nachdem die Rote Armee den deutschen Angriffen standgehalten hatte, gingen die Truppen der Steppenfront unter dem Kommando von Konew am 17. Juli in die Offensive, warfen den Feind auf seine ursprünglichen Stellungen zurück und befreiten, aufbauend auf ihren Erfolgen, Belgorod und das große Industriezentrum Charkow. Ende September erreichten sie den Dnjepr und überquerten ihn, eroberten Brückenköpfe an seinem rechten Ufer und konnten sie in heftigen Kämpfen halten und ausbauen.

Der Kommandeur der Steppenfront, Generaloberst I.S. Konew während der Operation Belgorod-Charkow. Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

7. Konews militärisches Talent kam während der Operation Korsun-Schewtschenko im Januar-Februar 1944 besonders zum Vorschein. Zusammen mit den Truppen von General Nikolai Watutin kesselte er eine 59.000 Mann starke feindliche Gruppierung in der Zentralukraine ein und unterdrückte erfolgreich deren Versuche, die Umzingelung zu durchbrechen. Obwohl ein Teil der deutschen Truppen entkommen konnte, verlor der Feind bis zu 40.000 Gefallene und Verwundete. „Alles war in einem Strom vereint. Jeder war auf der Flucht, und niemand wusste, wohin er flüchtete und warum. Kaputte Fahrzeuge, Gewehre, Karren und Hunderte von Leichen von Soldaten und Offizieren lagen auf den Straßen und am Straßenrand", erinnerte sich ein deutscher Gefangener. Für den Erfolg im „Stalingrad am Dnjepr", wie diese Schlacht genannt wurde, erhielt Konew den Titel eines Marschalls der Sowjetunion.

Marschall der Sowjetunion I.S. Konew. Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

8. Ein weiterer beeindruckender Erfolg für Iwan Stepanowitsch war die Operation Uman-Botosani im Frühjahr 1944. Dank seiner Strategie, drei Panzerarmeen auf einmal einzusetzen und seiner sofortigen Reaktion auf jede Veränderung der Situation auf dem Schlachtfeld, besiegten die Truppen der 2. Ukrainischen Front unter seinem Kommando die 8. deutsche Armee und befreiten einen Teil der Westukraine und Moldawiens. Mit dem Eindringen in das rumänische Staatsgebiet überquerten sie als erste Rotarmisten die Staatsgrenze der UdSSR. Der Marschall selbst wäre bei dieser Operation fast ums Leben gekommen, als sein Fahrzeug bei der Überquerung des Südlichen Bug von einem deutschen Jäger beschossen wurde.

Kommandant der 1. Ukrainischen Front Iwan Konew am Gefechtsstand. Arkadij Schaichet / russiainphoto.ru

9. Von Mai 1944 bis zum Kriegsende befehligte Konew die Truppen der 1. Ukrainischen Front, die im Sommer 1944 an der Niederwerfung der Heeresgruppe Nordukraine und im Winter und Frühjahr 1945 an der Befreiung Westpolens und der Einnahme der strategisch wichtigen schlesischen Industrieregion beteiligt waren. Die Truppen von Iwan Konew nahmen auch an der Berliner Operation teil, aber die Aufgabe, die „Höhle des Löwen" zu stürmen, wurde der 1. Weißrussischen Front von Marschall Schukow übertragen.

Die Einwohner von Prag begrüßen die sowjetischen Soldaten der Befreier, angeführt von Marschall Iwan Konew. Anatoly Jegorow / Sputnik Anatoly Jegorow / Sputnik

10. Obwohl es Konew nicht vergönnt war, die Hauptstadt des Dritten Reiches einzunehmen, ging er doch als der Befehlshaber in die Geschichte ein, der die letzte strategische Operation der Roten Armee im Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion gegen Nazideutschland leitete. Während der Prager Offensive vom 6. bis 11. Mai wurden die Reste der Heeresgruppen Mitte und Süd endgültig besiegt, fast 860.000 feindliche Soldaten gefangen genommen und das Gebiet der Tschechoslowakei vollständig befreit.

Marschall der Sowjetunion I.S. Konew und General der Armee A.I. Eremenko bei der Verleihung des tschechoslowakischen Ordens vom Weißen Löwen. Soldaten der tschechoslowakischen Armee auf der Ehrenwache. Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

