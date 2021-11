Wie ein junger Rechtsanwalt Oberbefehlshaber der russischen Armee wurde

Am 22. November 1917 ereignete sich in der russischen Armee etwas Unerhörtes. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stand nicht der Kaiser oder ein General an der Spitze der Armee, sondern ein kleiner Offizier - ein einfacher Fähnrich. Doch Nikolai Krylenko wurde von Wladimir Lenin zum Oberbefehlshaber ernannt. Jedoch nicht, um Russland zum Sieg im Ersten Weltkrieg zu führen. Weit gefehlt. Seine Aufgabe bestand darin, das Land so schnell wie möglich aus dem Konflikt herauszuführen.

Der Weg zur Macht

Nikolai Krylenko (Spitzname der Partei - Abram, 1885-1938), - sowjetischer Staatsmann und Parteiführer, Oberbefehlshaber der russischen Armee nach der Oktoberrevolution von 1917. Sputnik Sputnik

Krylenko war nie ein echter Militär, und er hat auch nie behauptet, einer zu sein. Als Hochschulabsolvent (Geschichte, Philologie und Jura) wurde er vor dem Krieg für ein Jahr zum Militärdienst im Infanterieregiment der Stadt Lublin (heute Polen, damals Teil des Russischen Reiches) eingezogen. Nach seinem Abschluss wurde er in den Rang eines Fähnrichs der Reserve befördert.

Krylenkos wahre Berufung war der revolutionäre Kampf. Im Alter von 19 Jahren schloss er sich 1904 den Bolschewiki an und war bald in der Propaganda und Agitation aktiv, nahm an Kundgebungen teil und verteilte Untergrundzeitungen, während er mit der russischen Geheimpolizei Katz und Maus spielte. „Ein professioneller Revolutionär ... ein hervorragender Jurist ... ein brillanter Publizist ... ein begabter Redner“, so beschrieb einer von Lenins engsten Mitarbeitern, Wassili Wassiljew, Krylenko.

Im Jahr 1915, als der Erste Weltkrieg in vollem Gange war, wurde Krylenko als Wehrdienstverweigerer verhaftet. Im folgenden Jahr wurde er jedoch freigelassen und als Verbindungsoffizier an die Südwestfront geschickt. Auch dort setzte Krylenko seine Propagandatätigkeit fort und forderte die sofortige Beendigung des Krieges.

Je mehr Russland in das revolutionäre Chaos stürzte, desto höher stieg Krylenko auf. Als in der sich rasch auflösenden Armee wählbare politische Organisationen (so genannte Soldatenkomitees) entstanden, war er stets an vorderster Front dabei. Nachdem er eine aktive Rolle beim bolschewistischen Staatsstreich gespielt hatte, wurde Krylenko Mitglied der ersten Sowjetregierung, des Rates der Volkskommissare, der für Armee- und Marineangelegenheiten zuständig war.

Chef der Armee

Um an der Macht zu bleiben, war den Bolschewiki klar, wie wichtig es war, Russland aus dem Ersten Weltkrieg herauszuholen. Ihre erste gesetzgeberische Maßnahme war daher das am 8. November 1917 verabschiedete Dekret über den Frieden, in dem „alle kriegführenden Nationen und ihre Regierungen zur sofortigen Aufnahme von Verhandlungen über einen gerechten und demokratischen Frieden“ aufgefordert wurden, der ohne Annexionen und Entschädigungen geschlossen werden sollte.

Obwohl der Erlass von den kriegführenden Mächten ignoriert wurde, wies Lenin den Oberbefehlshaber, General Nikolai Duchonin, an, Friedensverhandlungen mit dem Feind aufzunehmen. Dieser weigerte sich und wurde am 22. November prompt von seinem Posten entlassen, „weil er die Befehle der Regierung missachtet und ein Verhalten an den Tag gelegt hatte, das den werktätigen Massen aller Länder und vor allem den Armeen beispielloses Ungemach brachte". Fähnrich Nikolai Krylenko wurde noch am selben Tag zu seinem Nachfolger ernannt.

Nikolai Krylenko in 1918. Public Domain Public Domain

„Diese Ernennung ist der Gipfel der Schande für die russische Armee“, schrieb General Alexej Budberg, der später in der weißen Bewegung in Sibirien eine wichtige Rolle spielte: „Die erste Direktive des neuen Oberkommandos ... war ein [Funkspruch], der anordnete, dass ‚jedes Regiment selbständig einen Waffenstillstand in seiner Zone abschließen sollte‘. Die ganze militärische, politische und intellektuelle Unfähigkeit dieses Bastards strömte aus dieser Direktive heraus. Er hatte nicht den Verstand, um zu begreifen, dass auf der anderen Seite der Front eine echte Armee stand und dass jeder Vorschlag für einen Waffenstillstand von vornherein abgelehnt werden würde."

Dennoch erfüllte Krylenko die Aufgabe, Russland aus dem Krieg herauszuholen. Anfang Dezember kehrte an allen Fronten relative Ruhe ein, und in Brest-Litowsk begannen die Friedensverhandlungen zwischen der sowjetischen Delegation und Vertretern der Mittelmächte.

Am 3. Dezember traf er im Hauptquartier des Oberkommandos in Mogilew (dem heutigen Belarus) ein, um den „Volksfeind“ Duchonin zu verhaften. Der General wurde nicht vor Gericht gestellt. Trotz der Proteste von Krylenko stürmte eine Menge wütender Matrosen in den Wagen, in dem er festgehalten wurde, und stach ihn mit dem Bajonett zu Tode. Während des russischen Bürgerkriegs wurde der Ausdruck „in Duchonins Hauptquartier schicken“ zu einer Metapher für eine Hinrichtung ohne Prozess oder Untersuchung.

Jurist, Schachspieler, Bergsteiger

Sowjetischer Staatsmann Nikolai Wassiljewitsch Krylenko, 1925. TASS TASS

Kurz nach dem Abschluss des Vertrags von Brest-Litowsk am 3. März 1918, der den Rückzug Russlands aus dem Ersten Weltkrieg bedeutete, reichte Krylenko bei Lenin seinen Rücktritt als Oberbefehlshaber ein. Der ehemalige Fähnrich hatte beschlossen, zu seinem Hauptberuf als Rechtsanwalt zurückzukehren und wurde schließlich einer der Begründer des sowjetischen Rechtssystems.

Während des Russischen Bürgerkriegs leitete er die außerordentlichen Gerichtshöfe (Revolutionstribunale), fungierte später als Staatsanwalt in Stalins Schauprozessen und diente als Staatsanwalt der RSFSR und als Volkskommissar (Minister) für Justiz der UdSSR. Unter Krylenkos direkter Mitwirkung wurden die rechtlichen Grundlagen für die Massenrepressionen der späten 1930er Jahre geschaffen, und die Praxis der politischen Verhaftungen und außergerichtlichen Verfolgungen wurde weit verbreitet.

Gleichzeitig wurde Krylenko zum „Vater des Bergsteigens“ in der UdSSR. Er hatte die Anerkennung des Bergsteigens als Sport auf staatlicher Ebene erreicht. Er organisierte nicht nur Bergsteigerexpeditionen ins zentralasiatische Pamirgebirge, sondern nahm auch selbst aktiv an ihnen teil. „Berge sind tückisch und gefährlich, aber man kann sie bezwingen, wenn man angesichts der Schwierigkeiten nicht zurückweicht... Es erfordert ständiges mentales Training, Geschicklichkeit und Mut. Ist das nicht die perfekte Schule für künftige Soldaten und rote Kommandeure?“, philosophierte er.

Der sowjetisch-russische Justizkommissar Nikolai Krylenko. 16.09.1937. Getty Images Getty Images

Nikolai Krylenko spielte auch eine wichtige Rolle bei der Popularisierung des Schachs. Er leitete nicht nur den sowjetischen Schach- und Damespielverband, sondern war auch 14 Jahre lang Herausgeber einer Schachfachzeitschrift und organisierte mehrere internationale Turniere in Moskau, an denen die besten Spieler der Welt teilnahmen.

Es war eine Faustregel im stalinistischen Russland, dass die Säuberer am Ende selbst gesäubert wurden. Nikolai Krylenko war da keine Ausnahme. Im Jahr 1938, auf dem Höhepunkt des Großen Terrors, wurde er wegen antisowjetischer Aktivitäten verhaftet und kurzerhand hingerichtet. Er wurde 1955 aus Mangel an Beweisen für sein vermeintliches Fehlverhalten posthum rehabilitiert.

Politischer Prozess in Moskau. Oberstaatsanwalt: Nikolai Krylenko (ganz links), Justizkommissar. Im nächsten Jahr "verschwand Krylenko", 1936, UdSSR. Getty Images Getty Images

