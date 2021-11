Was wird am 4. November in Russland gefeiert?

Feierliche Zeremonie zum Hissen der Staatsflagge der Russischen Föderation durch die Kosaken der Ehrengarde der Kuban-Kosakenarmee am Tag der Nationalen Einheit auf dem Hauptplatz der Stadt in Krasnodar.

Zu den beliebtesten offiziellen Feiertagen der Nation gehört auch einer der jüngsten - der Tag der Volkseinheit. Er fällt auf den 4. November und wird von den Behörden oft um einen weiteren Tag verlängert, manchmal sogar auf das Wochenende verschoben.

Der Tag der Einheit des Volkes wurde 2005 offiziell eingeführt. Selbst jetzt wissen nicht alle Russen, was sie feiern (oder interessieren sich dafür). Aber das Datum ist tief in der Geschichte verwurzelt, genauer gesagt im frühen 17. Jahrhundert, als sich das russische Volk zusammenschloss, um sein Land vor der ausländischen Besatzung zu retten. Aber das Wichtigste zuerst.

Die falschen Dmitris

Im Jahr 1584 starb Zar Iwan der Schreckliche und hinterließ den kränklichen Fjodor Ioannowitsch als einzigen Erben (nachdem er versehentlich seinen erstgeborenen Sohn getötet hatte). Da Fjodor keine eigenen Nachkommen hatte, endete nach seinem Tod 1598 die Rurik-Dynastie, die Russland seit dem 9. Jahrhundert regiert hatte.

Die russischen Adligen (Bojaren genannt) wählten einen neuen Zaren. Das war Boris Godunow, der Bruder der Frau des verstorbenen Fjodor Ioannowitsch, der großen Einfluss auf den Zaren ausgeübt hatte. Doch nur wenige Jahre nach seinem Regierungsantritt fiel ein Hochstapler mit einer polnischen Armee in Russland ein und behauptete, Dmitri, der jüngste Sohn Iwans des Schrecklichen und somit der wahre Thronfolger zu sein. Tatsächlich war Dmitri im Jahr 1591 als Kind unter ungeklärten Umständen gestorben.

Es verbreitete sich das Gerücht, er sei auf Befehl von Godunow ermordet worden, um einen potenziellen Rivalen loszuwerden. Dies wurde von dem Thronprätendenten (und zwei weiteren falschen Dmitris nach ihm) aufgegriffen und ausgenutzt. Der Mythos fand später dank Alexander Puschkins von Shakespeare inspiriertem Historienspiel „Boris Godunow“ Eingang in die Populärkultur, aus dem auch eine berühmte Oper des Komponisten Modest Mussorgski hervorging.

Der falsche Dmitri I. (der Name, unter dem er in die Geschichte einging) wurde von der Polnisch-Litauischen Union, Russlands mächtigem Nachbarn im Westen, als Erbe des russischen Throns anerkannt. Er vereinbarte mit den Polen, dass er sie mit den westlich gelegenen Gebieten Russlands belohnen würde, wenn sie seinen Anspruch militärisch unterstützten.

Die Zeit der Wirren

Das frühe 17. Jahrhundert war eine der turbulentesten Perioden in der russischen Geschichte (und das will etwas heißen), bekannt als die Zeit der Wirren. Nach Godunows Tod im Jahr 1605 konnten sich die Bojaren nicht einigen, wie sie die Macht aufteilen sollten. Dieses Vakuum ermöglichte es dem falschen Dmitri I., zusammen mit den Polen in Russland einzufallen, Moskau einzunehmen und den Kreml zu besetzen. Er heiratete sogar eine polnische Adlige, Marina Mniszech, und krönte sie zur Zarin.

Nach einiger Zeit jedoch positionierten sich die Bojaren neu und bereiteten dem Hochstapler einen unrühmlichen Tod. Der Bojar Wassili Schuiski wurde Zar.

Doch kaum war man den ersten falschen Dmitri losgeworden, tauchte ein weiterer auf, der wiederum behauptete, den angeblichen Mordanschlag von 1591 überlebt zu haben. Die Polen stellten ein weiteres großes Heer zu seiner Unterstützung auf und eroberten eine russische Stadt nach der anderen. 1608 ließ sich der falsche Dmitri II. in der Nähe von Moskau, in Tuschino, nieder (weswegen er den Spitznamen „der Tuschino-Betrüger“ erhielt). Er hatte die Hauptstadt noch nicht eingenommen, aber weite Teile Russlands standen faktisch unter seiner Herrschaft. Sogar viele Russen wechselten auf seine Seite, da sie ihn wirklich für den Sohn Iwans des Schrecklichen hielten.

Als Wassili Schuiski die Schweden um Hilfe bat, erklärte der erzürnte polnische König Sigismund III. Schuiski offen den Krieg. Der falsche Dmitri II. spielte sein eigenes Spiel hinter den Kulissen und versuchte, die Tataren und Türken auf seine Seite zu ziehen, während einige seiner Anhänger dem polnischen König die Treue schworen. Dies führte 1610 zur Ergreifung und Hinrichtung des Hochstaplers. Inzwischen hatten die Polen Moskau und den Kreml wieder besetzt. Schuiski wurde in ein Kloster verbannt, und der Rat der Bojaren, die Sembojarschtschyna („Sieben-Bojaren-Herrschaft“), übernahm formell die Regierung. Die Bojaren unterzeichneten einen Vertrag mit den Polen und erkannten Wladislaw Waz, den Sohn des polnischen Königs Sigismund III., als ihren Zaren an.

Die Notwendigkeit eines neuen Feiertags

1613, nach der Zeit der Wirren, begann die Romanow-Dynastie ihre 300-jährige Herrschaft. Im Jahr 1649 legte der zweite Romanow-Zar, Alexej Michailowitsch, den 22. Oktober als Tag des Gedenkens an die Befreiung Moskaus und Russlands von den Polen im Jahr 1612 fest. Nach dem gregorianischen Kalender, den Russland später übernahm, fällt dieses Datum auf den 4. November, den heutigen Tag der nationalen Einheit.

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, den Tag der nationalen Einheit im November zu feiern. Von 1918 bis 1991 beging die Sowjetunion am 7. November den Jahrestag der Oktoberrevolution von 1917 (nach dem alten julianischen Kalender war das Datum der 25. Oktober). Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde dieser Feiertag überflüssig. Aber die Nation war es gewohnt, im November eine längere Pause einzulegen, und so wurde eine Alternative gefunden, um die Massen bei Laune zu halten.

„[Der neue Feiertag] entstand aus einer Reihe verständlicher Gründe. Erstens ist in einem Land, in dem mehr als 160 Sprachen gesprochen werden und in dem sich Dutzende von Volksgruppen zu allen Weltreligionen bekennen, der Gedanke der Einheit eine Voraussetzung für das friedliche Zusammenleben und die Entwicklung des Staates“, schreibt der ehemalige russische Kulturminister Michail Schwydkoj. „Zweitens erforderte die Schaffung einer neuen russischen, nicht sowjetischen, Nation neue Symbole. Es musste ein Ereignis in der Nähe des 7. Novembers gefunden werden, das mit der sowjetischen Tradition konkurrieren konnte."

