Wer hat das ikonische Moskauer Einkaufszentrum am Roten Platz entworfen?

Die Legende, wonach Wladimir Schuchow an der Gestaltung des ikonischen Daches des späteren Staatlichen Kaufhauses (Gosudarzwenno Universalni Magazin, kurz GUM) beteiligt war, wurde zunächst von seinem Schüler und Kollegen Grigori Kowelmann und dann von der Urenkelin des Ingenieurs, Elena Schuchowa, verbreitet und weiterentwickelt.

Wer steckt wirklich hinter der Dachkonstruktion des GUM?

Laut dem Kunst- und Architekturhistoriker Ilja Petschenkin findet sich die erste „offizielle“ Erwähnung, dass die Überdachungen das Werk von Schuchow sind, in Elena Schuchowas Buch „Wladimir Grigorjewitsch Schuchow - Russlands erster Ingenieur“. In dem Buch wird ein Entwurf von ihm erwähnt, der nach Ansicht Petschenkins die Berechnungen enthält, die den Grundstein für die Aufbauten des GUMs legen.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft erkennt Petschenkins Annahmen ebenso an wie die der direkten Nachfahrin Schuchows. Dennoch haben sich einige Ungenauigkeiten in Elena Schuchowas Forschung eingeschlichen.

Petschenkin zufolge wurde die Frage nach einem transparenten Dach für die Oberen Pavillons erstmals 1890 aufgeworfen. Damals stellte der Architekt Alexandr Pomeranzew, der für den Bau des Gebäudes verantwortlich war, den Mitgliedern der Kaufmannsgilde und des Verwaltungsrats seine Idee der Überdachung vor. Die Überdachungen sollten nach dem „Polonso-System“ gebaut werden, d. h. ein Satteldach haben.

Der Vorstand schrieb den Bau des Daches gesondert aus und verteilte die Entwürfe von Pomeranzew an alle großen Baufirmen der damaligen Zeit. Von den sechs Unternehmen, die sich an der Ausschreibung beteiligten, wurde das Projekt der St. Petersburger Metallwerke ausgewählt. Nach den Worten des Architekten selbst hat seine Idee für die Verkleidungen „trotz ihrer Leichtigkeit ziemlich wichtige Eigenschaften in Bezug auf die Solarisierung beibehalten“. Das Projekt basierte jedoch nicht auf den Polonso-Deckschichten, sondern auf anderen, bogenförmigen. Ein solches Dach war in der Tat nichts Neues: Es war bereits im Kurhaus des Tauridenpalastes zu sehen, das 1888/1889 errichtet und später in den Botanischen Garten von St. Petersburg verlegt wurde. Man kann dort leicht die bogenförmigen Überbauungen erkennen, die wir heute im Moskauer GUM sehen.

Die Metallwerke der Stadt erhielten den Zuschlag und nach den Belegen zu urteilen, die Petschenkin gesichtet hat, wurde das Projekt bis 1893 erfolgreich abgeschlossen.

Woher stammt die Legende?

Aus dem Vorwort zu Schuchows Broschüre über Tragwerke - verfasst von einem anderen großen Ingenieur der Zeit, Petr Tschudjakow - erfahren wir, dass „die hängende Matrix des Schuchow-Systems ... zuerst von einer Firma des Ingenieurs Bari entworfen und in einer Reihe von Ausstellungsgebäuden weitgehend umgesetzt wurde".

In der archivierten „Liste der Metallträger und Gebäude, die in den Jahren 1885-1920 nach den Entwürfen von W.G. Schuchow von A.W. Bari gebaut wurden“, werden die Tragwerke der Pavillons des GUM jedoch nicht erwähnt.

Blick auf die Dächer und Oberlichter der Neubauten in den oberen Reihen.

Woher stammt also die Legende? Petschenkin glaubt, dass die Quelle das Buch von Gregori Kowelmann ist, der ein Schüler Schuchows war. „Dieses System wird als Schuchow-System bezeichnet, ungeachtet der Tatsache, dass es der Gesellschaft der St. Petersburger Metallwerke zugeschrieben wird, da W.G. Schuchow der erste war, der eine detaillierte Analyse der Gitterkonstruktion vorlegte und als erster ihre weit verbreitete Verwendung initiierte", schreibt Kowelmann und fügt hinzu: „Soweit wir wissen, wurden die Konstruktionen und Entwürfe für das Dach von den Petersburger Metallwerken in Absprache mit dem Schöpfer des Systems sowie mit A.F. Loleit entworfen."

Bau der oberen Handelsreihen.

Artur Loleit war jedoch in einer ganz anderen Funktion an der Planung der Oberen Pavillons beteiligt - als Experte für die Verwendung von Stahlbeton. Die Pavillons erforderten den Bau von Brücken, die die oberen Galerien miteinander verbinden. Loleit hatte absolut nichts mit dem Entwurf der transparenten Kuppel des GUM zu tun, die mit Überzügen verstärkt wurde. Und die Tatsache, dass Kowelmann ihn als „Mitautor“ bezeichnet, zeige laut Petschenkin lediglich, „dass Kowelmann den Bauprozess der Oberen Pavillons, an dem er nicht beteiligt war, nicht richtig verstanden hat". Mit anderen Worten: Kowelmann hatte einfach nicht die richtigen Fakten parat und wollte nur die Bedeutung von Schuchows professionellem Beitrag hervorheben.

V. G. Schuchow auf einer Fahrradspinne.

