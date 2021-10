Gab es in der UdSSR Urlaubszwang für die Bürger?

Sowjetrussland war eines der ersten Länder der Welt, das geregelte Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub einführte. Die Länge des Urlaubs variierte im Laufe der Jahrzehnte der Sowjetherrschaft, aber in den Nachkriegsjahren dauerte er einen ganzen Monat oder sogar länger.

Wann wurde der bezahlte Urlaub in Russland eingeführt?

Im Sanatorium in Jalta, 1950. Anatoly Garanin/Sputnik Anatoly Garanin/Sputnik

Es ist heute kaum vorstellbar, aber bis 1917 schufteten die Arbeiter in den Fabriken ohne Urlaub. Es war zwar möglich, in Absprache mit der Unternehmensleitung Urlaub zu nehmen, aber dieser wurde nicht bezahlt. Hinzu kommt, dass der Arbeitstag damals nicht acht, sondern zehn Stunden dauerte und der einzige freie Tag der Sonntag war. Fast unmittelbar nach der Revolution wurde jedoch das Konzept des bezahlten Urlaubs für alle arbeitenden Bürger eingeführt.

Der Urlaub wurde in der Sowjetunion nur einmal gestrichen: während des Großen Vaterländischen Krieges. Selbst dann wurde Geld zurückgelegt, das in einen speziellen Fonds für die Arbeiter eingezahlt und nach dem Krieg ausgezahlt wurde.

Wie viel Urlaub bekamen die Sowjetbürger?

Urlaub in Sotschi, 1956. David Scholomowitsch/Sputnik David Scholomowitsch/Sputnik

Vor 1967 bekamen die Menschen zwölf Arbeitstage bezahlten Urlaub plus zusätzlichen Urlaub, je nach ihren Arbeitsbedingungen. Nach 1967 wurde der Grundurlaub auf 15 Arbeitstage plus zusätzliche Zeit erhöht. Je nach Arbeitsort, Dauer der Betriebszugehörigkeit und beruflicher Gefährdung konnte sich der Urlaubsanspruch auf bis zu 36 Arbeitstage summieren.

So erhielten beispielsweise Bürger, die in Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen arbeiteten, 24-48 Arbeitstage Urlaub; diejenigen, die im hohen Norden Russlands arbeiteten, bekamen zusätzlich 18 Tage Urlaub; und für mehr als drei Jahre Arbeit in der Forstindustrie wurden sechs zusätzliche Tage gewährt. Interessanterweise wurde der Urlaub in der überwältigenden Mehrheit der Fälle auf einmal gewährt, d. h. für einen ganzen Monat oder länger, obwohl es keine gesetzliche Regelung dafür gab.

„Ich habe immer 28 Arbeitstage am Stück genommen, niemand hat sie aufgeteilt", erinnert sich Nina Grigorjewa aus dem Moskauer Gebiet, Optikerin von Beruf.

Urlaub an der Küste von Riga, 1960. Jakow Berliner/Sputnik Jakow Berliner/Sputnik

„Als ich klein war, fuhren meine Großeltern für drei bis vier Wochen in den Urlaub ans Meer. Das heißt, ihr Urlaub war lang und ungeteilt", sagt Julia Petuschkowa aus Nischni Nowgorod.

Darüber hinaus verbrachten viele ihren Urlaub in einem Sanatorium, wo die Behandlungsprogramme mindestens drei Wochen dauerten. In Anbetracht des Zeitaufwands für die Reise zu solchen Zielen machte es keinen Sinn, den Urlaub in kleinere Abschnitte aufzuteilen. Die begehrteste Urlaubszeit war der Sommer - manchmal fuhren ganze Teams gemeinsam in den Urlaub, und die Zurückgebliebenen nutzten die Zeit, um die Ausrüstung zu überprüfen usw. Auch die „Samtsaison“ (September/Oktober) war begehrt, da es dann weniger Menschenmassen gab und das Wetter noch warm war.

Die sowjetischen Arbeitgeber hatten ein recht interessantes System für die Berechnung des Urlaubsgeldes: Man erhielt das Gehalt für den vorangegangenen Monat plus alle Tage, die man im laufenden Monat gearbeitet hatte, plus das Urlaubsgeld, das nach einer komplizierten Formel berechnet wurde, aber effektiv dem Gehalt entsprach, plus zusätzliche Löhne für Überstunden usw.

Bis 1991, in den letzten Tagen der Sowjetunion, betrug der Grundurlaub 24 Arbeitstage, aber 2002 wurde er gemäß der Europäischen Sozialcharta auf 28 Kalendertage festgelegt.

Was geschah, wenn man keinen Urlaub nehmen konnte oder wollte?

Armenische SSR, 1986. Martin Schahbasjan/TASS Martin Schahbasjan/TASS

Eine der Besonderheiten des sowjetischen Arbeitsrechts bestand darin, dass der Urlaubsplan für das nächste Jahr am Ende des laufenden Jahres erstellt wurde. Natürlich gab es Zeiten, in denen ein Arbeitnehmer nicht in der Lage war, seinen Urlaub während dieses Zeitraums zu nehmen, und in diesem Fall, wenn er keine Verschiebung mit der Unternehmensleitung vereinbaren konnte, einfach eine finanzielle Entschädigung erhielt. Dies war jedoch stark vom Arbeitsort abhängig und zudem recht selten.

„Wir wurden nicht gezwungen, in Urlaub zu gehen. Wenn ein Mitarbeiter nicht wollte oder konnte, konnte er stattdessen einen Ausgleich nehmen. Wenn ein Angestellter zum Beispiel oft krank war und bereits Urlaub genommen hatte, konnte er es vorziehen, Geld zu nehmen", erinnert sich Tatiana Sorokina, die in der späten UdSSR in einer Moskauer Bibliothek arbeitete. „In der Schule und an der Universität gab es im Sommer keinen Unterricht, also musste man Urlaub nehmen."

Sie selbst sagt, dass sie die Möglichkeit hatte, jederzeit bezahlten Urlaub zu nehmen und ihn sogar mit Zustimmung der Verwaltung zu unterbrechen (Mütter von Kindern unter 16 Jahren hatten dieses Recht), während der Urlaub selbst bis zu zwei Monate dauerte (das war nach dem Studium). „Aber in der Regel planten wir den Urlaub der Mitarbeiter im Voraus, so dass die Abwesenheit eines Mitarbeiters nicht so stark zu spüren war", sagt sie.

„Mein Vater sagte mir, dass Urlaub nur auf einmal und in Übereinstimmung mit dem Zeitplan möglich war", erzählt Valentina Pachomowa. „Er arbeitete in Kowrow (Region Iwanowo). Wenn jemand nicht in Urlaub fahren wollte, nahm er einfach das Geld.“

„Was meinen Vater betrifft, so hat er seinen bezahlten Urlaub nie auf einmal genommen", sagt Julia Petuschkowa. „Er nahm sich eine Woche für Reparaturen, drei Tage, um Kartoffeln zu pflanzen, den Rest hat er sich ausbezahlen lassen."

Wie sieht es heute aus?

Viele der sowjetischen Urlaubsgesetze sind in das moderne russische Recht übernommen worden. So erstellen Unternehmen und Betriebe nach wie vor Urlaubspläne (allerdings können die Termine jetzt freier geändert werden), und die Arbeitnehmer haben sowohl einen Grundurlaub (28 Kalendertage) als auch zusätzliche freie Tage, je nach Arbeitsbedingungen und Beruf. Allerdings hat sich etwas geändert: Das Gesetz sieht nun vor, dass diese Zeit in mehrere Teile aufgeteilt werden kann, von denen einer mindestens zwei Wochen betragen muss. Und früher wurde das Geld für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage am Ende des Jahres ausgezahlt, jetzt werden die nicht in Anspruch genommenen Tage einfach auf das nächste Jahr übertragen. In einigen Unternehmen ist es üblich, überlastete und unterbeschäftigte Mitarbeiter abwechselnd in den Urlaub zu schicken. Bei Entlassung wird eine Abgeltung für den nicht genutzten Urlaub gezahlt.

