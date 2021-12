Wie Weihnachten im zaristischen Russland gefeiert wurde (FOTOS)

Für Menschen, die in der UdSSR geboren wurden, und für Bewohner des modernen Russlands ist das Neujahrsfest der wichtigste Winterfeiertag, der im großen Stil und oft in großer Runde gefeiert wird. Es gibt viel zu essen, darunter traditionelle Mayonnaise-Salate, Kaviar-Sandwiches, Mandarinen und Champagner, sowie die jährliche Neujahrsansprache des Präsidenten, die kurz vor Mitternacht im Fernsehen übertragen wird. Danach wird bis zum Morgengrauen gefeiert, mit Feuerwerkskörpern und Feuerwerk im Freien.

Deshalb sind viele Russen ungläubig, wenn sie hören, dass die Menschen in anderen Ländern in der Neujahrsnacht oft gleich nach Mitternacht ins Bett gehen (oder den Feiertag überhaupt nicht feiern).

Dabei ist die russische Tradition, das neue Jahr zu feiern, noch gar nicht so alt: Sie entstand erst in den 1930er Jahren. Die sowjetische Regierung sah darin einen Feiertag, der in erster Linie für Kinder gedacht war, damit diese Geschenke erhalten konnten. Außerdem übernahm die UdSSR das Hauptmerkmal von Weihnachten - einen geschmückten Weihnachtsbaum. Nach und nach entwickelte sich das Fest auch zu einem Fest für Erwachsene, die sich daran gewöhnten, mitten im Winter ein Fest zu feiern.

Vor der Revolution von 1917 wurde Weihnachten in der russisch-orthodoxen Kirche am 25. Dezember gefeiert, genau wie in der römisch-katholischen Kirche. Als die Bolschewiki 1918 auf den gregorianischen Kalender umstellten, wurde das Fest um 13 Tage verschoben. So wird das orthodoxe Weihnachtsfest immer noch am 7. Januar gefeiert.

Weihnachten war immer mehr als nur eine abendliche Feierlichkeit. Es war ein sehnlichst erwartetes Fest. Der Heilige Abend markiert den Beginn einer zweiwöchigen Periode, die als „Swjatki“ (von „heilig“) bekannt ist, eine Zeit der Feste und Maskeraden. Diese Tradition hatte alte slawische Wurzeln.

So beschreibt Leo Tolstoi diese fröhliche Zeit in seinem Roman „Krieg und Frieden“: „Die als Bären, Türken, Wirte und Damen verkleideten Mumien (einige der Haussklaven) - furchterregend und lustig - brachten die Kälte von draußen und das Gefühl der Fröhlichkeit herein, drängten sich zuerst schüchtern in den Vorraum, dann versteckten sie sich hintereinander und drängten in den Ballsaal, wo sie zuerst zurückhaltend und dann immer fröhlicher und herzlicher zu singen, zu tanzen und weihnachtliche Spiele zu spielen begannen.“

In vielen Städten fanden vor Weihnachten Wohltätigkeitsbasare statt.

Die Hauptsache war, dass alle Kinder Geschenke bekamen. Die Beamten der Stadt organisierten oft Geschenke für arme und obdachlose Kinder.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert kam es in Mode, Weihnachtskarten zu verschicken. Um eine rechtzeitige Zustellung zu gewährleisten, schrieben und verschickten die Absender ihre Karten lange im Voraus.

Interessanterweise waren oft berühmte Künstler an der Gestaltung der Weihnachtskarten beteiligt. Diese Tradition wurde auch in der Sowjetunion übernommen.

Auch die Auswahl eines Weihnachtsbaums war ein wichtiges Ereignis. In den Familien der Oberschicht war es üblich, dass ein Diener in den Wald ging, um einen Baum auszusuchen, während die Vertreter der unteren Schichten dies selbst taten.

Diejenigen, die in den Städten lebten, kauften ihre Weihnachtsbäume in der Regel auf speziellen Basaren, die denen in den heutigen russischen Städten nicht unähnlich sind.

Der Transport eines großen Baumes war jedoch nicht immer einfach und erforderte in der Regel ein gemietetes oder eigenes Pferdewagengespann.

Der Weihnachtsbaum wurde im Verborgenen geschmückt und vor den Kindern versteckt. Wenn alles fertig war, wurden sie mit einer Glocke gerufen, um das Weihnachtswunder in seiner ganzen Pracht bestaunen zu können. Sie waren oft sehr beeindruckt!

So schrieb Leo Tolstoi 1870 über Weihnachten: „Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es einen prächtigen Weihnachtsbaum. Hannah und ich hatten zusammen mit den Kindern Nüsse in Goldpapier eingewickelt, Puppen verkleidet, Schachteln und Blumen gebastelt. Die Djakows brachten eine große Anzahl wundervoller Spielsachen mit, die von unseren lieben Freunden so geschmackvoll und liebevoll ausgewählt worden waren. Im Laufe des Tages gingen wir alle Schlittschuh laufen... und die Stimmung war ungewöhnlich fröhlich und glücklich.“

„Seit jeher verliefen die Weihnachtsfeiern der Swentizkys nach demselben Muster. Um zehn, nachdem die Kinder nach Hause gegangen waren, wurde der Baum für die anderen ein zweites Mal angezündet, und das Fest dauerte bis zum Morgen. Die etwas ruhigeren Leute spielten die ganze Nacht Karten... Vor Tagesanbruch aßen sie alle gemeinsam zu Abend“, beschrieb Boris Pasternak die Weihnachtsfeierlichkeiten in einer Familie der Oberschicht Anfang des 20. Jahrhunderts.

„Diejenigen, die nicht tanzten, sondern sich unterhielten, bewegten sich wie eine schwarze Wand an dem Weihnachtsbaum mit seinen vielen Lichterketten vorbei und zerrten an ihren Kleidern und traten sich gegenseitig auf die Füße. In der Mitte des Raumes wirbelten und drehten sich die Tänzerinnen und Tänzer schwindelerregend“, schrieb Pasternak.

Das Weihnachtsessen war ein weiterer wichtiger Teil der Feierlichkeiten, der lange im Voraus geplant und vorbereitet wurde. Dem Weihnachtsfest ging eine strenge Fastenzeit voraus, und das Festmahl, mit dem diese gebrochen wurde, bestand in der Regel aus Schinken, Kaviar und Kuchen mit verschiedenen Füllungen. Weihnachtsessen und -empfänge wurden bis ins neue Jahr hinein veranstaltet.

Auch an der Kriegsfront wurde Weihnachten nicht vergessen. Überall hatten die russischen Truppen Regimentspfarrer. Während des Ersten Weltkriegs, im Jahr 1914, wurde ein improvisierter Weihnachtsstillstand eingehalten. In jenem Jahr feierten die russisch-orthodoxen Gläubigen Weihnachten immer noch am 25. Dezember, genau wie die Katholiken und Protestanten.

