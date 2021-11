Was führte 1812 zum Krieg zwischen Russland und Frankreich?

Russia Beyond (Foto: Library of Congress, Public domain)

Napoleons „Russische Kampagne“ von 1812

Der Hauptgrund waren Sanktionen - die so genannte „Kontinentalsperre“ Napoleons. In den Jahren 1792 und 1793 war die Republik Frankreich in die französischen Revolutionskriege verwickelt: Frankreich kämpfte gegen Großbritannien, Österreich, Preußen, Russland und mehrere andere Monarchien. Die „alten“ Monarchien Europas verabscheuten das in Frankreich eingeführte republikanische Regierungssystem. In der Zwischenzeit tauchte in Frankreich Napoleon Bonaparte auf - ein junger und genialer Feldherr, der 1799 de facto zum Führer Frankreichs wurde.

Einzug Napoleons I. in Berlin, 27. Oktober 1806. Schloss von Versailles Schloss von Versailles

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte Frankreich Gebiete auf der italienischen Halbinsel, in den Niederlanden und im Rheinland erobert. Großbritannien blieb der einzige Gegner Frankreichs in Europa. Nach der Schlacht von Trafalgar 1805 wurde deutlich, dass die französische Marine gegen die britische Flotte machtlos war. Napoleon begann, die Kontinentalsperre zu stärken - ein groß angelegtes Embargo gegen den britischen Handel auf dem europäischen Kontinent.

Napoleon wollte die Handelsmöglichkeiten Großbritanniens zerstören, um es finanziell auszutrocknen. Das Berliner Dekret von 1806 (erlassen von Napoleon am 21. November in Berlin) verschärfte die Kontinentalsperre: es verbot jeglichen Schriftverkehr und Handel mit Großbritannien. Die europäischen Länder verletzten jedoch ständig die Blockade, was zu Angriffen des napoleonischen Frankreichs auf sie führte. Das Russische Reich, Großbritanniens wichtigster europäischer Wirtschaftspartner zu dieser Zeit, war für Frankreich das größte Hindernis bei der erfolgreichen Umsetzung der Kontinentalsperre.

Russland - CIRCA 2002: Treffen zwischen Napoleon Bonaparte und Zar Alexander I. Romanow in Tilsit, 25. Juni 1807. Napoleonische Kriege, Russland, 19. Jahrhundert. DEA/M. SEEMULLER/Getty Images DEA/M. SEEMULLER/Getty Images

Russland und die Kontinentalsperre

In der Schlacht von Friedland (1807) besiegte Napoleon die russische Armee. Es war eine verheerende Niederlage. Daraufhin stimmte Alexander I. von Russland der Unterzeichnung des Vertrags von Tilsit zu, in dem sich Russland und Preußen mit Frankreich gegen Großbritannien und Schweden verbündeten.

Der Vertrag von Tilsit, ein Friedensschluss mit einem Republikaner, dessen Armee für den Tod tausender russischer Soldaten verantwortlich war, erzürnte die russische Öffentlichkeit. Bis 1810 nahm Russland jedoch den Handel mit England über andere Länder wieder auf, während französische Waren stark besteuert wurden.

M. I. Kutusow ist der Chef der St. Petersburger Miliz. Künstler S. Gerasimow. Verteidigungsministerium Russlands Verteidigungsministerium Russlands

Im Jahr 1811 sprach Napoleon offen über seine feindliche Haltung gegenüber Russland. Es war offensichtlich, dass der Krieg nahe war.

Was bedeutete dieser Krieg für Russland?

Michail B. Barclay de Tolly (1761-1818). Russischer Feldmarschall und Kriegsminister. Porträt von George Dawe (1781-1829), 1829. Die Staatliche Eremitage, Sankt Petersburg, Russland. PHAS/Universal Images/Getty Images PHAS/Universal Images/Getty Images

Bleiben wir bei den wichtigsten Ereignissen des Krieges. Um den 24. Juni 1812 herum, als die Große Armee über den Fluss Neman in das Russische Reich einmarschierte, verfügte Napoleon über etwa 588.000 Soldaten gegenüber 480.000 Russen, aber die Russen kämpften auf eigenem Territorium und mit Hilfe russischer Partisanen.

Der Forscher Michail Belischew stellt fest: „Das Ausmaß des Krieges selbst war einzigartig. Zum ersten Mal seit dem 17. Jahrhundert wurde ein Krieg auf dem Territorium des Russischen Reiches geführt, was für die Zeitgenossen ein echter Schock war. Moskau, das Herz des Reiches, fiel den Franzosen in die Hände und wurde weitgehend zerstört. Damals wurde dies als nationale Katastrophe interpretiert. Das Land erlitt enorme Verluste. Bis zu einer Million Einwohner Russlands kamen in den Jahren 1812 bis 1814 ums Leben. Der materielle Schaden wurde auf mehrere Milliarden Rubel geschätzt.“

Ankunft von M. I. Kutusow in Zarewo-Saimischtsche. Gerasimow S.V. Museums-Panorama "Schlacht von Borodino" Museums-Panorama "Schlacht von Borodino"

Der Angriff war jedoch nicht einfach, da sowohl die russische Armee als auch die Zivilbevölkerung eine „Politik der verbrannten Erde“ verfolgten. Beim Rückzug zerstörten die russischen Soldaten Lebensmittellager, Munitionsvorräte und alles, was vom Feind genutzt werden konnte. Wer stand hinter dieser Politik?

Der baltische Deutsche hinter dem russischen Sieg

Michael Andreas Barclay de Tolly (1761-1818) war ein deutsch-baltischer Offizier schottischer Herkunft in russischen Diensten. Er stammte aus dem schottischen Clan Barclay, wuchs in St. Petersburg auf und trat 1776 in den Militärdienst ein. Später wurde er Feldmarschall des Russischen Reiches.

Gemälde von Alexei Kivschenko "Militärrat in Fili" (1880). Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Barclay war Kriegsminister in den Jahren 1810 bis 1812. Er bereitete die russische Armee effektiv auf den entscheidenden Kampf gegen Napoleon vor. Als der Krieg begann, fungierten Barclay und General Pjotr Bagration beide als Oberbefehlshaber der russischen Armee.

Es war jedoch Barclay, der den Masterplan für die russische Armee in diesem Krieg entwarf: Rückzug nach Zentralrussland mit Hilfe einer „Politik der verbrannten Erde“, um die Ressourcen der französischen Armee zu erschöpfen. Barclay rechnete zu Recht damit, dass die französischen Nachschubwege zu lang werden würden, um die Armee aus Europa zu versorgen, und dass die russischen Partisanen und die Armee den Rest erledigen würden, um den Feind zu vernichten.

Auf dem Konzil von Fili, das kurz nach der Schlacht von Borodino stattfand, stimmte Barclay entschieden dafür, Moskau Napoleon zu überlassen - ein kluger strategischer Schachzug, der den französischen Kaiser schließlich im kalten, brennenden und ohne Nachschub ausgestatteten Moskau gefangen setzte. Da er das Kommando über die Armee Michail Kutusow anvertraute, blieb Barclay dennoch Befehlshaber einer der Armeen und kämpfte später in Russlands europäischem Feldzug von 1812 bis 1814.

„Der Einmarsch russischer Truppen in Paris. 31. März 1814": ein unbekannter Künstler aus dem Original von IF Yugel nach der Zeichnung von W.-L. Wolf, 1815, St. Petersburg Barclay de Tolly und Friedrich Wilhelm III. sind neben Alexander I. abgebildet. Allrussisches Puschkin-Museum Allrussisches Puschkin-Museum

Russische Historiker des Feldzugs von 1812 sind einhellig der Meinung, dass die ursprüngliche Strategie Barclays von Michail Kutusow nicht geändert wurde, als er das Kommando über die Armee übernahm. Nach dem Sieg über Napoleon wurde Barclay mit Auszeichnungen und Anerkennungen überhäuft. Er wurde von Kaiser Alexander I. in den Fürstenstand erhoben und gilt weithin als der Hauptverantwortliche für den Sieg Russlands über Napoleon.

Die Kontinentalsysperre Napoleons, die als Hauptgrund für Napoleons Angriff auf Russland diente, wurde von Russland bereits im September 1812 beendet, als Alexander I. ein Dekret über die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen zwischen Russland und Großbritannien erließ.

