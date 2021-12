Fliegen Sie sowjetisch: Beeindruckende alte Aeroflot-Poster

Russia Beyond

Aeroflot – Fly Soviet, by Bruno Vandermueren, published by FUEL

Unter dem Aeroflot-Emblem, von der Künstlerin A. Kirillowa. Titelseite des Aeroflot-Magazins, November 1962

Heutzutage, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, ist Aeroflot eine teils private, teils staatliche Fluggesellschaft. Zu Sowjetzeiten war „Aeroflot“ jedoch eher ein Oberbegriff für die Zivilluftfahrt, die bis 1991 etwa 30 innere Direktionen umfasste.

Aeroflot. Auf Geschäftsreisen mit dem Flugzeug. Informationsbroschüre, Anfang der 1960er Jahre

Aeroflot bedeutet wörtlich übersetzt „Luftflotte“. Ihre Geschichte wurde zum Thema des Buches „Aeroflot - Fly Soviet“ von Bruno Vandermueren, das 2021 von FUEL herausgegeben wurde, einem Grafikdesign- und Verlagsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem visuellen Erbe der Sowjetunion beschäftigt.

Aeroflot. Fliegen - schnell, profitabel, bequem. (Anfragen und Ticketverkauf an allen Flughäfen und Aeroflot-Agenturen in der UdSSR und im Ausland). Taschenkalender mit der Abbildung einer Il-18, 1961

Nach Ansicht des Autors ist die Aeroflot ein paralleles Luftfahrtuniversum, das 70 Jahre lang existierte, von den Anfängen der UdSSR bis zu ihrem Untergang im Jahr 1991. Und die Geschichte des Unternehmens spiegelt in jeder Hinsicht die Geschichte des Landes selbst wider.

1939 beschrieb Winston Churchill in einer BBC-Radiosendung Sowjetrussland als „ein Rätsel, eingewickelt in ein Geheimnis innerhalb eines Enigmas“. Dasselbe könnte man von Aeroflot sagen, der einzigen Fluggesellschaft der Sowjetunion, die in gewisser Weise ein Mikrokosmos des Landes selbst war“, schreibt Vandermueren.

Geschaffen von der Oktoberrevolution. Plakat anlässlich des 60. Jahrestages der Revolution von 1917, ca. 1977

Die Grenzen der UdSSR waren zwar geschlossen, doch das riesige Land benötigte ein bequemes Verkehrssystem. Der Bau von Eisenbahnen, die das ganze Land durchziehen sollten, war aus wirtschaftlicher Sicht nicht sehr sinnvoll, da der größte Teil Sibiriens kaum bewohnt war. Die Größe der UdSSR zwang das Land, auf die Luftfahrt umzusteigen.

Aeroflot-Kalender für 1954 mit einer Abbildung des Moskauer Flughafenterminals Wnukowo

Vor 1930 war die „Dobrolet-Gesellschaft der freiwilligen Luftflotten“ mehrere Jahre lang tätig. Die Aeroflot wurde 1932 gegründet und offiziell als „eine dem Ministerium für Zivilluftfahrt der UdSSR unterstellte Organisation der Zivilluftfahrt“ definiert. Ende der 1930er Jahre verfügte Aeroflot über die größte Anzahl von Flugzeugen der Welt (die meisten von ihnen kleine Polikarpow-Doppeldecker).

Jugend, steigt in die Flugzeuge! Plakat des Künstlers G. Klutsis, 1934

In den 1940er Jahren wuchs die Aeroflot schnell und hatte alle Chancen, auf der internationalen Bühne Fuß zu fassen. Doch der Krieg hatte dramatische Auswirkungen auf die Fluggesellschaft. Als die Nazis am 22. Juni 1941 in die UdSSR einmarschierten, wurde der zivile Flugverkehr im europäischen Teil der UdSSR sofort eingestellt.

Ruhm für die Helden des Großen Vaterländischen Krieges! Ruhm für die stalinistischen Falken! Plakat der Künstler L. Torich und P. Vandyshev vom Beginn des Zweiten Weltkriegs, 1941

Die Aeroflot-Belegschaft wurde zum Militärdienst eingezogen, und viele ihrer Piloten, Navigatoren, Techniker, Funker und anderen Fachleute wurden zu Langstreckenbombern abkommandiert. Bis August 1941 wurden 410 der 2.000 Flugzeuge der Aeroflot zerstört. Während das Wachstum der zivilen Luftfahrt stark behindert wurde, produzierten die Sowjets während des Zweiten Weltkriegs schätzungsweise 112.000 Kampfflugzeuge!

Sparen Sie Zeit! Nutzen Sie den Lufttransport. Anzeige in der Wochenzeitschrift Ogonjok, 1949

Ende 1946 bestand die Aeroflot-Flotte aus mehr als 3.100 Flugzeugen, darunter einige Leihflugzeuge und deutsche Trophäen. Während die Zivilluftfahrtflotte der Aeroflot zunächst nur aus kleinen Polikarpow-Doppeldeckern und ehemaligen Frachtflugzeugen vom Typ Li-2 bestand, nahm die Vielfalt zu. Der Flugzeugkonstrukteur Sergej Iljuschin, der für das Angriffsflugzeug Il-2 mit dem Spitznamen „Fliegender Panzer“ bekannt war, entwickelte 1946 das erste sowjetische Transportflugzeug der Nachkriegszeit, die Iljuschin Il-12. Im selben Jahr wurde in Nowosibirsk der einmotorige Doppeldecker Antonow An-2 gebaut.

Zweisprachige russisch-englische Verkaufsbroschüre für die Tu-104B, ca. 1958

Das leichte Nutzflugzeug Jakowlew Jak-12 wurde 1950 bei Aeroflot in Dienst gestellt und ersetzte die veraltete Polikarpow. 1956 stellten die Sowjets das erste Passagierflugzeug - die Tu-104 - vor, die auf ihrem ersten internationalen Flug in London Heathrow landete. Zwei Jahre lang war die Tu-104 das einzige kommerzielle Passagierflugzeug der Welt, das in Betrieb war.

Die sowjetischen Ingenieure entwickelten regelmäßig neue Modelle, die sowohl die Geschwindigkeit als auch den Komfort des Flugzeugs verbesserten. In den 1950er Jahren wuchs die zivile Luftfahrtindustrie rasch und Flugzeuge als Transportmittel wurden immer beliebter. Im Jahr 1958 übertraf das Passagieraufkommen der Aeroflot das der American Airlines, des damaligen Weltmarktführers bei den Passagierzahlen, und Aeroflot warb vor allem mit der Zeitersparnis durch das Fliegen.

IL-86. Werbebroschüre des Iljuschin-Konstruktionsbüros, ca. 1980

Aeroflot entwickelte auch eine Hubschrauberflotte. Und 1959 eröffnete sie ihre erste regelmäßige Passagierhubschrauberlinie auf der Halbinsel Krim - Mi-4-Hubschrauber verkehrten im Sommer zwischen Simferopol und dem beliebten Ferienort Jalta.

Aeroflot. Postkarte mit einer Abbildung einer Mil Mi-4, die über einem der Gebäude der Sieben Schwestern in Moskau fliegt, um 1960

Zusammen mit ihrer wachsenden Flotte baute die Aeroflot auch ihr Inlandsnetz aus. Betrug es 1945 noch rund 97.000 km, so deckten die Flugzeuge 1985 bereits 913.000 km im ganzen Land ab. Im Jahr 1973 nutzten täglich etwa 400.000 Passagiere die Aeroflot, während das Unternehmen täglich mehr als 6.000 Tonnen Maschinen und andere Fracht beförderte.

Aeroflot bringt Sie in jeden Winkel des Landes. Darstellung des Prototyps der An-24, 1962

„In den 1980er Jahren verband die Fluggesellschaft regelmäßig etwa 3.600 Orte, von Städten und Kleinstädten bis hin zu Dörfern und abgelegenen Siedlungen, und landete und startete von zentralen Flughäfen, regionalen Flugplätzen, unbefestigten Landebahnen, Agrarflugplätzen, arktischen Eispisten, Flusshäfen und Hubschrauberlandeplätzen", schreibt Vandermueren.

