Welche Statussymbole besaßen die Sowjetbürger? (FOTOS)

In der UdSSR war echter Luxus für die meisten Menschen unerreichbar. Dennoch gab es Statussymbole. Im Westen wären dies teilweise schlichte Alltagsgegenstände gewesen.

In der sowjetischen Gesellschaft waren nach der kommunistischen Ideologie ein luxuriöses Leben und übermäßiger Reichtum bürgerliche Laster. Ironischerweise war aber ein solches Luxusleben - mit eigener Datscha, Autos und bezahlten Reisen ans Meer - die Norm für hochrangige kommunistische Parteifunktionäre, hochrangige Militärkommandeure, Wissenschaftler, Schauspieler und Schriftsteller - die Elite der sowjetischen Gesellschaft. Luxus konnte nicht einfach mit Geld gekauft werden, man brauchte einen sozialen Status, um ein gehobenes Leben führen zu dürfen.

Für den Normalbürger bestand „Luxus“ jedoch in der Regel aus warmer Kleidung, hochwertigen Möbeln und anderen Haushaltsgegenständen. Manchmal musste man monatelang warten, bis man an der Reihe war, ein Möbelstück oder einen Fernseher zu kaufen. Wir haben eine Auswahl von Memoiren verschiedener prominenter Sowjetbürger zusammengestellt, in denen sie ihre Jagd nach diesen Statusgegenständen beschreiben.

Audiogeräte

Kirgisische SSR. Osch-Region. Hirte der Kolchose "Lenins Testament" in der Region Kant, Mitglied des Schriftstellerverbandes der UdSSR Mashtai Khamidovich Kudaev (Mitte), seine Frau Napi und sein Sohn Samat im Wohnzimmer des Hauses. Wiktor Koschewoj, Afanasy Klejmentow / TASS Wiktor Koschewoj, Afanasy Klejmentow / TASS

Sowjetische Audiophile hörten ihre Musik meist aus Radiogeräten - massiven Holzkisten, die Radio und Plattenspieler in sich vereinten. Ein solches Audiosystem war natürlich nicht für unterwegs geeignet. Der erste tragbare Plattenspieler namens „Romantika“ erschien 1965. Er kostete 165 Rubel (ein durchschnittliches Monatsgehalt betrug damals etwa 125 Rubel), war aber trotzdem nur schwer im Handel zu finden.

Im Jahr 1960 kostete ein in Kiew hergestelltes Plattenspielermodell namens „Dnieper“ satte 1.250 Rubel.

Allerdings hatten die in der Sowjetunion produzierte Plattenspieler oft technische Probleme, so dass nur ausländische Geräte wirklich als luxuriös galten. 1967 besuchte Wronskij seinen Freund und schrieb: „Er hat eine schöne, gut eingerichtete Wohnung, einen japanischen Radioempfänger der Marke National Panasonic Transistor 2, den er sich zusammengespart hat. Er hat 270 Rubel bezahlt.“

Schauspielerin des Akademischen Staatstheaters benannt nach E. B. Wachtangowa Lyudmila Maksakowa zu Hause. Alexander Konkow / TASS Alexander Konkow / TASS

Schafsfellmäntel, Pelzmäntel

Ein Schafsfellmantel konnte mehr als ein Monatsgehalt kosten und war nicht im Handel erhältlich.

Walery Zufarow, Wjatscheslaw Un-Da-sin / TASS Walery Zufarow, Wjatscheslaw Un-Da-sin / TASS

„Schafsfellmäntel, Ledermäntel für jeden Geschmack, eine riesige Auswahl an Damenbekleidung und Schuhen“, schrieb Anatoli Tschernjajew 1977, als er zu Besuch in Budapest war. Er war damals ein hochrangiger Parteifunktionär, aber selbst er war beeindruckt von der Vielfalt der Waren in dem europäischen Land.

Juri Belinski / TASS Juri Belinski / TASS

Ein guter „Schuba“ (langer Pelzmantel) war teuer. Der Lehrer Leonid Lipkin schrieb 1972, dass seine Mutter einen Schuba für 700 Rubel kaufen wollte - etwa sechs oder sieben Monatsgehälter.

Mobiliar

„Jetzt habe ich eine Wohnung, Luxusmöbel, ein tschechisches Mahagoniholz-Möbelset, einen Kühlschrank, ein Klavier, einen Sekretär, eine Waschmaschine", schrieb der berühmte sowjetische Schauspieler Waleri Solotuchin 1968, nachdem er in Moskau groß rausgekommen war. Er war offensichtlich stolz auf all die Dinge, die gewöhnliche Menschen nicht auf Anhieb bekommen konnten.

Wladimir Woitenko / TASS Wladimir Woitenko / TASS

Die sowjetische Zoologin Elvira Filipowitsch schrieb im selben Jahr, dass sie und ihr Mann ein deutsches 10-teiliges Möbelset für astronomische 1.150 Rubel kaufen wollten - aber um es zu kaufen, brauchte man eine Zulassung in Moskau! Also mussten sie ihre Freunde, die eine Registrierung hatten, bitten, das Möbelstück für sie zu kaufen!

Die Möbel waren so knapp, dass die Leute monatelang auf Wartelisten standen. Selbst ein anständiger Schrank - aus Holz, mit poliertem Furnier und verglasten Regalen - galt ab den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre hinein als Reichtum. Und in diesen Schränken musste das obligatorische Geschirr untergebracht werden, ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil einer „gehobenen“ sowjetischen Wohnung.

Tafelgeschirr

„Tante Sina hat mir ein Geschirrset geschenkt. Es ist so schön. Und Mama hat gesagt, dass dieses Set meine Mitgift für die Hochzeit sein wird", schrieb die junge Elena Torbenkowa 1970. Ja, ein Geschirrset - Geschirr oder Kristall - konnte für normale Sowjetbürger als „Mitgift“ gelten, aber nicht nur das. 1981 erhielt der Schriftsteller Alexander Markow zu seinem 50. Geburtstag ein Geschirrset von einer Schriftstellervereinigung!

G. Garsamia / TASS G. Garsamia / TASS

Kristallgeschirrsets waren ein beliebtes Mittel zur Vermögensbildung eines sowjetischen Neureichen. Vor allem die sowjetischen Damen kauften so viel davon, dass alle Flohmärkte des Landes bis heute davon profitieren.

Autos

Ein eigenes Auto war für die meisten Sowjetbürger die Erfüllung eines Traums. Aber mit einem Gehalt von 125-150 Rubel im Monat musste ein gewöhnlicher sowjetischer Ingenieur zwei bis drei Jahre nur für den Kauf eines Standard-Lada arbeiten.

WAZ-2101 Auto, hergestellt im Volzhsky Automobile Plant. Wladimirow / Sputnik Wladimirow / Sputnik

Wiktor Barkunow, ein Journalist, erinnerte sich, dass 1978 eine „Schiguli"-Limousine 5.500 Rubel kostete. Um sie zu kaufen, musste er eine schriftliche Genehmigung seines Arbeitgebers einholen und einen Beamten mit zwei Flaschen Wodka, zwei Würsten und zwei Dosen Fisch bestechen. Schließlich gelang es Barkunow, einen „Moskwitsch“ (ein weniger komfortables Auto) zu bekommen, aber für 6.700 Rubel!

Moskwitsch "2140" Lux. Anatoly Morkowkin / TASS Anatoly Morkowkin / TASS

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.