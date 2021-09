Diese Athleten flohen aus der Sowjetunion: Warum wollten sie ihre Heimat verlassen?

Wiktor Kortschnoi: Er hat seine Flucht lange Jahre vorbereitet und ließ seine Familie zurück

Übergelaufen während eines Schachturniers in Amsterdam im Juli 1976

Der Schachgroßmeister Wiktor Kortschnoi bezeichnete sich selbst nie als Dissident oder Systemgegner und betrachtete seine Abtrünnigkeit als „karrierefördernden“ Schritt. Obwohl er viermaliger UdSSR-Meister war, äußerte er in Interviews mit westlichen Medien wiederholt, dass er in seinem eigenen Land keine Chancengleichheit hatte und dies den Grundsätzen des fairen Wettbewerbs zuwiderlief.

Er war der Meinung, dass die sowjetischen Behörden ihre eigenen Favoriten auswählten und sie mit jeglicher Art von Unterstützung versorgten. „Die Behörden wählten ihn als ihren Favoriten, weil er perfekt in das Bild des Champions passte: Er ist Russe, kommt aus der Provinz, ist jung und außerordentlich loyal gegenüber dem Regime. Während eines Matches genoss Karpow eine nie dagewesene Unterstützung, war von erstklassigen Großmeistern umgeben und wurde in der Presse gelobt", erinnerte sich Kortschnoi an Anatoli Karpow, einen seiner Hauptrivalen.

Für diese Kritik wurde Kortschnoi einst sein Stipendium gekürzt und ein Ausreiseverbot aus der UdSSR verhängt. Ein Jahr später wurde das Verbot jedoch wieder aufgehoben. 1974 beschloss er zu emigrieren, sagte aber niemandem etwas davon - nicht einmal seiner eigenen Frau und seinem Sohn. Auf seinen Auslandsreisen zu Schachturnieren brachte er nach und nach wichtige Dokumente, Fotos und Bücher nach Westeuropa. 1976, bei einem Turnier in Amsterdam, gab er erneut ein scharf formuliertes Interview und es wurde ihm bewusst, dass er diesmal nicht ungeschoren davonkommen würde. Am nächsten Morgen ging er zur nächstgelegenen Polizeistation und bat um politisches Asyl.

Kortschnoi erhielt kein Asyl, sondern nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Um den Flüchtlingsstatus zu erhalten, reiste er in die Schweiz und war erfolgreich. In der Sowjetunion musste seine Familie in der Folge viele Entbehrungen und Schwierigkeiten durchleben, was Kortschnoi vor seiner Flucht wusste.

Sein Sohn Igor wurde von der Universität verwiesen und zur Armee eingezogen, um sicherzustellen, dass er unter keinen Umständen als jemand, der Zugang zu „militärischen Geheimnissen“ hatte, ins Ausland reisen konnte. Kortschnoi bat Leonid Breschnew persönlich, seine Familie ausreisen zu lassen, und wandte sich an US-Präsident Jimmy Carter und sogar an den Papst. Erst 1982 lenkten die Behörden ein und erlaubten der Familie die Ausreise.

Ludmila Belousowa und Oleg Protopopow: Sie versteckten sich in Schweizer Hotels

Übergelaufen im September 1979 während einer Tournee in der Schweiz

1964 gewann das berühmte Ehepaar das erste Gold für den sowjetischen Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen und wiederholte diesen Erfolg bei den nächsten Olympischen Winterspielen in Grenoble. Zwischen den beiden Olympiaden holten sie bei Welt- und Europameisterschaften viele Titel. Die Nachricht von ihrem Überlaufen verblüffte selbst den Westen, denn das Paar war Mitglied der Kommunistischen Partei, galt zu Hause als „vorbildliche Patrioten“, genoss viel Aufmerksamkeit und öffentliche Anerkennung und besaß eine Zweizimmerwohnung.

Belousowa und Protopopow näherten sich der Schweizer Polizei in der Stadt Zug unweit von Zürich, als sie mit dem „Leningrad Ballet on Ice“ auf Tournee waren. Nach Angaben des Paares wurden ihre sowjetischen Pässe sofort konfisziert und sie wurden von einem Hotel zum anderen gebracht. Die Flüchtlinge selbst wussten nicht, wo sie sich genau aufhielten, bis ihnen Asyl gewährt wurde.

Zu diesem verzweifelten Schritt entschlossen sie sich, nachdem das Sportministerium seit den 1970er Jahren sein Augenmerk auf junge, aufstrebende Eiskunstläufer richtete, während die Eiskunstlauflegenden in die Kategorie der reiferen und damit weniger vielversprechenden Sportler zurückgestuft wurden. Die Eiskunstläufer beklagten sich, dass sie praktisch in Rente geschickt oder zu Trainingszwecken abgezogen wurden, obwohl sie noch leistungsfähig und -willig waren.

Das Ehepaar wartete 16 Jahre lang auf seinen Schweizer Pass und erhielt ihn erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1995. Als beide bereits über 60 waren, wollten sie die Schweiz bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano vertreten, konnten sich aber nicht qualifizieren.

Alexander Mogilny: Ihn trieb die Angst vor Armut in den Westen

Übergelaufen im Mai 1989 bei den Weltmeisterschaften in Schweden

Der Eishockey-Olympiasieger und -Weltmeister war gerade 20 Jahre alt, als er Repräsentanten der New Yorker Buffalo Sabres anrief und darum bat, aus Schweden abgeholt zu werden, wo die sowjetische Mannschaft gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Diese flogen mit dem ersten verfügbaren Flug nach Skandinavien und nahmen schon am nächsten Tag den „besten 20-jährigen Spieler der Welt“ mit nach Amerika.

Anfangs sagte Mogilny, seine Entscheidung sei durch die staatliche Sportpolitik motiviert gewesen: „Ich habe gesehen, wie man hier mit älteren Kollegen umgeht, und mir wurde klar, was mit mir passieren würde, wenn ich in das gleiche Alter käme. Am Ende ihrer Laufbahn hatten sie nichts mehr. Das hat mir nicht gepasst.“ Später sagte er, dass er zu Hause arm gewesen sei.

Die sowjetische Seite widersprach dem und nannte Mogilny gierig. Nach seiner Flucht in die USA unterschrieb er einen Vertrag über 630.000 US-Dollar, kaufte sich ein Haus und einen Rolls-Royce und lebte wie ein Superstar. In der NHL erhielt er den Spitznamen Alexander der Große und war in der Saison 1992/1993 der torgefährlichste Stürmer und der erste russische Eishockeyspieler, der in der NHL-Liga Kapitän wurde.

Sergei Nemsanow: Fluchtversuch aus Liebe

Übergelaufen im Juli 1976 während der Olympischen Spiele in Montreal

Nicht alle sowjetischen Überläufer hatten ein klares Motiv. Es gab den berüchtigten Fall des 17-jährigen sowjetischen Tauchmeisters Sergei Nemsanow aus dem Jahr 1976. Während seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen in Montreal beantragte er bei der kanadischen Einwanderungsbehörde im Olympischen Dorf Asyl.

Nach der sowjetischen Version der Ereignisse hatte der Sportler bei den Spielen schlecht abgeschnitten und war nicht für die Nationalmannschaft ausgewählt worden, die an einem bevorstehenden Wettbewerb in den USA teilnehmen sollte. Aus Verärgerung darüber war er angeblich der westlichen Propaganda zum Opfer gefallen und hatte sich mit einem Angebot zum Bleiben locken lassen. Die Sowjetunion warf Kanada und den USA sogar „Gehirnwäsche“ und „Entführung“ vor. Nach einem Treffen mit Nemsanow unter den wachsamen Augen kanadischer Anwälte behauptete die sowjetische Seite, er habe blass ausgesehen und mit glasigen Augen wie ein Roboter immer wieder den Satz „Ich habe die Freiheit gewählt“ wiederholt.

Die westliche Presse veröffentlichte eine andere Version der Flucht: Nemsanow habe sich in die Taucherin Carol Lindner aus dem US-Team verliebt und deshalb beschlossen, überzulaufen.

Das Problem war jedoch, dass er minderjährig war und daher kein politisches Asyl beantragen konnte. Die Sowjetunion erkannte ihre Chance und startete eine Rückhol-Kampagne. Eines der Druckmittel, das sie gegen ihn einsetzten, war eine Tonaufnahme mit einer Nachricht von Nemsanows Großmutter, die ihn großgezogen hatte: Sie flehte ihren Enkel an, zurückzukommen und sie nicht allein zu lassen. Dies hatte die gewünschte Wirkung, und Sergei beschloss, in die UdSSR zurückzukehren.

