Top 5 der gefährlichsten sowjetischen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg

1. Michail Surkow

Der treffsicherste sowjetische Scharfschütze des Zweiten Weltkriegs, Michail Surkow, brachte es auf 702 Feindtötungen. Während der Kämpfe im Sommer und Herbst 1942 in der Ostukraine und im Nordkaukasus schaltete der sibirische Nahkämpfer im Durchschnitt 160 feindliche Soldaten im Monat aus.

Surkow griff nicht nur aus der Entfernung an. Am 30. November 1942 brach er bei einem Gefecht in der Nähe des ossetischen Dorfes Ardon in einen feindlichen Bunker ein und metzelte die darin befindlichen drei feindlichen Soldaten mit einem Dolch nieder.

Am gleichen Tag wurde er verwundet und aus der Armee entlassen. Die höchste Auszeichnung, der Titel eines Helden der Sowjetunion, wurde ihm nie verliehen. Warum ihm diese Ehre verwehrt blieb, ist nicht bekannt. Der am häufigsten genannte Grund ist seine Eigensinnigkeit und seine freche Zunge gegenüber Vorgesetzten.

2. Wladimir Salbijew

Wladimir Salbijew hat seine Kampferfahrung in den härtesten Schlachten des Krieges gesammelt. Er war bei der Belagerung Leningrads und in Stalingrad im Einsatz. Er nahm an der Befreiung der Ukraine teil, wurde dreimal verwundet und erlitt einen Granatenschock. Das Schrapnell, das ihn im März 1943 in Charkow in den Kopf traf, trug er bis zu seinem Tod im Körper.

Als Scharfschütze der 1. Ukrainischen Front und einer der besten in der gesamten Roten Armee tötete Salbijew 601 feindliche Soldaten und Offiziere. Darüber hinaus bildete er eine Reihe von kampfstarken Scharfschützeneinheiten aus.

Für seine herausragenden Erfolge erhielt Salbijew mehr als 20 Auszeichnungen, aber wie im Fall von Surkow blieb ihm der Titel Held der Sowjetunion aus unerfindlichen Gründen verwehrt. Stattdessen wurde ihm ein zweiter Orden des Roten Banners verliehen.

3. Wassili Kwatschantiradse

Die Prognosen von Wassili Kwatschantiradse, der 534 feindliche Soldaten und Offiziere tötete, zum Verhalten des Feindes, waren stets zuverlässig.

Kwatschantiradse arbeitete sowohl allein als auch zu zweit. Sein Partner war ein anderer berühmter sowjetischer Scharfschütze, Kusma Smolenski (414 Abschüsse). Einmal wurden die beiden hinter den feindlichen Linien entdeckt. In einem offenen Gefecht schaltete das tödliche Duo zwei feindliche Geschützmannschaften und mehr als 30 deutsche Soldaten aus, bevor es zu seinen eigenen Linien zurückkehrte.

Es schien zunächst, dass auch aus Kwatschantiradse kein „Held der Sowjetunion“ werden sollte. Am 9. Juli 1943 wurde er vom Kommando der 43. Armee für die höchste Auszeichnung nominiert, aber das Kommando der Kalinin-Front stimmte nur der Verleihung des Lenin-Ordens zu. Schließlich erhielt der Scharfschütze den wohlverdienten Titel doch noch am 24. März 1945.

4. Achat Achmetjanow

Achat Achmetjanow, ein Mathematiklehrer aus einer Landschule, tötete während des Krieges 502 feindliche Soldaten. Er hielt seine Abschüsse akribisch in einem Notizbuch fest, das er „Revanchekonto“ nannte.

„Tu, was der Gegner für unmöglich hält. Versetze dich öfter in seine Lage. Lerne vom Feind!", sagte Achmetjanow oft. Als Ausbilder gab er seine Erfahrungen und sein Wissen an 200 Schützenkameraden weiter.

1944 wurde Achmetjanow nach einer Verletzung am Bauch aus der Armee entlassen. Er kehrte zufrieden mit seinem Leben ans Lehrerpult zurück.

5. Iwan Sidorenko

Leutnant Iwan Sidorenko begann den Krieg gegen Nazideutschland als Kommandeur einer Mörserkompanie. Während der Kämpfe in der Region Smolensk Anfang 1942 musste er lernen, auch mit dem Gewehr umzugehen. Es zeigte sich, dass er ein bemerkenswertes Talent fürs Schießen hatte.

Das Kommando beschloss, ihn in die Scharfschützeneinheit zu versetzen, und das war eine gute Entscheidung. Sidorenko tötete etwa 500 feindliche Soldaten und Offiziere und bildete 250 andere Scharfschützen aus. Er brachte seinen Lehrlingen bei, wie man Hinterhalte legt und wie man den Feind erkennen konnte, seine Tarnungen, Wege und Verstecke.

Am 4. Juni 1944 wurde Iwan Sidorenko mit dem Titel Held der Sowjetunion ausgezeichnet „für die vorbildliche Durchführung von Kampfeinsätzen an der Front im Kampf gegen die deutschen faschistischen Invasoren und für Tapferkeit und Heldentum“.

