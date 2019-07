Die Sahnebonbons in Rosenform haben den Untergang der Sowjetunion unbeschadet überstanden. Seit 100 Jahren sind sie eine beliebte Leckerei. Was ist ihr Geheimnis?

Bei den meisten Russen, die in der UdSSR geboren und aufgewachsen sind, wecken diese Sahnebonbons nostalgische Erinnerungen an ihre sowjetische Kindheit und einen der ältesten sowjetischen Süßwarenhersteller, Krasny Oktjabr (zu Deutsch: Roter Oktober).

Die Geschichte dieser Leckerei reicht mehr als 100 Jahre zurück. Heutzutage gibt es zahllose Variationen auf der ganzen Welt. Sliwotschnaja pomadka wurden erstmals in den 1920er Jahren von Krasny Oktjabr produziert und in den „Goldenen Fonds“ ihrer Süßwaren aufgenommen.

Nach 1992 haben importierte Süßwaren viele traditionelle sowjetische verdrängt, doch nicht die Pomadka. Diese sind nach wie vor beliebt bei Jung und Alt. Was dieses Bonbons so besonders macht, ist der Geschmack und seine Textur. Das Innere ist zähflüssig und zugleich cremig, außen ist eine dünne Kruste. Kandierte Früchte und ein Hauch von Cognac verleihen den Bonbons das einzigartige Aroma und die Leichtigkeit. Es ist eine exquisite Kombination - ich verspreche es Ihnen!

Sliwotschnaja pomadka haben nicht nur einen unverwechselbaren Geschmack, auch ihre Form ist besonders: eine Rose. In den 1920er und 1990er Jahren war es sehr beliebt, Desserts mit Rosen oder Blumen aus Buttercreme zu dekorieren. So wurden auch die Bonbons in Rosenform produziert und das hat sich bis heute nicht geändert, obwohl es inzwischen die vielfältigsten Möglichkeiten bei der Formgebung von Bonbons gibt.

Wagen Sie sich an die Herstellung dieser klassischen Süßigkeit. Die Mühe wird sich lohnen!

Zutaten:

300g Zucker;

200ml Schlagsahne;

60g Butter;

50g Milchpulver;

eine Prise Salz;

½ Teelöffel Vanilleextrakt;

½ Teelöffel Zitronenextrakt;

1 Esslöffel Cognac.

Zubereitung:

1. Alle Zutaten abmessen. Geben Sie Sahne und Butter in einen Topf und erhitzen Sie sie unter ständigem Rühren auf mittlerer Stufe, bis die Butter geschmolzen ist.

2. Geben Sie dann das Milchpulver hinzu und rühren Sie so lange, bis es sich vollständig aufgelöst hat.

3. Nun kommen Extrakte, Salz und Zucker dazu.

4. Bei mittlerer Hitze rühren Sie die Masse weiter kräftig um, so dass sie nicht an den Seiten klebt oder anbrennt. Unter ständigem Rühren erhitzen Sie die Mischung auf 115°C und nehmen Sie sie dann vom Herd.

5. Lassen Sie die Pomadka-Masse auf etwa 70°C abkühlen und geben Sie sie dann in eine Schüssel. Mit einem Mixer rühren Sie die Masse nun solange, bis ihre Farbe heller wird und sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

6. Nehmen Sie einen Spritzbeutel mit einer sternförmigen Tülle. Teilen Sie die Masse in drei Teile. Das ist leichter, denn sonst wird die Masse im Spritzbeutel zu fest. Drücken Sie nun die Masse im Spritzbeutel auf Backpapier oder ein Tablett.

7. Lassen Sie die Pomadka mindestens drei oder bis zu 24 Stunden trocknen.

Guten Appetit!

