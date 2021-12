Wie eine Cholera-Epidemie in Stalingrad während des Zweiten Weltkriegs besiegt wurde

Der Ausgang einer der wichtigsten Schlachten des Krieges wurde nicht nur auf dem Schlachtfeld gewonnen, sondern auch in den unterirdischen medizinischen Labors der berühmten Stadt.

Im Sommer 1942 befand sich die Rote Armee unter schweren Kämpfen auf dem Rückzug nach Stalingrad (heute Wolgograd). In diesem kritischen Moment sah sie sich neben den Truppen der Achsenmächte plötzlich mit einem anderen Feind konfrontiert - einem ebenso unbarmherzigen. Eine Cholera-Epidemie drohte die Stadt an der Wolga heimzusuchen, was angesichts der großen Zahl von Truppen und Zivilisten, die dort konzentriert waren, zu einer Katastrophe großen Ausmaßes geführt hätte.

Plötzliche Gefahr

Zunächst waren die sowjetischen Befehlshaber über die Meldungen über das Aufflackern der Cholera erfreut, da sie in den vom Feind kontrollierten Gebieten festgestellt wurden. Die gefährliche Infektion hätte ein guter Verbündeter im Kampf gegen die deutschen Truppen sein können.

Ihre Zufriedenheit wich jedoch schnell der Besorgnis. Die Cholera machte keinen Unterschied zwischen den gegnerischen Seiten der Frontlinie und wurde bald zusammen mit fliehenden Zivilisten und sich zurückziehenden Truppen nach Stalingrad eingeschleppt. Die ersten Fälle wurden am 18. Juli in mehreren Bezirken Stalingrads festgestellt.

Auf Anordnung des Volkskommissars (Ministers) für Gesundheit Georgi Miterew wurde eine der führenden Mikrobiologen des Landes, Zinaida Jermoljewa, in die Stadt an der Wolga entsandt. Ihre Aufgabe war es, die Arbeit der örtlichen Ärzte zur Verhinderung der Cholera zu organisieren.

„Es musste entschieden werden, welche Maßnahmen gegen eine Gefahr zu ergreifen waren, die die Stadt zu einem Zeitpunkt bedrohen konnte, als sie sich mit aller Kraft auf ihre Verteidigung vorbereitete", so Jermoljewa in ihren Memoiren „Die unsichtbare Armee“. „Hunderttausende von Soldaten durchquerten die Stadt auf dem direkten Weg zur Frontlinie, zur Don-Kurve, wo sich eine Schlacht von noch nie dagewesenem Ausmaß abspielte. Die Krankenhäuser nahmen täglich Tausende von Verwundeten auf. Von der mit Truppen und evakuierten Zivilisten überfüllten Stadt aus fuhren ständig Dampfer und Züge nach Astrachan und Saratow, so dass sich die Epidemie auf viele Teile des Landes ausbreiten konnte.“

Auf einer Sitzung einer Notstandskommission in Stalingrad wurde beschlossen, sofort eine Kampagne zur Behandlung der Bevölkerung mit Cholera-Bakteriophagen zu starten. Ein Bakteriophage ist ein Erreger, der die Zellen des Erregers der Krankheit infiziert. Die aus Moskau mitgebrachte Menge an Bakteriophagen reichte nicht aus, und Jermoljewa bat die zentralen Behörden, eine große Lieferung nach Stalingrad zu schicken. Sie und ihre Kollegen hatten mit den Vorbereitungen begonnen, als sie eine schreckliche Nachricht erreichte: Der Zug mit den Medikamenten war auf dem Weg nach Stalingrad von deutschen Kampfflugzeugen bombardiert worden.

Notmaßnahmen

Es gab keine andere Wahl - das Medikament musste in Stalingrad selbst hergestellt werden. Im Keller eines Gebäudes wurde ein Labor eingerichtet und ausgestattet, in dem unter schwierigen Bedingungen die Bakteriophagen-Produktion startete. Rund um die Uhr wurde gearbeitet.

„Jeder, der sich in der Stadt aufhielt, war an diesem Kampf gegen eine unsichtbare Armee beteiligt. Jeder Freiwillige des Roten Kreuzes hatte zehn Wohnungen unter seiner Beobachtung. Jeden Tag machten sie die Runde und erkundigten sich, ob jemand erkrankt war und dringend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Andere chlorten Brunnen oder betreuten Bäckereien und Evakuierungszentren. Ohne eine Bescheinigung über die Behandlung mit Bakteriophagen war es unmöglich, die Stadt zu verlassen oder einzukaufen“, so Jermoljewa.

Das gesamte medizinische Personal, das nicht beim Bau der Verteidigungsanlagen der Stadt im Einsatz war, wurde in den dienstfreien Zeiten in Kasernen untergebracht und für den Kampf gegen die Epidemie mobilisiert. Durch ihren Einsatz konnten beeindruckende Ergebnisse erzielt werden: Täglich wurden 15.000 Menschen untersucht und bis zu 50.000 mit Bakteriophagen behandelt.

„In den Luftschutzkellern und an den Kais wurden die Menschen unablässig über Vorsichtsmaßnahmen gegen Magen-Darm-Infektionen informiert. Auch das Radio und die Zeitungen beteiligten sich an der Kampagne", so Zinaida.

Noch vor dem Auftauchen der Wehrmachtstruppen am Stadtrand von Stalingrad und dem Beginn der Straßenkämpfe konnte eine große epidemiologische Katastrophe abgewendet werden, die die Stärke der sowjetischen Truppen, die die Stadt verteidigten, hätte aufzehren können. Doch schon bald mussten die Ärzte erneut gegen die Ausbreitung dieser gefährlichen Infektion ankämpfen - diesmal unter den Soldaten der 6. Armee von Feldmarschall Friedrich Paulus, die in Gefangenschaft geraten waren.

