Zehn Alltagsgegenstände, die symbolisch für die Sowjet-Ära stehen (FOTOS)

Jeder, der in der UdSSR gelebt hat, wird sich an diese typisch sowjetischen Dinge erinnern.

1. Goldstern-Balsam

Dieser vietnamesische Balsam war in jedem Haushalt zu finden. Die Menschen kauften ihn in Apotheken und verwendeten ihn als Allheilmittel: gegen Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen oder Mückenstiche. Der unverwechselbare Geruch war schon von weitem zu riechen.

2. Böhmischer Glas-Kronleuchter

Wer in der UdSSR hatte nicht so einen? In der Tschechoslowakei hergestellte Kronleuchter waren bei der sowjetischen Bevölkerung äußerst beliebt. Der Besitz eines solchen Leuchters unterstrich den gehobenen Status des Besitzers. Manchmal nahmen Kinder Teile der Kronleuchter in die Hand, zerlegten sie und spielten mit den hellen und glänzenden Teilen, die es in verschiedenen Formen gab.

3. Nähmaschine

In der UdSSR waren Nähmaschinen, die manuell mit einem Griff oder einem Pedal angetrieben wurden, weit verbreitet. Die Sowjetbürger nutzten sie, um Kleidung zu nähen, da neue modische Kleidungsstücke schwer zu bekommen waren. Das Gerät half auch den Hausfrauen, das Familienbudget zu schonen, da die meisten Näharbeiten selbst erledigt werden konnten.

4. Lockenwickler

Da lockiges Haar in der UdSSR zum Trend wurde, legten sich Millionen sowjetischer Frauen diesen unverzichtbaren Gegenstand zu. Die sowjetischen Lockenwickler sahen aus wie käfigartige Zylinder mit einem harten Gummiband an einer Seite. Trotz seines seltsamen Aussehens erfüllte das Gerät seinen Zweck.

5. Einkaufsnetz

Netzbeutel, auch bekannt als „Awoskas", waren die ultimative Einkaufstasche in der UdSSR. In diesen robusten Gegenstand passte eine Menge hinein. Manche Modelle hielten bis zu 70 Kilogramm Last aus. Es gibt verschiedene Theorien darüber, woher diese Taschen ursprünglich kamen. Sicher ist jedoch, dass die Beutel am Ende der Sowjetära den Plastiktüten wichen, bevor sie Jahre später wieder in Mode kamen.

6. Metall-Huhn

Millionen von sowjetischen Kindern spielten irgendwann mit diesem Spielzeug. Es wurde durch ein in seinem Körper verstecktes Uhrwerk angetrieben, das wiederum manuell mit einem Schlüssel aktiviert wurde. Das Huhn lief dann auf seinen Metallbeinen schnell vorwärts.

7. Enten-Waagschalen

Diese Waage war ein beliebter Artikel in sowjetischen Geschäften und Haushalten. Auf der einen Seite der Waage stand eine Ware und auf der anderen Seite standen verschiedene Gewichte von 50 Gramm bis 2 Kilogramm. Die Verkäufer stellten zunächst das gewünschte Gewicht ein und maßen dann die Produkte ab. Sobald sich die Schnabel der Enten „berührten“, galt die Messung als korrekt.

8. Konsole Electronica IM 02

Diese elektronische Spielkonsole wurde nach dem Vorbild einer beliebten sowjetischen Fernsehsendung namens „Na warte nur!“ konstruiert. Ziel des Spiels war es, so viele herunterfallende Eier wie möglich aufzufangen, indem man den Wolf, eine beliebte sowjetische Zeichentrickfigur, mit vier Richtungstasten in die richtige Position brachte.

9. Musik- und Radioplayer

Die Sowjetbürger liebten Musik. Sie hörten sie im Radio oder, besser noch, auf Schallplattenspielern. Es gab sie in allen Formen und Farben. Ein Gerät namens „Junost-301" (übersetzt: „Jugend-301“) war sehr beliebt. Oft nahmen die Sowjetbürger große Mühen auf sich, um an illegale Schallplatten von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu kommen.

10. Wandteppich

Sie kennen ihn, auch wenn Sie nicht in der UdSSR gelebt haben. Teppiche an der Wand waren das Nonplusultra der Sowjetära. Sie halfen, die Wärme in den Wohnungen zu halten, wenn es draußen kalt war, und verbesserten die Schallisolierung, die in den billigen Wohngebäuden der Sowjetunion nicht so gut war.

