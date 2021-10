Stalins zehn Vernichtungsschläge, die Nazi-Deutschland zerschmetterten (FOTOS)

In einer Rede am 4. November 1944 zum 27. Jahrestag der Oktoberrevolution stellte Josef Stalin zehn große strategische Offensivoperationen der Roten Armee im Jahr 1944 vor. Diese „Schläge“ hatten die Deutschen erheblich geschwächt.

Schlag Nr. 1: Die Leningrad-Nowgorod-Offensive (Januar-März 1944)

Der Angriff der Fallschirmjäger. Leningrader Front. Das Gebiet der Krasnoje Selo. Boris Losin / Sputnik Boris Losin / Sputnik

Die sowjetischen Streitkräfte durchbrachen die deutschen Verteidigungsanlagen in der Nähe von Leningrad und drängten den Feind 200 bis 280 Kilometer nach Westen zurück, wodurch die Belagerung der zweitwichtigsten Stadt der Sowjetunion vollständig aufgehoben wurde. Die 16. und 18. Armee der Heeresgruppe Nord erlitten eine schwere Niederlage und waren gezwungen, sich auf die defensive Pantherlinie an der Grenze zum sowjetischen Estland zurückzuziehen.

Schlag Nr. 2: Die Dnjepr-Karpaten-Offensive (Dezember 1943 - April 1944)

Korsun-Schewtschenko-Offensive. Soldaten der 2. Ukrainischen Front inspizieren die Ausrüstung der Nazi-Truppen, die in Schlachten gefangen genommen wurden. Der Große Vaterländische Krieg 1941-1945. Israel Ozerski / Sputnik Israel Ozerski / Sputnik

Die Schlacht um das rechte Ufer der Ukraine war eine der größten des Zweiten Weltkriegs, an der insgesamt bis zu vier Millionen Mann beteiligt waren. Die Offensive der Roten Armee fand über einen längeren Zeitraum unter schwierigen Bedingungen statt, die durch anhaltend schlechtes Wetter und schlammige Untergründe durch die Schneeschmelze gekennzeichnet waren. Trotzdem gelang es der Roten Armee, einen bedeutenden Teil der Ukraine und ein Drittel des moldawischen Territoriums zu befreien und die Staatsgrenze zu Rumänien zu erreichen. Der Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall Erich von Manstein, wurde wegen dieses Misserfolgs seines Postens enthoben.

Schlag Nr. 3: Die Offensiven in Odessa und auf der Krim (März-Mai 1944)

Befreites Sewastopol. Mai 1944. Mil.ru Mil.ru

Hatte die Wehrmacht 1941 noch 250 Tage gebraucht, um Sewastopol, den Hauptstützpunkt der sowjetischen Schwarzmeerflotte, einzunehmen, so eroberte die Rote Armee die Stadt 1944 in nur drei Tagen zurück. Die Befreiung der Südukraine und der Krim ermöglichte es, die Flanken der nach Rumänien vorrückenden sowjetischen Truppen zu sichern und die Kriegsschiffe zu ihren Stützpunkten auf der Halbinsel zurückkehren zu lassen. Bald darauf brachten sie das gesamte Schwarzmeergebiet unter ihre volle Kontrolle.

Schlag Nr. 4: Die Offensive von Wyborg-Petrosawodsk (Juni-August 1944)

Großer Vaterländischer Krieg (1941-1945). Sowjetische Truppen im befreiten Wyborg. Leningrader Front. Jakow Rjumkin / Sputnik Jakow Rjumkin / Sputnik

Das Hauptziel der Großoffensive in Karelien im Juni 1944 bestand darin, Finnland aus dem Krieg zu drängen. Obwohl der Feind über 70 Prozent seiner Kräfte auf der Karelischen Landenge konzentriert hatte, gelang es der Roten Armee, die Verteidigungslinien zu durchbrechen und Wyborg und Petrosawodsk einzunehmen. Angesichts des drohenden Eindringens der sowjetischen Streitkräfte in das finnische Staatsgebiet suchte die finnische Regierung nach einer Möglichkeit, mit der UdSSR über einen Frieden zu verhandeln.

Schlag Nr. 5: Die weißrussische Operation - auch bekannt als Operation Bagration (Juni-August 1944)

Operation "Bagration" Drehdatum: 1. Juli 1944 - 31. Juli 1945. Arkadi Schaichet / Privatsammlung

Die Operation Bagration, die unter strengster Geheimhaltung vorbereitet worden war, kam für die Deutschen völlig überraschend. In nur zweimonatigen Kämpfen stießen die Streitkräfte der drei sowjetischen Fronten dank einer effektiven Koordination 600 Kilometer nach Westen vor, besiegten die Heeresgruppe Mitte und befreiten die Gebiete Weißrusslands, Ostpolens und Teile des Baltikums.

Schlag Nr. 6: Die Lwow-Sandomierz-Offensive (Juli-August 1944)

Sowjetische Armee auf den Straßen von Lemberg. Arkadi Schaichet / Privatsammlung

Infolge der Lemberg-Sandomierz-Offensive wurde die Heeresgruppe Nord-Ukraine schwer getroffen. Zweiunddreißig deutsche Divisionen verloren bis zu 70 Prozent ihrer Truppenstärke, acht wurden vollständig vernichtet. Die Rote Armee befreite die Ukraine vollständig und kappte die Verbindungen zwischen den nord- und süddeutschen Verbänden, so dass die Deutschen gezwungen waren, einen Umweg über ungarisches und tschechoslowakisches Gebiet zu nehmen.

Schlag Nr. 7: Die Jassy-Kischinjow- und Bukarest-Arad-Offensive - auch bekannt als Zweite Jassy-Kischinjow-Offensive (August-Oktober 1944)

Sowjetische Panzer auf den Straßen von Bukarest. Ewgeni Chaldej / MAMM / MDF Ewgeni Chaldej / MAMM / MDF

Die vernichtende Niederlage der deutsch-rumänischen Heeresgruppe in Moldawien und der Durchbruch der Roten Armee auf rumänisches Gebiet führten am 23. August zu einem Staatsstreich von König Michael I. und zur Verhaftung von Marschall Ion Antonescu und Mitgliedern seiner Regierung. Rumänien wechselte auf die Seite der Anti-Hitler-Koalition und unterstützte bis Ende Oktober die 2. Ukrainische Front bei der Befreiung des gesamten Territoriums des Königreichs von deutschen und ungarischen Truppen.

Schlag Nr. 8: Die Baltikum-Offensive (September-November 1944)

Riga. Lettische SSR. UdSSR. Ein Soldat hisst das Rote Banner über der Stadt, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg von den Nazi-Invasoren befreit wurde. Nikolai Petrow/TAS Nikolai Petrow/TAS

Obwohl die im Baltikum stationierten Truppen der Heeresgruppe Nord infolge der Operation Bagration Gefahr liefen, von den deutschen Hauptkräften abgeschnitten zu werden, befahl Hitler, dass die Region bis zum bitteren Ende durchhalten sollte. In schweren Kämpfen war die Rote Armee gezwungen, die Tiefenverteidigung des Gegners zu durchbrechen, insbesondere im Raum Riga und auf den Inseln des Mondschärengartens. Als die sowjetischen Truppen am 10. Oktober die Ostseeküste südlich von Memel (Klaipeda) erreichten, schnitten sie die Heeresgruppe Nord im Westen Lettlands ab. Eingeschlossen von der Roten Armee im Kurland-Kessel, hielt sich der Feind dort bis zur endgültigen Kapitulation Deutschlands.

Schlag Nr. 9: Die Offensive in den Ostkarpaten und Belgrad (September-Oktober 1944)

Die Offensive der Truppen der 3. Ukrainischen Front auf Belgrad. Eines der letzten Fotos des TASS-Fotojournalisten V. N. Iwanow. Public domain Public domain

Als die Rote Armee Anfang September 1944 ihre Offensive in den Karpaten startete, musste sie dies in aller Eile und ohne entsprechende Vorbereitungen tun - sie reagierte damit auf einen Hilferuf von Beteiligten am Aufstand, der Ende August in der Slowakei ausgebrochen war. Obwohl es den sowjetischen Truppen nicht gelang, sich bis zu den Aufständischen durchzukämpfen, gelang es ihnen, die Heeresgruppe Heinrici zu besiegen und die Ostslowakei zu besetzen. Gleichzeitig vertrieben die Truppen der 3. Ukrainischen Front gemeinsam mit Formationen der Nationalen Befreiungsarmee Jugoslawiens den Feind aus dem größten Teil des jugoslawischen Territoriums und rückten am 20. Oktober in Belgrad ein.

Schlag Nr. 10: Die Petsamo-Kirkenes-Offensive (Oktober-November 1944)

Während des gesamten Krieges gelang es den Deutschen nicht, in der sowjetischen Arktis größere Fortschritte zu erzielen. Dennoch kontrollierten sie Anfang Oktober 1944 immer noch sowjetisches Gebiet westlich von Murmansk, das den Weg zu den Kupfer-, Nickel- und Molybdänvorkommen in den nördlichen Teilen Norwegens und Finnlands verteidigte, die für das Dritte Reich von entscheidender Bedeutung waren. Den Truppen der Karelischen Front gelang es, unterstützt von Schiffen der Nordflotte und durch Seeangriffe, die Region vom Feind zu befreien und Ende Oktober norwegisches Gebiet zu erreichen.

