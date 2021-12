„Unternehmen Wintergewitter“: Der Rettungsversuch der Wehrmacht für Soldaten aus Stalingrad (FOTOS)

1. „Unsere Fahrzeugspuren verdrängten den Schnee. Wir waren in heller Aufregung und hätten, wenn es einen Sinn gehabt hätte, ‚Hurra‘ gerufen. Wir feuerten auf jedes Ziel, das auftauchte, und setzten unsere Maschinengewehre bis zum Äußersten ein ... Die russische Infanterie zerstreute sich in alle Richtungen; sie muss uns für Verrückte gehalten haben“, erinnerte sich Oberleutnant Horst Scheibert an den Beginn von „Unternehmen Wintergewitter“, einer Militäroperation, um die in Stalingrad eingekesselte 6. Armee zu befreien.

Panzer IV F mit Kanone 75 / L43 während des Winterfeldzugs 1942-43 an der Ostfront. Public domain Public domain

2. Die sowjetische „Operation Uranus“, in deren Folge der 300.000 Mann starke deutsche Verband am 23. November 1942 in eine Schlinge geriet, schockierte die Führung des Dritten Reiches. Dennoch glaubten sie, dass sie die Katastrophe noch abwenden könnten. Die Deutschen hatten Anfang desselben Jahres bereits die erfolgreiche Erfahrung gemacht, als es gelang, das bei Demjansk abgeschnittene 100.000 Mann starke II. Armeekorps über eine „Luftbrücke“ zu versorgen und nach mehrmonatiger Einkesselung erfolgreich zu befreien. Hitler erwartete, dass sich dieser Erfolg wiederholen würde, und befahl Paulus, in Stalingrad auszuharren und sich aus der Luft mit den wichtigsten Lebensmitteln, Waffen und Munition zu versorgen. Die neu gebildete Heeresgruppe Don unter dem Kommando von Generalfeldmarschall Erich von Manstein, die mit aus dem Nordkaukasus und Westeuropa verlegten Divisionen verstärkt wurde, erhielt den Auftrag, einen Korridor zur Stadt zu öffnen.

Deutsche Soldaten schieben ein Junkers-52-Flugzeug durch den Schnee auf dem eroberten sowjetischen Flugplatz Pitomnik während der Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg, Januar 1943. Heinz Schröter/Getty Images Heinz Schröter/Getty Images

3. Die der eingekesselten 6. Armee am nächsten gelegenen deutschen Stellungen befanden sich im Bereich des Flusses Tschir (nur 40 Kilometer entfernt). Da die sowjetische Führung davon ausging, dass hier ein Versuch unternommen werden würde, die Umzingelung zu durchbrechen, maß sie diesem Sektor besondere Bedeutung bei und verstärkte ihn intensiv. Dann änderte Manstein die Richtung seines Hauptangriffs nach Süden, in ein weniger verstärktes Gebiet in der Nähe der Stadt Kotelnikowo, von wo aus es über 120 Kilometer bis zu Paulus' Kräften waren. Am 12. Dezember unternahm die Heeresgruppe Hoth (benannt nach ihrem Befehlshaber Generaloberst Hermann Hoth) im Rahmen der „Operation Wintergewitter“ einen Überraschungsangriff und zerschlug die zahlenmäßig unterlegene 302. Schützendivision der Roten Armee, die daraufhin einen schnellen Vorstoß in Richtung Stalingrad unternahm.

Russland-Süd, Erich v. Manstein, Hermann Hoth. Bundesarchiv Bundesarchiv

4. Die sowjetische Militärführung erkannte ihren Fehler und beorderte die 2. Gardearmee unter dem Kommando von Generalleutnant Rodion Malinowski in das Kampfgebiet. Schwere Kämpfe entbrannten in der Nähe des Dorfes Werchneskumski, wo die sowjetischen Streitkräfte den Deutschen etwa fünf Tage lang Widerstand leisteten.

Der Große Vaterländische Krieg (1941-1945). Stalingrad, Februar 1943 Sowjetische Panzer in der Stadt. Georgy Zelma / Sputnik Georgy Zelma / Sputnik

5. „Die Panzer eröffneten ihr vernichtendes Feuer, und die Sturmgewehre von Hilters Infanterie ratterten. Die Kämpfe erstreckten sich auf die gesamte Tiefe unserer Verteidigung", beschrieb der politische Leiter der 20. Unabhängigen Panzerabwehrartilleriebrigade, Wladimir Bubnow, später die Kämpfe im Nachbardorf Gromoslawka.

Schlacht von Stalingrad. Arkady Schaichet / russiainphoto.ru Arkady Schaichet / russiainphoto.ru

6. Die deutschen Truppen erlitten erhebliche Verluste und hatten Schwierigkeiten, voranzukommen. „Von unserem viel gerühmten Überraschungsmoment ist keine Spur mehr übrig“, stellte der Kommandeur der 17. Panzerdivision, Generalmajor Fridolin von Senger und Etterlin, fest.

Deutsche Soldaten während der Operation "Wintergewitter". Public domain Public domain

7. Zwischen den Hauptquartieren Mansteins und Paulus' begannen intensive Gespräche über die Notwendigkeit der Durchführung der „Operation Wintergewitter“ - ein Durchbruch der 6. Armee, um Hoths Soldaten zu erreichen.

Der Kommandeur der eingekesselten Truppen erteilte den Befehl jedoch nicht. Der Hauptgrund dafür waren die extrem niedrigen Treibstoffvorräte, die es seinen etwa hundert Panzern erlaubt hätten, nur 30 Kilometer weit zu fahren, während die Ablösungstruppen fast 50 Kilometer entfernt waren.

Friedrich Paulus (v.l) - Kommandeur der eingeschlossenen 6. Armee. Bundesarchiv Bundesarchiv

8. Die deutschen Hoffnungen auf eine Rettung des eingekesselten Verbandes wurden schließlich durch die sowjetische „Operation Kleiner Saturn“ zunichte gemacht, die am 16. Dezember begann. Während südlich von Stalingrad einige sowjetische Soldaten dem Ansturm von Hoths Panzern standhielten, machten nordwestlich der Stadt im Bereich des großen Donbogens ihre Kameraden kurzen Prozess mit den italienischen und rumänischen Divisionen: Sie durchbrachen die feindlichen Frontlinien, rückten 340 Kilometer vor und erreichten die Rückseite der Heeresgruppe Don selbst. Die Deutschen begannen, sich zurückzuziehen, verfolgt von Malinowskis 2. Gardearmee, die am 24. Dezember einen Gegenangriff gestartet hatte.

Deutsche Soldaten kämpfen während des Zweiten Weltkriegs im Dezember 1942 in Stalingrad. Getty Images Getty Images

9. „Die Front hält mit letzter Kraft durch und rechnet damit, dass Hitler in der Vorweihnachtszeit sein Entlastungsversprechen einlöst“, erinnerte sich Joachim Wieder, Offizier der Nachrichtenabteilung der 6. Armee. „Der Satz ‚Manstein kommt!‘ war noch in aller Munde. Aber gerade in diesen Tagen, als alle noch warteten, glaubten und hofften, wurden die anrückenden Verbände, die die 6. Armee aus ihrer Umzingelung befreien sollten, von den russischen Kräften aufgehalten und dann zurückgedrängt, ohne ihr Ziel zu erreichen.“

Schlacht von Stalingrad (17. Juli 1942 - 2. Februar 1943). Oleg Knorring / Sputnik Oleg Knorring / Sputnik

10. Nachdem die sowjetische Führung die deutsche „Operation Wintergewitter“ überstanden hatte, ging sie in aller Ruhe an die Ausarbeitung ihrer geplanten Operation zur Zerschlagung und endgültigen Vernichtung der Paulusgruppe, deren Vorbereitungen durch die deutsche Offensive unterbrochen worden waren. Dieser Plan wurde dann Anfang 1943 erfolgreich umgesetzt.

Deutsche Kriegsgefangene in Stalingrad. Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

