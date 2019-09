Tschäk-Tschäk: Eine tatarische Süßspeise für Glück in Ehe und Familie

Eine knusprige Süßspeise, die mit einer Honigmasse übergossen wird – das ist traditionelles tatarisches Tschäk-Tschäk. Auf Tatarisch bedeutet das so viel wie „ein bisschen” oder „klein”.

Vielleicht kommt der Name von den dünnen Teigstückchen, aus denen Tschäk-Tschäk zubereitet wird oder auch vom Schneidegeräusch eines Messers, mit dem ein Stück vom Teig abgeschnitten wird, wie einige glauben.

Tschäk-Tschäk wurde traditionell zu Hochzeiten und anderen großen Feierlichkeiten aufgetischt. Es soll eine gute, liebevolle Ehe und ein glückliches Familienleben bringen. Heute können Sie es in vielen russischen Läden kaufen.

Es ist aber auch nicht schwer, es selbst zuzubereiten. Für Tschäk-Tschäk brauchen Sie keine besonderen Zutaten. Und es hält sich wochenlang. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass das auch für Sie keine Rolle spielen wird. In meiner Familie wird Tschäk-Tschäk sehr schnell aufgegessen.

Zutaten für den Teig:

200g Mehl;

2 große Eier;

1 Teelöffel Zucker;

½ Teelöffel Backpulver;

eine Prise Salz;

Öl zum Frittieren.

Zutaten für den Sirup:

250g Honig;

50g Zucker.

Zubereitung:

1. Verrühren Sie mit dem Schneebesen oder einer Gabel Eier, Zucker, Salz und Backpulver zu einer glatten Masse.

2. Sieben Sie 180g Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche und formen Sie in der Mitte eine Mulde. Den Rest Mehl stellen Sie beiseite. In die Mulde geben Sie die Masse und heben sie mit einer Gabel vorsichtig unter das Mehl.

3. Wenn der Teig fest genug ist, kneten Sie ihn rund fünf Minuten per Hand, bis er geschmeidig ist und an Ihren Händen nichts mehr haften bleibt.

4. Formen Sie den Teig zu einer Kugel und lassen Sie ihn in Plastikfolie oder in einer Schüssel an einem kühlen Ort rund 20 Minuten ruhen.

5. Teilen Sie den Teig in zwei gleiche Stücke und rollen Sie eins nach dem anderen zu einem zwei bis vier Millimeter dicken Rechteck aus. Schneiden Sie es in Streifen von etwa vier Zentimetern Breite und lassen Sie die Streifen rund zehn Minuten trocknen.

6. Geben Sie etwas Mehl auf die Teigstreifen und legen Sie sie übereinander. Dann schneiden Sie sie in etwa fünf Millimeter breite Stücke und trennen diese voneinander.

7. Wenn Sie allen Teig verarbeitet haben, erhitzen Sie eine ausreichende Menge Öl in einem tiefen Topf. Sie benötigen mindestens 300 ml. Testen Sie, ob das Öl heiß genug ist, indem Sie eines der Teigstücke dazu geben. Wenn es sich sofort ausdehnt, hat das Öl die richtige Temperatur.

8. Wenden Sie die Teigstücke fortlaufend mit einem Schaumlöffel im heißen Öl. Lassen Sie sie ein bis zwei Minuten frittieren, bis sie goldbraun sind. Fertige Stücke legen Sie auf ein Papiertuch, um überschüssiges Fett aufzusaugen.

9. Für den Sirup mischen Sie Zucker mit Honig in einem Topf und kochen die Mischung bei schwacher Hitze auf.

10. Lassen Sie die Mischung ein bis zwei Minuten köcheln und nehmen Sie sie dann schnell von der Platte. Fertig ist der Sirup.

11. Geben Sie die gebratenen Teigstücke in eine Schüssel und gießen Sie den Sirup darüber. Rühren Sie sofort mit einem Holzlöffel um.

12. Dann formen Sie in einer sauberen Schüssel aus den Teigstücken mit Ihren Händen (tauchen Sie sie vorher in kaltes Wasser) eine Pyramide. Sie müssen sich beeilen. Die Pyramide können Sie mit Nüssen dekorieren.

13. Manche empfehlen, Tschäk-Tschäk bereits einige Tage vor dem Verzehr zuzubereiten. Doch es ist fast unmöglich, sich so lange zurückzuhalten. Lassen Sie die Süßspeise einige Stunden bei Raumtemperatur abkühlen oder stellen Sie sie in den Kühlschrank.

Genießen Sie Tschäk-Tschäk zu einer Tasse schwarzem Tee.

