Russische Studenten gründen eine internationale Schach-Community

Am Anfang luden die Studenten ein Team vom Massachusetts Institut für Technologie (MIT) ein. Schließlich wurde daraus ein internationales Turnier mit dem Namen „Global Chess", an dem inzwischen hunderte Studenten von Dutzenden Universitäten weltweit teilnehmen und ihre Liebe zum Schachspiel teilen.

Alles begann vor zwei Jahren, im Jahr 2019. Es war Silvester, und das Wohnheim des MIPT in Moskau stand nahezu leer, da die meisten Studenten nach ihren Prüfungen abgereist waren.

Andrei Danilow, ein Student im dritten Jahr und Leiter des Online-Schachclubs am MIPT wusste nicht, was er tun sollte, also traf er sich mit einem Freund und sie begannen Schach zu spielen. Das Spiel war so intensiv, dass sie nicht einmal bemerkten, wie die Uhr Mitternacht schlug und das neue Jahr anbrach, erinnert sich Danilow.

„Später stellte sich heraus, dass in unserem Wohnheim viele Studenten wohnten, die an der Universität aufgehört hatten, Schach zu spielen. So begannen wir oft zu spielen, ausnahmslos alle Spielarten: Blitz, Bullet, Rapid. Dann begann ich, meine Kommilitonen zu trainieren", erinnert sich Danilow.

Das war der Beginn dessen, was später das Startup „Global Chess" werden sollte. Für Andrei Danilow ist es jedoch mehr als nur ein Turnier. Es ist eine Gemeinschaft, deren Grundwerte Ehrlichkeit, persönliche Entwicklung, Freundschaft und gegenseitige Unterstützung sind - alle vereint durch ein gemeinsames Hobby.

Der Lockdown brachte sie zusammen

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, saß Danilow in der ukrainischen Küstenstadt Odessa fest, sein Leben spielte sich ausschließlich online ab. Zusammen mit seinen Schachfreunden gründete Danilow ein Online-Team und sie begannen, aus der Ferne zu trainieren und Turniere zu veranstalten. Dies erwies sich auch als großartiger Bewältigungsmechanismus während der Ungewissheit in der Pandemie und war wahrscheinlich das Einzige, was Danilow davon abhielt, sein Studium nicht abzubrechen.

„Bald fanden wir ähnlich ‚abgeschottete‘ Freunde vom MIT, die ebenfalls aus der Ferne studierten.

Es stellte sich heraus, dass es keinen Unterschied zwischen uns gab - wir sprachen sogar buchstäblich die gleiche Sprache. Der Leiter ihres Schachclubs studiert Russisch als Wahlfach! Wir sind kulturell nicht sehr verschieden", sagt Andrei Danilow.

Das erste Turnier gegen MIT-Studenten war ein Wechselbad der Gefühle. Zur Halbzeit des Turniers schlugen die MIT-Studenten das MIPT-Team mit 90:37. Dann riss sich das MIPT-Team zusammen, konnte den Rückstand aufholen und drei Minuten vor Ende des Turniers in Führung gehen! Das Endergebnis lautete 104:100 zugunsten von MIPT.

„Danach haben wir auch Teams aus Harvard, Stanford und anderen Universitäten eingeladen, an unserem Turnier teilzunehmen", sagt Danilow.

Daraufhin begannen Andrei und seine Freunde große Turniere zu veranstalten, die mit den Turnieren vergleichbar waren, welche der berühmte russische Schachspieler Gary Kasparow an Universitäten veranstaltet. Sie beschlossen, dass es an der Zeit war, Mannschaftsturniere nach dem Schweizer System zu veranstalten: Dabei scheiden die Spieler nie aus, sondern werden in jeder Runde gepaart. Am letzten Turnier, das am 3. Juli 2021 stattfand, nahmen 415 Spieler aus 38 verschiedenen Universitäten teil.

„Die Turniere, die früher nach dem Schweizer System ausgetragen wurden, waren sehr kompliziert - sie mussten separate Websites für die Auslosung, die Tischführung und das Schachspiel verwenden. Also haben wir alles kombiniert und unsere Plattform auf global-chess.com geschaffen", erklärt Danilow.

Nicht jeder ist berechtigt, an Global Chess-Turnieren teilzunehmen, aber wenn Sie Student, Hochschulabsolvent oder Forscher sind, können Sie nach Herzenslust spielen.

Offline-Zukunft

So gut es auch ist, dank der Möglichkeiten des Internets Spieler aus allen Ecken der Welt zusammenzubringen, so sehr vermissen Danilow und seine Freunde das persönliche Schachspiel. Deshalb planen sie, ein Offline-Turnier für ihre Mitschüler zu veranstalten.

„Wir werden jedes Jahr eine Auswahl auf der Grundlage eines hybriden Systems treffen und dann versuchen, Sponsoren zu finden, die den Gewinnern die Reisekosten für die Teilnahme an einem persönlichen Turnier bezahlen. Das wären wirklich aufregende Tage: Schach und das Kennenlernen der Kultur des Gastlandes und der ausrichtenden Universitäten", schwärmt Danilow.

Darüber hinaus arbeiten die MIPT-Studenten derzeit an einem Online-Kurs für Coursera, der neben dem Schachspiel auch analytisches Denken in realen Lebenssituationen lehren soll. Zusammen mit professionellen Programmierern entwickeln sie eine Plattform für das Schachspiel nach dem Schweizer System. Dieses Projekt hat bereits mehrere große Accelerators gewonnen und insgesamt 400.000 Rubel (etwa 4.600 Euro) gesammelt. Darüber hinaus bauen sie ihren YouTube-Kanal aus.

Aber das wichtigste Ziel von Global Chess ist es, eine echte Gemeinschaft und Freundschaften aufzubauen, die Grenzen überschreiten und in denen die Menschen einander besser verstehen. Die Teilnehmer sollen inspiriert werden, ihre Ziele nicht nur im Schach, sondern in allen Bereichen zu erreichen.

FIDE-Meister Arman Geyvondyan zum Beispiel schloss Freundschaft mit einem Kommentator der Universität Warwick.

„Ich habe das Turnier kommentiert und bin am Ende der Sendung in den Stream meiner Kollegen von der University of Warwick gestoßen. Wir unterhielten uns ein paar Minuten, diskutierten die Ergebnisse des Wettbewerbs und gingen dann fröhlich weiter. Dann bedankte sich Jack bei mir auf Discord und bot mir an, das nächste Mal vorbeizuschauen. Ehe wir uns versahen, unterhielten wir uns mehrere Stunden lang über alles Mögliche! Wir haben uns sogar auf ein paar Schachstunden und ein gemeinsames Spiel in CS: GO geeinigt“, sagt Geyvondyan.

„Das analytische Denken, das Schach den Menschen beibringt, macht es möglich, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der sich jeder wohlfühlt, wachsen und echte Freunde finden kann, sich kulturell weiterentwickelt und sich stetig verbessert. Wir haben den Eindruck, dass viele Probleme im modernen Leben dadurch entstehen, dass die Menschen nicht analysieren, was mit ihnen geschieht, und dass sie deshalb viele Dinge tun, ohne sie zu durchdenken. Beim Schach hingegen lernt man, sich seiner Handlungen bewusst zu sein und jeden Zug abzuwägen", so Danilow abschließend.



