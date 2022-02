Der russische Gutenberg: Wer hat in Russland den Buchdruck erfunden?

In der Mitte des 15. Jahrhunderts, als der Buchdruck in Europa aufkam, wuchs in Russland das Interesse am Lesen und Sammeln von Büchern. Etwa hundert Jahre nach der Gutenberg-Bibel (1450) wurden im Zarenreich Moskowien jedoch keine Versuche unternommen, Bücher zu drucken. Der Bibliograph Wassili Rumjanzew führt dies auf die „außerordentliche Entwicklung der Handschriftentätigkeit“ und den übermäßigen Fleiß der Russen beim Kopieren von Büchern zurück. Eine große Anzahl von Schreibern verdiente damit ihren Lebensunterhalt.

Es gab einige gedruckte russische Bücher - sie wurden bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts in ausländischen (insbesondere deutschen und polnischen) Druckereien veröffentlicht und an Russen verkauft.

Bei den meisten Büchern handelte es sich um heilige Texte für den liturgischen Dienst. Die handschriftlichen Manuskripte enthielten jedoch viele Ungenauigkeiten - meist durch das Verschulden der Schreiber. Zu dieser Zeit hatte Zar Iwan der Schreckliche den Bau zahlreicher neuer Kirchen und Klöster veranlasst, und alle benötigten ihre eigenen liturgischen Bücher, die mit den kanonischen Fassungen identisch sein mussten.

Erster Drucker Iwan Fjodorow in seiner Werkstatt. Valentin Cheredintsev/Sputnik Valentin Cheredintsev/Sputnik

Der Buchdruck sollte dazu beitragen, die „Aufklärung“ in den neuen russischen Ländern zu verbreiten, einschließlich des Khanats von Kasan, das Iwan der Schreckliche kurz zuvor erobert hatte.

Das erste Verlagshaus in Moskau

Auf Einladung des russischen Zaren traf der Däne Hans Messingheim in Moskau ein. Iwan Fjodorow, Diakon in einer der (heute nicht mehr existierenden) Kreml-Kirchen, wurde ihm als Lehrling zugeteilt, zusammen mit Pjotr Mstislawez und dem Kupferstecher Wasjuk Nikiforow als Assistenten. Eine Druckerpresse wurde aus Polen bestellt, wo bereits zuvor russische Bücher veröffentlicht worden waren.

Bereits 1553 begann man mit dem Druck von Büchern, und wahrscheinlich leitete Hans Messingheim selbst den Prozess. Als erstes gedrucktes Buch in Russland gilt jedoch der Apostolos von 1564 - er wurde genau datiert und vom Verleger Iwan Fjodorow signiert. Es enthält die neutestamentliche Apostelgeschichte, die Briefe von Jakobus, Petrus, Johannes und Paulus sowie die Offenbarung des Johannes. Man geht davon aus, dass etwa 2.000 Exemplare gedruckt wurden, von denen nur knapp 100 bis heute überlebt haben.

Titelseite des ersten gedruckten russischen Buches Apostolos von 1564. Public domain Public domain

Bibliophile haben die Qualität dieses ersten gedruckten Buches bewundert, insbesondere die dünnen Striche, die gleichmäßige Größe der Buchstaben und die Tatsache, dass sie in geraden Linien angeordnet sind und die Abstände zwischen den Buchstaben und zwischen den Linien durchgehend konstant und einheitlich sind. Außerdem ist die Schrift der Handschrift nachempfunden und leicht nach rechts geneigt.

Das Buch enthält auch ein Nachwort von Iwan Fjodorow, in dem er erzählt, wie Zar Iwan Wassiljewitsch [Iwan der Schreckliche] ihm mit dem Segen des Metropoliten Makarius befahl, Handwerker zu finden und ein Gebäude für die Druckerei zu errichten, und dass der Zar dafür keine Kosten und Mühen scheute.

Die Buchschreiber lehnten die Drucker jedoch strikt ab, da sie der Meinung waren, dass diese ihnen den Lebensunterhalt wegnehmen würden. Unbekannte legten sogar Feuer auf dem „Druckhof“, wie die Druckerei genannt wurde.

Moskauer Druckerei. Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

Der englische Diplomat Giles Fletcher aus dem 16. Jahrhundert behauptete in seinem Werk „Of the Russe Common Wealth“, dass hohe Kirchenbeamte hinter den Beschwerden und dem Brandanschlag steckten. Er schrieb, sie seien Gegner einer Ausweitung der Aufklärung, „als ob sie fürchteten, dass ihre Unwissenheit und Gottlosigkeit aufgedeckt würde“. Fjodorow selbst bestätigte dies indirekt: Er schrieb später über die Verfolgung des „rechtschaffenen“ Druckgewerbes, die er mit dem allgemeinen Neid einiger „Kirchenführer“ begründete.

1568 ordnete der Zar die Wiederaufnahme des Buchdrucks in Moskau an - Andronik Newescha, ein Schüler von Iwan Fjodorow, nahm die Arbeit in der neuen Druckerei auf. Iwan der Schreckliche richtete eine weitere Druckerei auf seinem Gut Alexandrowskaja Sloboda ein. Mit der Zeit wurde der Druck noch erweitert, aber bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts und der Herrschaft Peters des Großen wurden nur noch kirchliche Bücher veröffentlicht.

Eine Postkarte zum 500. Jahrestag der angeblichen Geburt von Iwan Fjodorow, 2010. Public domain Public domain

Der verbannte Buchdrucker

Nach dem Brandanschlag war Fjodorow gezwungen, in aller Eile in das Großfürstentum Litauen zu fliehen. Es gelang ihm, Druckgeräte, Schriftsätze und Stichplatten mitzunehmen. Einige Historiker haben die Theorie aufgestellt, dass Fjodorows Abreise von Iwan dem Schrecklichen angeordnet wurde, da er durch die Entsendung des Druckermeisters gute Beziehungen zu den wohlhabenden litauischen Anhängern des orthodoxen Glaubens aufbauen wollte.

Ein Denkmal für Iwan Fjodorow in Moskau, 1910-1912

Mit finanzieller Unterstützung des litauischen Hetmans gründete Fjodorow eine kyrillische Druckerei in der Stadt Zabłudów (heute in Polen) und in den 1570er Jahren eine Druckerei in Lwów (heute in der Ukraine), der Hauptstadt der Woiwodschaft Ruthenien im polnisch-litauischen Staatsverband. Dort veröffentlichte Fjodorow eine weitere Ausgabe des Apostolos (1574) mit einem ausführlichen Nachwort, in dem er seine Arbeit als Drucker beschrieb und berichtete, wie er verfolgt worden war.

