Warum haben die Mongolen-Tataren die Russen nicht zum Islam bekehrt?

Der mongolisch-tatarische Einfall in die russischen Gebiete in den Jahren 1237-1241 war eine totale Katastrophe - die schwach organisierten Streitkräfte der russischen Fürsten konnten dem erfahrenen mongolisch-tatarischen Heer, das den ganzen Weg vom anderen Ende der bekannten Welt gekommen war, nicht wirklich etwas entgegensetzen.

Die Invasoren wüteten. „Viele heilige Kirchen wurden niedergebrannt, Klöster und ihre Dörfer verbrannt und ihr Eigentum geraubt“, heißt es in der russischen Chronik. „Mönche und Nonnen und der Priester wurden gefangen genommen und mit Schwertern aufgeschlitzt und einige von ihnen mit Pfeilen erschossen und lebendig verbrannt.“ Für die Mongolen-Tataren war dies eine übliche Taktik des totalen Krieges. Zu dieser Zeit war die Goldene Horde größtenteils heidnisch, und innerhalb des mongolisch-tatarischen Territoriums wurden verschiedene Religionen praktiziert. In den Ländern der Rus' führten die Mongolen also keinen Religionskrieg.

Bald merkten die Mongolen, dass es besser war, die russischen religiösen Einrichtungen zu schonen, denn die Russen hatten großen Respekt vor ihrer Orthodoxie. Im Jahr 1239, zwei Jahre nach der Invasion, „verschonten sie in der Nähe von Tschernigow einen Bischof, brachten ihn nach Gluchow (eine nahe gelegene Stadt - Anm. d. Red.) und ließen ihn gehen. Als die Invasion endete, schlugen die Mongolen einen politischen Kurs ein, um mit der russisch-orthodoxen Kirche zu kommunizieren.

Mittel zur Beendigung des Krieges

Tatarische Baskaken (Steuereintreiber) kommen in ein russisches Dorf, um Tribute entgegenzunehmen. („Baskaks“, von Sergei Iwanow, 1909). Sergej Iwanow Sergej Iwanow

Als die mongolischen Tataren 1259 von den Ländern Nowgorod und Pskow Tribut verlangten, ersparten sie allen orthodoxen Geistlichen und Klöstern der Region den Zoll. Zwei Jahre später, im Jahr 1261, entsandte die russische Kirche einen ständigen Gesandten in die Goldene Horde.

Im Jahr 1267 reiste Metropolit Kirill II. von Kiew in die Goldene Horde, um einen „Jarlig“ zu erhalten, ein Dokument, das seine Autorität als Metropolit der russischen Kirche beweist. Er erhielt es von Mengu-Timur - er und Kyrill II. waren enge politische Vertraute. Unter der Mongoleninvasion waren russische Fürsten wie auch Metropoliten verpflichtet, ein Jarlig zu erhalten.

Metropolit Kirill II. reist nach Tschernigow. Aus der Russischen Illustrierten Chronik, 16. Jahrhundert. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Metropolit hatte jedoch noch mehr Rechte als jeder andere Fürst - er konnte beispielsweise ohne Zustimmung der mongolischen Verwaltung Kontakt zu Konstantinopel aufnehmen. Am Ende des 13. Jahrhunderts erhielt die russische Kirche alle ihre Ländereien und Dörfer von den Mongolen zurück. Die russische Kirche wurde so zu einer nahezu autonomen Macht und Verwaltungsstruktur in den russischen Gebieten.

Wollte Uzbeg Khan tatsächlich die Russen bekehren?

Die Peter-und-Paul-Kirche, Smolensk, 1146. Eine der wenigen russischen Kirchen, die aus der Zeit vor der mongolisch-tatarischen Invasion stammen. Legion Media Legion Media

Tuda Mengu war der Khan der Goldenen Horde (1280-1287) und der erste, der zum Islam konvertierte. Die nächsten beiden Herrscher bekannten sich noch zu einigen traditionellen Glaubensvorstellungen. Öz Beg (Uzbeg) Khan begann seine Herrschaft im Jahr 1313 und trat 1320 zum Islam über.

Innerhalb der Goldenen Horde versuchte Uzbeg Khan, den Islam zur offiziellen Religion zu machen (gegen den Widerstand der Elite der Horde). Aber er hatte offenbar nicht die Absicht, die Russen zum Islam zu bekehren. Er brachte sogar seine Schwester Konchaka dazu, Juri Danilowitsch von Moskau, einen russischen Prinzen, zu heiraten. Später wurde Konchaka in Gefangenschaft vergiftet, während eines lokalen Krieges zwischen Juri und einem anderen russischen Prinzen, Michail. Sie alle wurden später auf Befehl des Uzbeg in der Horde getötet. In der Zwischenzeit hatte die russische Kirche keine Verluste zu beklagen.

Fürst Michail Jaroslawitsch von Twer am Hof von Uzbeg Khan. Der Uzbeg Khan befiehlt seinen Dienern, den Prinzen Michail gefangen zu nehmen und zu ermorden, weil er seine Schwester Konchaka vergiftet hat. Wassilij Wereschtschagin Wassilij Wereschtschagin

Im Jahr 1313 reiste Metropolit Peter von Kiew zur Goldenen Horde, wo er herzlich und respektvoll empfangen wurde, und ein Jarlig ausstellte, das die Privilegien der orthodoxen Kirche bestätigte, d. h. die Tatsache, dass alle Steuern und Tribute von ihr erhoben wurden. Es war offensichtlich, dass den religiösen Russen, einschließlich ihrer fürstlichen Elite, die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Kirche sehr viel bedeutete, und Uzbeg Khan verstand dies offenbar sehr gut.

Ironischerweise waren es für die mongolischen Khane die russisch-orthodoxen Ideen, die den Kampf gegen die mongolische Invasion inspirierten. Im Jahr 1327 wurden in Twer ein hoher mongolischer Beamter, Cholkan, der Cousin des Uzbeg, und seine Wachen wegen „Christenverfolgung“ angegriffen und viele andere mongolische Tataren, wie Händler, Kaufleute und Reiter, in der ganzen Stadt Twer getötet. Es kursierten Gerüchte, dass Cholkan gekommen sei, um die Einwohner von Twer zum Islam zu bekehren - was die Öffentlichkeit noch mehr erzürnte.

Der Twerer Aufstand von 1328, dargestellt in einer illustrierten russischen Chronik, 16. Jahrhundert. Auf diesem Bild ist zu sehen, wie die Einwohner von Twer den Palast anzünden, in dem sich Cholkan, der Cousin von Uzbeg Khan, befand. Gemeinfrei Gemeinfrei

Cholkan wurde schließlich in einem Palast eingesperrt und lebendig verbrannt. Die Unruhen in Twer wurden von den mongolischen Tataren mit Hilfe des Moskauer Fürsten Iwan Kalita brutal niedergeschlagen. Aber diese eindeutig anti-islamistischen, fremdenfeindlichen Ereignisse der Twerer Unruhen brachten Uzbeg Khan schließlich endgültig von dem Gedanken ab, die Russen zum Islam zu bekehren.

